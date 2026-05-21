Mientras se prepara para asumir el cargo de director ejecutivo en una prestigiosa agencia de publicidad, el poderoso ejecutivo Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) sufre un accidente que lo lleva a su peor pesadilla: un mundo paralelo dominado por mujeres. El protagonista de “Las damas primero” (“Ladies First” en su idioma original) debe enfrentarse a la feroz e intrépida Alex Fox (Rosamund Pike), quien originalmente era una de sus empleadas menospreciadas, y buscar la manera de regresar a su realidad. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva película de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La comedia dirigida por Thea Sharrock (“The Beautiful Game”, “Wicked Little Letters”, “Me Before You”) a partir del guion de Natalie Krinsky (“The Broken Hearts Gallery”), Cinco Paul (“Despicable Me”) y Katie Silberman (“Set It Up”) se basa en la película francesa dirigida por Eleonore Pourriat, “I Am Not an Easy Man” (“Je Ne Suis Pas Un Homme Facile”), que se estrenó en 2018 y fue protagonizada por Vincent Elbaz.

Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw, Tom Davis y Kathryn Hunter conforman el elenco principal de “Las damas primero”, que explora de forma irreverente y provocadora los estereotipos, el machismo y las dinámicas de poder.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS DAMAS PRIMERO”

1. Sacha Baron Cohen como Damien Sachs

Sacha Baron Cohen, que fue parte de “Borat”, “Borat Subsequent Moviefilm”, “The Trial of the Chicago 7”, “Ali G Indahouse”, “Brüno”, “The Dictator”, “Grimsby”, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, “Hugo” y “Les Misérables”, interpreta a Damien Sachs, un ejecutivo machista que despierta en un mundo matriarcal paralelo y tiene que desenvolverse en su nueva realidad.

Rosamund Pike asume el papel de Alex y Fiona Shaw da vida a una de las ejecutivas en película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

2. Rosamund Pike como Alex Fox

Rosamund Pike, que apareció en “Orgullo y prejuicio”, “Made in Dagenham”, “Jack Reacher”, “Perdida”, “A United Kingdom”, “A Private War”, “I Care a Lot”, “State of the Union”, “The Wheel of Time”, “Saltburn” y “Body Problem”, asume el papel de Alex Fox, la antigua compañera de trabajo de Damien que en la realidad alternativa es una ejecutiva poderosa.

Emily Mortimer interpreta a la madre del protagonista y Sacha Baron Cohen da vida a Damien en película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

3. Weruche Opia como Ruby

Weruche Opia, que participó en “The Bill”, “Top Boy“, “Bad Education”, “When Love Happens”, “When Love Happens Again”, “Just a Couple”, “Sliced” y “I May Destroy You”, interpreta a Ruby en “Las damas primero”. Se trata de una de las empleadas de Damien.

Weruche Opia se encarga de interpretar a Ruby, una empleada de la ofician de Damian, en la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

4. Richard E. Grant

Richard E. Grant, conocido por su papel en “Withnail and I” por papeles en producciones como “Doctor Who”, “About Time”, “Downton Abbey”, “The Wishing Horse”, “Queen and Country”, “Their Finest”, “Can You Ever Forgive Me?”, “Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker”, “Persuasion”, “Saltburn” y “Nuremberg”, es parte del elenco de la nueva película de Netflix.

5. Charles Dance

Charles Dance, conocido por papeles como Perron en “The Jewel in the Crown”, Sardo Numspa en “The Golden Child”, el doctor Clemens en “Alien 3”, Benedict en “Last Action Hero”, Tywin Lannister en “Game of Thrones” y Louis Mountbatten en “The Crown”, da vida a uno de los empleados de la oficina.

Sacha Baron Cohen da vida a Damien Sachs y Charles Dance interpreta a un empleado de la oficina en la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Las damas primero”:

Emily Mortimer

Charles Dance

Fiona Shaw

Tom Davis

Kathryn Hunter

Kadiff Kirwan

Bill Paterson

Red Tennant como Charlie

Maddie Rice como Kirsty

Ron Cook como Mr. Sachs

Deborah Findlay como la Mrs. Sachs

Tom Endleman como Johnny

Amy Gledhill

Tom Stourton

Penelope Woodman

Robert Eades

Sunil Patel como Wilson Phillips

Joe Frost

Nicolas Tennant

Asheq Akhtar

Mia Jerome

David Martin

Danny Ashok como Nick

Ashley Bagley

¿DE QUÉ TRATA “LAS DAMAS PRIMERO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Las damas primero”, “Damien (Sacha Baron Cohen) parece tenerlo todo: dinero, poder y siempre una mujer diferente del brazo. Mientras se prepara para dirigir una importante agencia de publicidad, su vida da un vuelco cuando su peor pesadilla se hace realidad: despertar en un mundo paralelo que dominan las mujeres.

En la empresa, donde antes su palabra era ley, ahora recibe un golpe de realidad y debe competir con la brillante y audaz Alex (Rosamund Pike). Con nuevas reglas en el juego y el talento sin igual de Alex, se desata una comedia irreverente y satírica sobre lo que pasa cuando los papeles se invierten.”

¿CÓMO VER “LAS DAMAS PRIMERO”?

“Las damas primero” se estrenará el viernes 22 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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