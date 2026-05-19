Después de un pequeño accidente, el seductor y machista Damien (Sacha Baron Cohen) despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres. Con diferentes reglas de juego, debe enfrentar a su aguerrida contraparte femenina, Alex (Rosamund Pike), en “Las damas primero” (“Ladies First” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Thea Sharrock (“The Beautiful Game”, “Wicked Little Letters”, “Me Before You”). A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, la lista de miembros del reparto y otros detalles importantes.

La comedia escrita por Natalie Krinsky (“The Broken Hearts Gallery”), Cinco Paul (“Despicable Me”) y Katie Silberman (“Set It Up”) explora de forma irreverente y provocadora los estereotipos, el machismo y las dinámicas de poder. Además, cuenta con las actuaciones de Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw, Tom Davis y Kathryn Hunter.

¿EN QUÉ SE BASA “LADIES FIRST”?

“Las damas primero” está basada en la película francesa dirigida por Eleonore Pourriat, “I Am Not an Easy Man” (“Je Ne Suis Pas Un Homme Facile”), que se estrenó en 2018 y fue protagonizada por Vincent Elbaz.

Rosamund Pike interpreta a Alex y Fiona Shaw es parte del elenco de la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LAS DAMAS PRIMERO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Las damas primero”, “Damien (Sacha Baron Cohen) parece tenerlo todo: dinero, poder y siempre una mujer diferente del brazo. Mientras se prepara para dirigir una importante agencia de publicidad, su vida da un vuelco cuando su peor pesadilla se hace realidad: despertar en un mundo paralelo que dominan las mujeres.

En la empresa, donde antes su palabra era ley, ahora recibe un golpe de realidad y debe competir con la brillante y audaz Alex (Rosamund Pike). Con nuevas reglas en el juego y el talento sin igual de Alex, se desata una comedia irreverente y satírica sobre lo que pasa cuando los papeles se invierten.”

Por lo que he visto en el tráiler, a Damien le cuesta adaptarse a su nueva realidad, así que busca desesperadamente la manera de escapar de lo que considera una locura. Alguien le informa que la única forma de salir de ese lugar es cambiar. ¿Lo logrará?

¿CÓMO VER “LAS DAMAS PRIMERO”?

“Las damas primero” se estrenará el viernes 22 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LADIES FIRST”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS DAMAS PRIMERO”

Sacha Baron Cohen como Damien

Rosamund Pike como Alex

Richard E. Grant

Emily Mortimer

Charles Dance

Fiona Shaw

Tom Davis

Weruche Opia

Kathryn Hunter

Emily Mortimer y Sacha Baron Cohen son parte del reparto principal de la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LADIES FIRST”?

“Las damas primero”, que cuenta con Liza Chasin, Eleonore Dailly y Edouard de Lachomette como productores, tiene una duración de 91 minutos, es decir, 1 hora y 31 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LAS DAMAS PRIMERO”?

El rodaje de “Ladies First”, producida por las compañías 3dot Productions y Four By Two Films, comenzó en noviembre de 2024 y tuvo lugar principalmente en los estudios Shepperton en Surrey, Inglaterra. Finalizó a principios de 2025.

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