Desesperadas por resolver sus problemas económicos, cinco mujeres toman una decisión radical: robar un banco disfrazadas de hombres. Tras dar el gran golpe con éxito, están listas para empezar una nueva vida en “Las leonas” (“Cash Queens” en inglés y “Les Lionnes” en su idioma original). Sin embargo, las autoridades están tras la pista de los asaltantes y un grupo de mafiosos también se propone encontrarlas. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la serie francesa de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La comedia dramática creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg (“Young Millionaires”) y Carine Prevot, cuenta con ocho episodios, que se grabaron principalmente en el sureste de Francia y en París, a finales de 2024 y principios de 2025, bajo la producción de Jonathan Cohen para Les Films Entre Deux Et Quatre

Rebecca Marder, Zoé Marchal, Tya Deslaurieux, Naidra Ayadi y Pascale Arbillot son las protagonistas de “Las leonas”, que también cuenta con las actuaciones de Sami Outalbali, Jérémie Laheurte y Steve Tientcheu. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie francesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS LEONAS”

1. Rebecca Marder como Rosalie

Rebecca Marder, que apareció en películas como “The Round Up”, “A Man in a Hurry”, “Someone, Somewhere”, “Spring Blossom”, “A Radiant Girl”, “Deception”, “Grand Expectations”, “The Great Magic”, “The Crime Is Mine” y “The Stranger”, da vida a Rosalie, quien acepta robar un banco debido a que el dinero que gana lo le alcanza para mantener a sus hijos.

Rebecca Marder interpreta a Rosalie, una mujer que acepta robar un banco para resolver sus problemas económicos, en la serie francesa "Las leonas" (Foto: Netflix)

2. Zoé Marchal como Kim

Zoé Marchal, que fue parte de series como “Sección Cero”, “Disparue”, “Close Up”, “Skam France”, “Golden Moustache”, “Validé”, “Derby Girl” y “Tapie”, asume el papel de Kim, una mujer que tiene una deuda de juego con una peligrosa banda. Para evitar que le cobren con violencia, propone un gran atraco.

Pascale Arbillot, Tya Deslauriers, Naidra Ayadi, Zoé Marchal y Rebecca Marder son parte del elenco principal de la serie francesa "Las leonas" (Foto: Netflix)

3. Naidra Ayadi como Sofia

Naidra Ayadi, que participó en películas como “Les Gazelles”, “Une histoire banale”, “Jailbirds”, “Il a déjà tes yeux”, “Pris de court “ “The Origin of Evil” y “The Sixth Child”, interpreta a Sofia, quien necesita 2 mill euros para que no le quiten a sus hijos. También accede al peligroso robo.

Naidra Ayadi asume el papel de Sofia, quien se une al atraco para no perder a sus hijos, en la serie francesa "Las leonas" (Foto: Netflix)

4. Pascale Arbillot como Chloé

Pascale Arbillot, que apareció en “Little White Lies”, “Small World”, “The Art of Love”, “All Our Desires”, “Des frères et des soeurs”, “Gemma Bovery”, “Resistance”, “Pension complète”, “I Got Life!” y “Genius”, da vida a Chloé en “Las leonas”.

Naidra Ayadi, Zoé Marchal, Tya Deslauriers y Pascale Arbillot en una escena de la serie francesa "Las leonas" (Foto: Netflix)

5. Tya Deslauriers

Tya Deslauriers también es parte del elenco principal de la nueva serie francesa de Netflix. La actriz que participó en series como “Tandem”, “Le négociateur” y “Crimen en el trópico” asume el rol de una de las atracadoras que debe esconderse del alcalde, la policía y la banda de Ezechiel.

Naidra Ayadi, Zoé Marchal, Rebecca Marder, Tya Deslauriers y Pascale Arbillot son las protagonistas de la serie francesa "Las leonas" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Las leonas”:

Jiselle Henderkott

Claire Augé

Ugo Savary como Vincent Naouri

Patrice Tepasso

Phany Brière Marret

Jonathan Cohen

François Damiens

Sami Outalbali

Jérémie Laheurte

Steve Tientcheu

Olivier Rosemberg

Yann Lesvenan

Lily Aubry

¿DE QUÉ TRATA “LAS LEONAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Las leonas”, “cinco mujeres se ven atrapadas en un buen lío y deciden solucionarlo atracando un banco disfrazadas de hombres. En resultado: un subidón de adrenalina, 36 280 euros en su haber y la certeza de que acaban de meterse en otro follón aún mayor. Porque no tardan en tener a políticos, policías y mafiosos respirándoles en la nuca, sin sospechar que detrás de los temidos mercenarios que buscan se esconde un grupo de mujeres corrientes”.

¿CÓMO VER “LAS LEONAS”?

“Las leonas” se estrenará el jueves 5 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie francesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

