Cinco mujeres que se enfrentan a graves problemas económicos deciden atracar un banco disfrazadas de hombres para resolver su complicada situación en “Las leonas” (“Cash Queens” en inglés y “Les Lionnes” en su idioma original). Aunque completan el golpe con éxito y consiguen 36.280 euros, los políticos, policías y mafiosos están tras sus pasos. ¿Cuánto tardarán en descubrir que esas mujeres comunes y corrientes son las responsables del gran robo? ¿Quieres conocer más detalles de esta serie francesa de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y más.

Esta comedia dramática fue creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, quienes también fueron guionistas de “Family Business”. Rosemberg (“Young Millionaires”) también aparecerá como estrella invitada, al igual que François Damiens.

Rebecca Marder (“The Crime Is Mine”), Zoé Marchal, Tya Deslaurieux, Naidra Ayadi (“Oussekine”) y Pascale Arbillot (“Lost Bullet” y “French Lover”) lideran el elenco de “Las leonas”, que también cuenta con las actuaciones de Sami Outalbali, Jérémie Laheurte y Steve Tientcheu.

Los miembros de una peligrosa banda que persiguen a una de las protagonistas de la serie francesa "Las leonas" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LAS LEONAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Las leonas”, “cinco mujeres se ven atrapadas en un buen lío y deciden solucionarlo atracando un banco disfrazadas de hombres. En resultado: un subidón de adrenalina, 36 280 euros en su haber y la certeza de que acaban de meterse en otro follón aún mayor. Porque no tardan en tener a políticos, policías y mafiosos respirándoles en la nuca, sin sospechar que detrás de los temidos mercenarios que buscan se esconde un grupo de mujeres corrientes”.

Por lo que he visto en el tráiler, una madre que teme perder la custodia de sus hijos, otra que no tiene el dinero suficiente para mantenerlos, una mujer que tiene una deuda de juego y otras dos mujeres que tienen problemas similares se organizan para robar un banco. Tras una exhaustiva preparación dan el golpe y planean empezar desde cero. Sin embargo, no será tan sencillo…

¿CÓMO VER “LAS LEONAS”?

“Las leonas” se estrenará el jueves 5 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie francesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “CASH QUEENS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS LEONAS”

Rebecca Marder

Zoé Marchal

Tya Deslauriers

Naidra Ayadi

Pascale Arbillot

Jiselle Henderkott

Claire Augé

Ugo Savary como Vincent Naouri

Patrice Tepasso

Phany Brière Marret

Jonathan Cohen

François Damiens

Sami Outalbali

Jérémie Laheurte

Steve Tientcheu

Olivier Rosemberg

Yann Lesvenan

Lily Aubry

Jonathan Cohen, estrella invitada y productor de la serie francesa "Las leonas" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LAS LEONAS”?

La primera temporada de “Las leonas”, que cuenta con Jonathan Cohen como productor, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CASH QUEENS”?

“Las leonas”, producida por la compañía Les Films Entre Deux Et Quatre, se filmó principalmente en el sureste de Francia y en París, a finales de 2024 y principios de 2025.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí