La película mexicana “Las locuras” (en inglés: “The Follies”) ya está disponible en Netflix, por lo que muchos de los suscriptores de la famosa plataforma de streaming están interesados en conocer a cada uno de los actores y personajes de su reparto. ¿Es tu caso? Pues, a continuación, te presento la guía completa del elenco de la cinta. ¡Presta atención!

Vale precisar que el filme está dirigido por Rodrigo García (hijo del emblemático escritor Gabriel García Márquez) y se desarrolla a lo largo de 121 minutos de metraje.

Así, ambientada durante un día lluvioso en la Ciudad de México, la producción narra las historias entrelazadas de seis mujeres que enfrentan puntos de quiebre personales marcados por el encierro emocional, la autocensura y las presiones familiares y sociales.​​

Antes de continuar, mira el tráiler de “Las locuras”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS LOCURAS”?

1. Cassandra Ciangherotti como Renata

La primera historia de la película de Netflix le pertenece a Renata, una mujer que sufre un ataque de manía bipolar.

Ella está interpretada por Cassandra Ciangherotti, reconocida por proyectos como “También la lluvia” y “Cuerpo escombro”.

Cassandra Ciangherotti como Renata en una escena de la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

2. Ilse Salas como Miranda

Por otro lado, Ilse Salas, famosa por su trabajo en “Las niñas bien”, “Güeros” y “Museo”, le da vida a Miranda. Ella es una mujer casada y con hijos.

Ilse Salas como Miranda en una escena de la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

3. Ángeles Cruz como Irlanda

Ángeles Cruz, por su parte, se pone en la piel de Irlanda, la psiquiatra de Renata. La actriz también es parte del elenco de la película “Familia” y la serie "Como agua para chocolate“.

Ángeles Cruz como Irlanda en una escena de la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

4. Natalia Solián como Soledad

Natalia Solián, famosa por “Huesera” y “No voy a pedirle a nadie que me crea”, asume el rol de Soledad, la hermana de Renata en este largometraje.

Natalia Solián como Soledad en una escena de la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

5. Naian González Norvind como Penélope

Naian González Norvind interpreta a Penélope, una veterinaria. Previamente, la actriz ha aparecido en producciones como “Nuevo Orden” y “Corina”.

Naian González Norvind como Penélope en una escena de la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

6. Fernanda Castillo como Serena

Fernanda Castillo completa el sexteto de protagonistas como Serena. También hemos visto a la artista en títulos como “El Señor de los Cielos” y “Lo mejor del mundo”.

Fernanda Castillo como Serena en una escena de la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Las locuras”:

7. Fernando Cattori como Valentín

8. Vicky Araico como Alba

9. Adriana Barraza como Irene

10. Mónica del Carmen como Rita

11. Raúl Briones como Aurelio

12. Alfredo Castro como Ismael

13. Daniel Tovar como Gastón

14. Natalia Plascencia

15. Juanki Durán como un conductor de Uber

