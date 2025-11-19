Una producción que no sólo llevará al límite a sus protagonistas, sino también a los espectadores, quienes experimentarán una catarsis con las historias que se contarán a lo largo de la trama, eso es lo que nos mostrará “Las locuras”, la película de Rodrigo García, cineasta colombiano e hijo mayor del célebre escritor Gabriel García Márquez. En los siguientes párrafos, todo lo que debes saber sobre este filme que promete un viaje emocional.

En “Las locuras”, veremos cómo la presión lleva al límite a varias mujeres (Foto: Panorama Global)

¿DE QUÉ TRATA “LAS LOCURAS”?

“Las locuras” sigue a seis mujeres que viven en la Ciudad de México, donde enfrentan diversas situaciones en un solo día. La historia de cada una es completamente distinta; mientras que la compleja relación de pareja marca a una, otra vive un dilema familiar, una tercera afronta las presiones sociales, la cuarta está determinada en alcanzar su libertad y las otras dos buscan sacar valentía e imponerse al resto.

Aunque están determinadas a salir adelante, los desafíos que se les presentan las llevan a quiebres personales, por lo que sus emociones jugarán un rol importante y nos sorprenderán, pues además de las reacciones intensas de las que no soportaban la presión, ahora las que parecían mantener la calma harán lo contrario.

A raíz de lo que presenciamos, surgirán dos interrogantes: ¿hasta qué punto podemos tener un control emocional sobre lo que nos sucede? y ¿realmente podemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor?

Ilse Salas también forma parte del reparto de la película "Las locuras" (Foto: Panorama Global)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LAS LOCURAS”?

La película “Las locuras” se estrena el 20 de noviembre de 2025 por Netflix; por tanto, para disfrutar de ella debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿QUÉ HA DICHO EL DIRECTOR SOBRE EL FILME?

Su director y guionista Rodrigo García señaló en una entrevista a The Hollywood Reporter que la psique es el motor narrativo de “Las locuras”. Contó que al tener dos amigos que sufren ataques de bipolaridad, le impresiona la lucidez y carisma que tienen las personas que atraviesan por este trastorno, pero también le fascina cómo “las personas cabales, inteligentes y profesionales pueden perder el sentido. Líderes que logran, en un momento de presión familiar, romántica, profesional o personal, reventar y enloquecer”.

“[La película genera] una comparación de alguien que está sufriendo realmente un brote psicótico, o por lo menos de bipolaridad, con personas que supuestamente no están locas, pero que son capaces de barbaridades mucho más grandes (…) cuando experimentan una crisis”, añadió al medio.

Afiche oficial del estreno de "Las locuras" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “LAS LOCURAS”

“Las locuras” se ambienta en un día lluvioso, en el que se explora los desafíos de seis mujeres, cuyos caminos se cruzan de manera inesperada.

De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix se lee: “Seis mujeres, unidas por ‘una amiga’ en común, esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura”.

REPARTO DE “LAS LOCURAS”

Cassandra Ciangherotti como Renata

Ilse Salas como Miranda

Ángeles Cruz como Irlanda

Natalia Solián como Soledad

Naian González Norvind como Penélope

Fernanda Castillo como Serena

Vicky Araico

Alfredo Castro

Raúl Briones

Mercedes Hernández

Roberto Sosa

Mónica del Carmen

Luisa Huertas

Daniel Tovar

Adriana Barraza

Fernando Cattori

Natalia Plasencia

En el elenco de “Las locuras” está la reconocida Fernanda Castillo (Foto: Panorama Global)

