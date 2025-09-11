Cuando Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), un ambicioso gobernador del norte argentino, está a un paso de aprobar una ley para su beneficio propio, su secretario privado orquesta el secuestro de su hija pequeña en “Las maldiciones”, así que el político debe decidir entre sus ambiciones y su familia. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva serie argentina de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Este thriller político de tres capítulos es una adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro. Daniel Burman es el creador y director de la producción que se filmó en el norte argentino. “Los vastos y áridos paisajes no solo sirven como escenario natural, sino que también intensifican la tensión y la ambigüedad moral de la trama, ofreciendo una visión distintiva y local del género western”, señaló Tudum.

Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Mónica Antonópulos y Francesca Varela encabezan el elenco de “Las maldiciones” que también cuenta con las actuaciones de Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie argentina de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS MALDICIONES”

1. Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira

Leonardo Sbaraglia, que fue parte de “Tango feroz: la leyenda de Tanguito”, “Caballos salvajes”, “Besos en la frente”, “Diario de una ninfómana”, “Las viudas de los jueves”, “Red Lights”, “Aire libre” y “Relatos salvajes”, da vida a Fernando Rovira, un ambicioso gobernador del norte argentino que tiene que elegir entre conservar su poder político y recuperar a su hija.

Leonardo Sbaraglia interpreta a Fernando Rovira, el gobernador del norte argentino, en la serie argentina "Las Maldiciones" (Foto: Netflix)

2. Gustavo Bassani como Román Sabaté

Gustavo Bassani, que apareció en las producciones televisivas “Sos mi vida”, “Señales del fin del mundo”, “Argentina, tierra de amor y venganza”, “Separadas”, “Entre hombres”, “Pasaporte a la libertad” y “Iosi, el espía arrepentido”, asume el papel de Román Sabaté, el secretario privado de Rovira que secuestra a Zoe para manipular al político.

Gustavo Bassani da vida a Román Sabaté, quien secuestró a Zoe, en la serie argentina "Las maldiciones" (Foto: Netflix)

3. Alejandra Flechner como Irene

Alejandra Flechner, que en los últimos años participó en “Amores de historia”, “Historias de corazón”, “Santos y Pecadores”, “Doce casas, Historia de mujeres devotas”, “Viudas e hijos del rock and roll”, “El Tigre Verón”, “El fin del amor” y “División Palermo”, interpreta a Irene, la madre de Fernando Rovira.

Alejandra Flechner asume el rol de Irene, la madre del gobernador, en la serie argentina "Las maldiciones" (Foto: Netflix)

4. Mónica Antonópulos como Lucrecia Bonara

Mónica Antonópulos, que fue parte de las películas “Cuestión de principios”, “Muerte en Buenos Aires”, “El amor y otras historias”, “Desearás al hombre de tu hermana”, “El encanto”, “El cuaderno de Tomy”, “La sombra del gato”, “La ira de Dios” y “Nahir”, asume el rol de Lucrecia Bonara en “Las maldiciones”.

Mónica Antonópulos como Lucrecia, Leonardo Sbaraglia como Fernando en la serie argentina "Las Maldiciones" (Foto: Netflix) / Jeannie Margalef/NETFLIX

5. Francesca Varela como Zoe Rovira

Esta serie de Netflix marca el debut actoral de la pequeña Francesca Varela, quien interpreta a Zoe, la hija de Fernando Rovira que es secuestrada por Román Sabaté para chantajear al político.

Francesca Varela da vida a Zoe Rovira, la hija del gobernador, en la serie argentina "Las maldiciones" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Las maldiciones”:

Emiliano Kaczka como Rogelio

Osmar Núñez

Nazareno Casero

María Ucedo

César Bordón

Pablo Isasmendi

Roberto Suárez

¿DE QUÉ TRATA “LAS MALDICIONES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Las maldiciones”, “en el norte de Argentina, el hombre de confianza del gobernador secuestra a su hija durante la votación de una importante ley sobre la explotación del litio. Cuando se descubren sus intenciones, emerge a la luz una trama secreta urdida durante 13 años que pone en duda la identidad de la niña. La negociación contra reloj expone la verdadera naturaleza del poder, de los límites del amor y de las maldiciones de la familia.”

¿CÓMO VER “LAS MALDICIONES”?

“Las maldiciones” se estrenará el viernes 12 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

