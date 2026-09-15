Dos mejores amigas, Maya (Maitreyi Ramakrishnan) y Anjali (Priyanka Kedia), se unen al despiadado mundo de la danza fusión universitaria de Bollywood en “Las mejores” (“Best of the Best” en su idioma original). Aunque son jóvenes valientes y comprometidas, descubren que el camino hacia el campeonato de los Estados Unidos es caótico, feroz y muy competitivo. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal de la película de Netflix dirigida por Lena Khan (“Flora & Ulysses”)? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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“Lo que más me cautivó del guion fue que eran siete películas diferentes en una”, contó Khan a Tudum. “Hay una película de baile, una de amistad, y hay espectáculo y ambición. Lo más importante es que es muy profunda, pero también muy grandiosa. Así que obtienes una película realmente emocionante, pero también conmovedora. Creo que a veces uno quiere sentarse y pasar un buen rato que a la vez sea una experiencia enriquecedora, y esta película te lo ofrece”.

“Best of the Best”, que explora la amistad, la ambición, la hermandad y la presión de triunfar, cuenta con las actuaciones de Maitreyi Ramakrishnan, Priyanka Kedia, Hasan Minhaj, Chaneil Kular, Ankur Rathee, Shreya Navile, Nico Greetham, Lilly Singh, Janina Gavankar y Kavi Ramachandran.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS MEJORES”

1. Maitreyi Ramakrishnan como Maya

Maitreyi Ramakrishnan, recordada por su papel de Devi Vishkumar en la serie “Never Have I Ever” de Mindy Kaling y pro producciones como “Lost in Starlight”, “The Twits”, “The Boys” y “Freakier Friday”, da vida a Maya, quien convence a su mejor amiga Anjali para presentarse a las audiciones del equipo de baile de su escuela. Esto las lleva a un viaje de autodescubrimiento lleno de aventuras.

“Maya tiene mucha garra. Es muy valiente”, señaló Ramakrishnan a Netflix. “Es bastante combativa, pero me encanta. No es la típica chica dura de apariencia. Es vulnerable y lo único que quiere es ser amada”.

Priyanka Kedia asume el papel de Anjali y Maitreyi Ramakrishnan asume el papel de Maya en la comedia "Best of the Best" (Foto: Netflix)

2. Priyanka Kedia como Anjali

Priyanka Kedia, que fue parte de producciones como “Pleats”, “Color My Grey Street” y “The Helmet”, interpreta a Anjali, estudiante de la UCLA que junto a Maya descubre que llegar a la cima requiere sangre, sudor, lágrimas y sacrificio del cabello.

“Ya he sido ella antes, y en cierto modo sigo siéndolo”,aseguró Kedia. “Creo que estamos conociendo a Anjali en un viaje precioso donde descubre quién es más allá de los roles que suele desempeñar, ya sea la hija obediente o la mejor amiga incondicional”.

Maitreyi Ramakrishnan interpreta a Maya y Priyanka Kedia interpreta a Anjali en una escena de la película "Best of the Best" (Foto: Netflix)

3. Hasan Minhaj como Hamza Latif

Hasan Minhaj, que ha participado en “It Ends with Us”, “Babes”, “Haunted Mansion” y “No Hard Feelings”, quien interpreta al profesor Hamza Latif en la película “Las mejores”. Además de tener un rol en la comedia, coescribió el guion con Prashanth Venkataramanujam.

Hasan Minhaj se encarga de dar vida al profesor Hamza Latif en la película "Best of the Best", que se estrena el 18 de septiembre (Foto: Netflix)

4. Chaneil Kular

Chaneil Kular, actor británico que ganó gran popularidad interpretando a Anwar Bakshi en la serie juvenil de Netflix, “Sex Education”, también es parte del elenco de la comedia sobre la mayoría de edad.

Maitreyi Ramakrishnan y Chaneil Kular en una escena de la película "Best of the Best", dirigida por Lena Khan (Foto: Netflix)

5. Ankur Rathee

Ankur Rathee, conocido principalmente por su papel en la serie de Amazon Prime Video “Four More Shots Please”, también es parte del competitivo equipo de baile de fusión Bollywood de la UCLA.

Neha Anushka, Jake Urban, Ankur Rathee y Emily Aragones en una escena de la comedia de baile "Best of the Best" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “Best of the Best”:

Shreya Navile

Becky Alex

Nihar Duvvuri

Nico Greetham

Amryn Khurana

Tanishq Joshi

Lilly Singh

Sasha Bhasi

Janina Gavankar

Saara Chaudry

Kavi Ramachandran

¿DE QUÉ TRATA “LAS MEJORES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Best of the Best” es “una comedia sobre la mayoría de edad que narra la historia de dos mejores amigas que asisten a una prestigiosa universidad y se adentran en el despiadado mundo de la danza Bollywood universitaria, donde se enfrentan a una feroz competencia y desafíos personales. Esta historia celebra la vitalidad de la danza fusión Bollywood, las dificultades propias de la juventud y el poder perdurable de la verdadera amistad.”

¿CÓMO VER “LAS MEJORES”?

“Las mejores” se estrenará el viernes 18 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia de baile solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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