CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La amistad de Maya (Maitreyi Ramakrishnan) y Anjali (Priyanka Kedia), quienes se conocen desde pequeñas, se pone a prueba cuando llegan a la universidad y se unen al competitivo equipo de danza de fusión Bollywood de la UCLA en “Las mejores” (“Best of the Best” en su idioma original). Aunque aman bailar, el camino hacia el campeonato nacional es más brutal de lo que pensaban y provoca que se distancien. ¿Qué sucede con las protagonistas de la nueva película de Netflix? ¿Logran resolver sus diferencias? ¿Se dan cuenta de sus errores y logran enmendarlos?

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La película dirigida por Lena Khan (“Flora & Ulysses”) empieza con Maya y Anjali realizando una última presentación escolar con la esperanza de superar a sus rivales. Sin embargo, un fallo en los drones que utilizaron en su arriesgada coreografía provoca que Maya termine inconsciente, se vuelve viral en las redes sociales y sea conocida como la “chica dron”.

Decidida a dejar atrás ese nombre, Maya se une al club de baile de su universidad y convence a su mejor amiga Anjali de hacer lo mismo. Anjali tiene dudas, debido a que debe enfocarse en conseguir buenas calificaciones para que su madre continúe pagando sus estudios. Pero Maya promete ayudarla a mejorar.

Maitreyi Ramakrishnan, Nihar Duvvuri, Nico Greetham, Emily Aragones y Priyanka Kedi en la escena de la audición en la película "Best of the Best" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAS MEJORES”?

Tras superar la exigente audición, las protagonistas de “Las mejores” se unen al equipo de danza. Cuando llega el momento de elegir el tema de la rutina del año, Maya se atreve a expresar su opinión y a cuestionar las decisiones del líder del grupo, Ronak (Ankur Rathee), quien prefiere apostar por lo seguro porque su objetivo es superar a su rival Selena, la líder del equipo ganador del campeonato “Best of the Best”.

Aunque la idea de Ronak no la convence, se postula para ser la protagonista. No obstante, no consigue el rol principal debido a que Ronak, Deepica y Dimple deciden que “Anjali tiene energía de protagonista y Maya es imposible de controlar”. Maya escucha la conversación, pero decide no confrontarlos y dejar que su mejor amiga tenga el papel principal.

Cuando le designa la tarea de conseguir la carroza de los novios, Maya le pide ayuda a Arjun (Chaneil Kular), su amigo e interés amoroso, para dar rienda suelta a su creatividad. Aunque Ronak no aprueba la propuesta, Maya activa el dispositivo del humo durante la presentación de las eliminatorias regionales y provoca un caos en el escenario: Anjali pierde parte de su cabello, el equipo desciende al puesto 54 y Ronak deja a Maya fuera del equipo.

A pesar de lo sucedido la noche anterior, las amigas resuelven el problema porque Maya acepta realizar un cuestionario académico de Anjali, quien convence a Ronak de dejar que su amiga vuelva al equipo de baile. Sin embargo, la noche de la subasta, Anjali abandona a su amiga por quedarse con Ronak, Deepica y Dimple. Aunque Arjun llega al rescate, Maya está completamente desilusionada.

Maya (Maitreyi Ramakrishnan) y Anjali (Priyanka Kedia) empiezan a distanciarse tras unirse al grupo de baile en la película "Best of the Best" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BEST OF THE BEST”?

¿Qué pasó con la amistad de Maya y Anjali?

La situación empeora cuando Maya olvida el cuestionario de su amiga y Anjali es suspendida. Esto la obliga a abandonar el club de baile y enfocarse en sus estudios. Maya se convierte en la nueva protagonista, pero logra solucionar las cosas con su mejor amiga. A pesar de que el grupo lo da todo en el escenario, no logran clasificar al campeonato “Best of the Best”.

Cuando Maya menciona que el equipo de Selena copió una coreografía, Ronak se resiste a presentar un reclamo. No obstante, cambia de opinión y logran volver a la competencia. Esto provoca un acercamiento entre Ronak y Maya durante la fiesta de celebración. La escena queda inmortalizada en redes sociales y ocasiona la molestia de Anjali. Pero lo peor es la declaración poco considerada de Maya.

Maya trata de disculparse, pero las respuestas de Anjali provocan una fuerte discusión que termina con Maya revelando la verdad sobre la elección de la protagonista y renunciando al grupo de baile. Su salida deja al equipo sin rumbo, algo que la protagonista de “Las mejores” no comprende hasta los últimos minutos de la película de Netflix.

Además de disculparse con Arjun, Maya regresa al club de danza y hace lo mismo con sus compañeros, quienes la aceptan y le piden que asuma el liderazgo. Anjali también regresa al equipo luego de que termina su suspensión académica. Aunque no retoman su amistad, trabajan juntas en la coreografía para “Best of the Best”. Antes de subir al escenario, hablan sinceramente y vuelven a ser “hermanas”.

Durante la presentación, un fallo con las luces parece terminar con el sueño del grupo, pero Maya logra resolver el percance junto con Anjali. Tras deslumbrar a los jueces, consiguen la victoria. Al final de “Las mejores”, Maya se reconcilia con Arjun y se va a celebrar con Anjali, demostrando que su amistad es más fuerte que cualquier problema.

Anjali (Priyanka Kedia) y Maya (Maitreyi Ramakrishnan) logran resolver sus diferencias al final de la comedia musical "Best of the Best" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LAS MEJORES”?

“Las mejores” está disponible en Netflix desde el 18 de septiembre de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia de baile solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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