Si ya viste “Las mil muertes de Nora Dalmasso” en Netflix, seguro te quedaste con esa sensación de desconcierto e impotencia. A mí me pasó igual. Desde que se estrenó el 19 de junio de 2025, esta serie documental no ha dejado de resonar en redes y medios, y no es para menos: estamos frente a uno de los crímenes sin resolver más mediáticos y controversiales de Argentina. Lo que parecía un caso más de homicidio doméstico se convirtió en una maraña de escándalos, teorías insólitas, presión mediática, fallas judiciales y un sufrimiento familiar que parece no tener fin.

La producción de Netflix hace un muy buen trabajo al desmenuzar cada etapa del caso de Nora Dalmasso, una mujer de clase alta en Río Cuarto, Córdoba, cuya muerte en 2006 desató todo tipo de rumores, desde incesto hasta conspiraciones económicas. Pero claro, la serie no se cuenta en orden lineal —va y viene en el tiempo— así que decidí armar esta cronología definitiva para que no te pierdas ni un solo detalle.

ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS SUCESOS DE NORA DALMASSO

Viernes 24 de noviembre de 2006: la última noche de Nora

Todo empieza esa noche. Nora Dalmasso, de 51 años, sale a cenar con amigas. Era un plan tranquilo en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Al día siguiente, sábado, regresa sola a su casa en el barrio Villa Golf. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida.

Sábado 25 de noviembre de 2006: el crimen

El día siguiente, un vecino que tenía acceso a la vivienda entra preocupado y la encuentra sin vida. Nora está desnuda, boca arriba, en la cama de su hija. El cinturón de una bata marca el cuello: fue estrangulada. No hay señales de forcejeo, ni objetos robados. Todo apunta a alguien que conocía la casa o a quien ella misma dejó entrar.

Primeras investigaciones y sospechas hacia su hijo Facundo

Lo más impactante vino después. En medio de una investigación desordenada y con muchas filtraciones, los medios argentinos, que ya estaban sedientos de escándalo, lanzaron una bomba: el ADN hallado en el cuerpo de Nora coincidía parcialmente con el de su hijo, Facundo Macarrón, de 20 años. Y ahí empezó el circo mediático. Teorías de incesto, rechazo familiar, y hasta rumores de juegos sexuales que habrían salido mal. Todo sin pruebas sólidas. Facundo quedó marcado de por vida, aunque jamás fue condenado.

2007: el juicio paralelo en los medios

Ese año fue el más cruel para la familia. La prensa transformó el caso en algo parecido a lo que ocurrió con O.J. Simpson en Estados Unidos. Cada programa de televisión y cada periódico argentino especulaba libremente. “Las muchas muertes de Nora Dalmasso”, como bien retrata la serie, no fueron solo metafóricas. Su imagen pública fue asesinada una y otra vez por titulares despiadados.

2022: el giro con un nuevo acusado

Durante años, la investigación estuvo estancada. Pero en 2022, cuando nadie lo esperaba, el caso vuelve a los tribunales con un nuevo enfoque: Marcelo Macarrón, el viudo de Nora y médico reconocido en Río Cuarto, fue acusado de haber ordenado el asesinato por razones económicas y personales. Aunque tenía una coartada sólida (jugaba un torneo de golf en Uruguay), la fiscalía insistió y fue absuelto por completo.

El presente: sin justicia, sin cierre

Y acá estamos. 18 años después del crimen, no hay condenados, no hay certeza, no hay justicia. La serie de Netflix, “Las mil muertes de Nora Dalmasso”, no propone una resolución mágica, pero sí te deja con una idea muy clara: el sistema judicial falló, y los medios se aprovecharon de una familia rota para vender morbo, algo que, lamentablemente, sigue pasando en muchos casos en América Latina.

