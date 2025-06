El crimen de Nora Dalmasso, aquel 25 de noviembre de 2006, parecía no haber encontrado al responsable de su muerte; sin embargo, cerca de dos décadas después, el caso dio un giro radical, luego de que la Justicia imputó a Roberto Barzola, un trabajador que se encontraba colocando pisos en la casa de la víctima esa misma semana que acabaron con su existencia. ¿Qué pasó con este individuo, quien por ese entonces tenía 25 años? A continuación, lo que se sabe.

Vale precisar que este asesinato es considerado uno de los crímenes más infames de Argentina, toda vez que la muerte de la mujer de 51 años se transformó en un escándalo que tenía a la víctima de feminicidio como objeto de escrutinio público. Netflix lo llevó a la pantalla bajo el título “Las mil muertes de Nora Dalmasso”, una miniserie de tres episodios que ya están disponibles en la plataforma de streaming, tanto en América Latina como en Estados Unidos y España.

El viudo e hijo de Nora Dalmasso fueron incluidos en la investigación, pero fueron absueltos (Foto: Pulse Films)

¿POR QUÉ ROBERTO BÁRZOLA ES SOSPECHOSO DE LA MUERTE DE NORA DALMASSO?

Tras la declaración de inocencia de Marcelo Macarrón, el Tribunal Superior de Justicia instó al fiscal Pablo Jávega seguir con las indagaciones para dar con el responsable del crimen. Tomando en cuenta que el cinturón de la bata tenía dos perfiles genéticos: el de su viudo y el de un desconocido, se comenzó con la búsqueda. Al inicio se realizó el cotejo con 30 personas, entre imputados, policías o conocidos que pasaron por la escena del crimen, pero no hubo coincidencia.

Fue entonces que Jávega solicitó a los detectives de la Dirección de Investigación Operativa armar una lista con las personas que formaron parte del entorno social de los esposos, incluida gente que ingresó al domicilio. Luego de analizar más de 150 pruebas, el Ministerio Público Fiscal encontró una coincidencia: las huellas pertenecían a Roberto Bárzola, quien fue imputado por abuso sexual seguido de muerte. Según la pericia de ADN, había pruebas genéticas en un pelo encontrado en la ingle de Nora Dalmasso, así como otras muestras en el cinturón de la bata. El hallazgo se produjo en diciembre de 2024.

Cabe mencionar que Marcelo Brito, el primer abogado de Marcelo Macarrón que ahora se retiró de la causa, señaló a Barzola como sospechoso en 2007, por lo que pidió que le tomaran muestras de su ADN, pero la fiscalía de aquel entonces no aceptó, publica El Diario AR.

Roberto Bárzola cuestionó la forma cómo se viene llevando el caso sobre el asesinato de Nora Dalmasso (Foto: El Doce)

¿QUIÉN ES ROBERTO BÁRZOLA?

En 2006, Roberto Bárzola se desempeñaba poniendo y/o puliendo pisos a las viviendas, una de ellas era la de Nora Dalmasso. De acuerdo con la fiscalía, este hombre – que tenía 25 años en aquel momento – había declarado anteriormente como testigo hasta en seis ocasiones, toda vez que estuvo la semana que asesinaron a la mujer.

Actualmente, es chofer de un camión a tiempo completo, pues se dedica a transportar la cosecha de cereales en Venado Tuerto. Vive en Río Cuarto.

La huella genética que podría resolver el crimen más escandaloso de Argentina: el de Nora Dalmasso (Foto: Pulse Films)

¿QUÉ PASÓ CON ROBERTO BÁRZOLA?

Tras ser declarado sospechoso del crimen, Roberto Bárzola se puso a disposición de la justicia e incluso su defensa solicitó la prescripción de la causa, bajo el argumento que había pasado más de 15 años desde que ocurrió el asesinato, pero esta fue rechazada.

A pesar de que sus abogados Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez estaban seguros de la inocencia de su defendido, ellos renunciaron por “motivos personales y privados”; por tanto, Bárzola debe encontrar un nuevo abogado o le designarán uno de oficio.

Ahora el juez de Control, Diego Ortiz, debe determinar si se avanza con un juicio oral contra este sujeto por abuso sexual seguido de muerte.

Casi 20 años después, una nueva mirada sobre un caso que sigue doliendo es lo que nos presenta "Las mil muertes de Nora Dalmasso" (Foto: Pulse Films)

LA PALABRA DE ROBERTO BÁRZOLA

En una entrevista exclusiva con el sitio web Otro Punto, Roberto Bárzola lamentó que haya sido imputado por el crimen de Nora Dalmasso, de quien dijo estuvo en su casa trabajando solamente un día y medio. “Estoy preocupado por la forma como surgió todo. Después de que pasaran tantos años, cuando yo siempre he estado a disposición para todo”, indicó.

Respecto a que su ADN fue hallado en el cuerpo de la víctima y en la bata, mostró su sorpresa: “Cuando toda esta investigación empezó y a mí me llamaron a declarar, yo fui uno de los primeros que se ofreció para que me hicieran un ADN y no me molestaran más”.

Sin embargo, posteriormente indicó que Jávega le hizo un examen de ADN cuando fue citado como testigo, pero terminaron haciéndole los exámenes. “¡Yo nunca me negué! (…). Pensé que con eso se acababa todo y no me volvieron a llamar… hasta que ahora en diciembre, me llaman de nuevo”.

Roberto Bárzola manifestó en la misma entrevista que pese a tener la conciencia tranquila teme ir preso por la forma cómo se viene presentando este caso después de tantos años. De todas formas, él continúa trabajando normal.

Roberto Bárzola se puso a disposición de las autoridades (Foto: El Doce)

