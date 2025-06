"Las mil muertes de Nora Dalmasso" (en su idioma original: "The Many Deaths of Nora Dalmasso“) llegó -el pasado 19 de junio del 2025- al catálogo de Netflix en Latinoamérica, España y Estados Unidos, por lo que miles de personas ya han tenido la oportunidad de ver esta serie documental centrada en un impactante crimen real. En ese sentido, ¿sabes quién fue exactamente Nora Dalmasso? Pues, en las siguientes líneas, te cuento los principales datos que debes conocer sobre la empresaria argentina cuya muerte conmocionó a toda una nación.

Vale precisar que la serie de Netflix está escrita y dirigida por Jamie Crawford, quien desarrolla la historia a lo largo de tres episodios.

De esta manera, la familia de la víctima y diversos periodistas comparten detalles inéditos de su asesinato, la investigación y la tormenta mediática que se desató.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Las mil muertes de Nora Dalmasso”:

¿QUIÉN FUE NORA DALMASSO?

Al momento de su lamentable deceso, Nora Dalmasso era una empresaria argentina de 51 años que disfrutaba de una vida acomodada al lado de su esposo Marcelo Macarrón, con quien se había establecido en el barrio Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba.

Ambos fueron padres de Valentina, quien estudiaba en Estados Unidos cuando ocurrió el crimen, y de Facundo, quien declaró haber asistido a una cena del Rotary Club en Córdoba capital durante aquel fatídico suceso.

El viudo, por su parte, es un médico traumatólogo que -al momento del asesinato- había viajado a Punta del Este para participar en un torneo de golf.

Así, la vida de esta familia cambió para siempre el 25 de noviembre de 2006, fecha en la que Nora Dalmasso fue hallada muerta en su propia casa, sin ropa y con evidencia de haber sido estrangulada con el cinturón de una bata de baño.

EL CRIMEN DE NORA DALMASSO

La investigación inicial alrededor del caso se vio perjudicada dado que no se preservó la integridad de la casa como escenario del crimen. Entonces, debido a que varios investigadores y vecinos ingresaron al lugar, se debieron tomar muchas muestras para compararlas con las de los sospechosos.

A partir de allí, surgieron varias teorías e imputaciones alrededor de lo sucedido. En ese sentido, quizá la más resaltante fue la acusación contra el viudo Marcelo Macarrón como posible autor intelectual del asesinato. Sin embargo, en el año 2022, el hombre fue absuelto por la justicia.

EL CASO EN LA ACTUALIDAD

A finales del 2024, la investigación apuntó a otro personaje clave: Roberto Bárzola, el pulidor de pisos. ¿La razón? Pues, tal como señala Infobae, su ADN coincidió con las muestras genéticas recolectadas en la bata y el cuerpo de la víctima.

En la actualidad, la prescripción del caso obstaculiza una condena. No obstante, se siguen evaluando opciones legales para evaluar si es viable procesar al presunto culpable.

De esta forma, tal como se narra en "Las mil muertes de Nora Dalmasso", el crimen de la empresaria argentina todavía sigue sin resolverse.

Una imagen del archivo de Nora Dalmasso que se muestra en la serie documental "Las mil muertes de Nora Dalmasso" (Foto: Netflix)

