El esperado regreso de Luis Estrada llega con una propuesta distinta: “Las muertas”, una serie mexicana que adapta la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia. Esta producción, que forma parte de la iniciativa “Que México se vea”, estará disponible en Netflix a partir del 10 de septiembre de 2025 y ya genera enorme expectativa por su elenco estelar y por la fuerza de los personajes que retratan el oscuro universo de las hermanas Baladro.

¿DE QUÉ TRATA “LAS MUERTAS” DE NETFLIX?

En el centro de la historia se encuentran Arcángela y Serafina Baladro, interpretadas por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán. Ambas actrices se ponen en la piel de las dos matriarcas que controlan cantinas y prostíbulos, tejiendo una red de explotación, crímenes y secretos inconfesables. Son, en realidad, versiones ficcionalizadas de las temidas hermanas González Valenzuela, conocidas en la vida real como “Las Poquianchis”.

Para Arcelia Ramírez, encarnar a Arcángela significa un reto artístico y social. La actriz ha declarado que busca rendir homenaje al humor satírico de Ibargüengoitia y, al mismo tiempo, exponer las contradicciones de una sociedad que normalizó la violencia contra las mujeres. En contraste, Paulina Gaitán aporta frescura y crudeza a Serafina, mostrando la dualidad de una mujer que, bajo el disfraz de poder, esconde vulnerabilidades profundas.

PERO “LAS MUERTAS” NO SERÍA LO MISMO SIN LOS PERSONAJES MASCULINOS QUE APARECEN

Alfonso Herrera interpreta a Simón Corona, el panadero cuyo destino se entrelaza con la tragedia y la venganza. Según Luis Estrada, es una figura clave que desencadena los hechos que marcan el ascenso y la eventual caída del imperio de las hermanas. Herrera, acostumbrado a proyectos exigentes, aseguró que “cuando te llama Luis Estrada, no dudas en decir que sí”.

A su lado, Joaquín Cosío vuelve a trabajar con el director en el papel del capitán Bedoya, un hombre de la ley cuya presencia genera tensión y amenaza constante. Con su inconfundible voz y carisma, Cosío aporta solidez a la historia, recordando por qué es uno de los actores más respetados del cine y la televisión en México. Su personaje no solo persigue la verdad, sino que también refleja las instituciones corrompidas que Ibargüengoitia retrató con tanto ingenio.

Además de este cuarteto protagónico, la serie cuenta con un reparto coral de más de 150 actores que complementan el retrato de un México profundo, contradictorio y cargado de humor negro. Cada aparición está diseñada para reforzar el tono satírico de la obra, donde incluso los personajes secundarios tienen un peso específico en la narrativa.

ESTRADA CONFESÓ QUE ADAPTAR “LAS MUERTAS” ERA UN SUEÑO DE ADOLESCENTE

Con Netflix, Luis Estrada finalmente encontró el respaldo necesario para hacerlo realidad, apostando por el formato de miniserie de seis episodios. Cada capítulo será una pieza casi independiente, con su propia fuerza y tono, pero unidos por la crítica feroz y mordaz al poder, la moralidad y la violencia.

Para los suscriptores de Netflix en Estados Unidos, “Las muertas” estará disponible sin costo adicional al plan contratado. Actualmente, la plataforma ofrece planes desde US$6.99 dólares al mes con anuncios y desde US$15.49 dólares al mes sin anuncios. Una inversión mínima para acceder a una de las producciones mexicanas más ambiciosas del año, que promete risas incómodas, escalofríos y actuaciones memorables.

