Una historia que sacudió todo México en la década de los 60 aterrizará en Netflix. Se trata de “Las muertas”, la serie que se basa en hechos reales que fueron narrados en la famosa novela de Jorge Ibargüengoitia. ¿De qué trata? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes actúan? Las respuestas a estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que esta obra fue llevada al cine en 1976, aquel año se presentó como un largometraje a cargo de Felipe Cazals; ahora, esta nueva adaptación estará dirigida por Luis Estrada.

Las hermanas Baladro eran dueñas de un imperio de burdeles en "Las muertas" (Foto: Mezcal Films)

SINOPSIS DE “LAS MUERTAS”

“Las muertas” seguirá a las hermanas Baladro, quienes crearon un imperio de burdeles que se extendió por algunos lugares de México en la década de los 60. Además de dedicarse a ese negocio, se convirtieron en las asesinas más temidas del país azteca.

Su modus operandi era ofrecer un trabajo formal a adolescentes, quienes tras llegar a su “centro de labores” eran retenidas y tratadas en condiciones infrahumanas para realizar diversas actividades. Lo peor es que cuando cumplían 25 años, eran asesinadas.

Durante bastante tiempo, las dos hermanas jamás fueron descubiertas porque tenían tratos oscuros con la policía, pero todo llegó a su fin cuando una de las muchachas logró escapar.

TRÁILER DE “LA MUERTAS”

FECHA DE ESTRENO DE “LAS MUERTAS”

El drama “Las muertas” se estrena el 10 de septiembre por Netflix; por tanto, para verla debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Cabe mencionar que tendrá en un total seis episodios. Esta producción se describe como una serie con estilo de largometraje; es decir, no es una serie convencional.

Las hermanas Baladro retenían a jovencitas contra su voluntad en "Las muertas" (Foto: Mezcal Films)

LA HISTORIA REAL DE “LAS MUERTAS”

El libro “Las muertas” cuenta la historia de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como Las Poquianchis. Ellas provenían de una familia muy pobre con un padre alcohólico, pero pronto se convirtieron en autoras de diversos delitos en los años 60 que van desde trata de persona, secuestros y el asesinato de más de un centenar de personas entre mujeres y clientes que fueron a sus locales en Jalisco y Guanajuato. Para quedar impunes, entregaban altas sumas de dinero a las autoridades.

Según Excélsior, ellas captaban a adolescentes de 12 y 15 años para trabajar, pero cuando llegaban a ellas, no solamente las obligaban a laborar en pésimas condiciones, también las retenían en contra de su voluntad. Una vez que cumplía 25 años, las asesinaban y enterraban sus cuerpos.

El caso salió a la luz después de que una de sus víctimas logró escapar y denunciar todo. Las dos fueron condenadas a 40 años en prisión, la pena máxima en aquella época.

Cuando una muchacha cumplía 25 años, las hermanas Baladro disponían que sean asesinadas en "Las muertas" (Foto: Mezcal Films)

ELENCO DE “LAS MUERTAS”

Paulina Gaitan como Serafina Baladro

Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro

Alfonso Herrera como Simón

Joaquín Cosio como el capitán Bedoya

Mauricio Isaac como La Calavera

Cecilia de los Santos Vargas como Rosa

Enrique Arreola

Fernando Bonilla

Kristyan Ferrer

En "Las muertas", el momento en el que las hermanas Baladro son detenidas (Foto: Mezcal Films)

¿DÓNDE SE GRABÓ “LAS MUERTAS”?

“Las muertas” no solamente se grabaron en los estudios de la Ciudad de México, también lo hicieron en San Luis Potosí, Veracruz y Guanajuato.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí