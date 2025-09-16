El 10 de septiembre de 2025 llegó a Netflix “Las muertas”, la serie mexicana basada en hechos que ocurrieron en la década de los 60, época en la que dos hermanas abrieron un imperio de burdeles, pero además de dicho negocio se convirtieron en las asesinas más temidas del país azteca, siendo sus víctimas un grupo de jóvenes mujeres. Debido al impacto que ha generado este drama, te doy a conocer las diferencias entre la historia real de Las Poquianchis y la producción que está disponible en la plataforma de streming.

Si bien, la serie dirigida por Luis Estrada se inspira en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia y refleja lo que ocurrió aquellos años, en los que imperaban la impunidad, la explotación y la corrupción, lo cierto es que no se retrata fielmente cada dato histórico.

“Las Muertas” se grabó íntegramente en México desde febrero de 2024 hasta julio del mismo año (Foto: Netflix)

LAS POQUIANCHIS VS. “LAS MUERTAS”

A continuación, las principales diferencias entre la historia real de Las Poquianchis y la serie “Las muertas”.

CANTIDAD DE HERMANAS

En el caso real de Las Poquianchis. Fueron cuatro hermanas: Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús González Valenzuela.

En “Las muertas”. Son dos hermanas principales: Arcángela y Serafina Baladro, y una tercera hermana Eulalia, quien tuvo un rol bastante menor en los crímenes.

¿CÓMO SE DESCUBRE TODO?

En el caso real de Las Poquianchis. Cuando una de las víctimas logra escapar y posteriormente denuncia todo ante autoridades. Esto permitió iniciar las investigaciones en 1964.

En "Las muertas". La venganza personal de Serafina Baladro provoca la caída que tanto había construido y mantenido.

EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

En el caso real de Las Poquianchis. Aunque no se tiene una cifra exacta de las mujeres que murieron a manos de las sanguinarias hermanas González Valenzuela, se les atribuye entre 90 y 150 víctimas, entre mujeres jóvenes y menores.

En "Las muertas". Se menciona una cifra similar para crear mayor dramatismo a la historia que se narraba.

Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro y Paulina Gaitán como Serafina Baladro en la serie mexicana "Las muertas" (Foto: Netflix)

LA HISTORIA REAL DE “LAS MUERTAS”

El libro “Las muertas” cuenta la historia de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como Las Poquianchis. Ellas provenían de una familia muy pobre con un padre alcohólico, pero pronto se convirtieron en autoras de diversos delitos en los años 60 que van desde trata de persona, secuestros y el asesinato de más de un centenar de personas entre mujeres y clientes que fueron a sus locales en Jalisco y Guanajuato. Para quedar impunes, entregaban altas sumas de dinero a las autoridades.

Según Excélsior, ellas captaban a adolescentes de 12 y 15 años para trabajar, pero cuando las captaban, no solamente las obligaban a laborar en pésimas condiciones, también las retenían en contra de su voluntad; lo peor era cuando cumplían 25 años, pues las asesinaban y enterraban sus cuerpos. El caso salió a la luz después de que una de sus víctimas logró escapar y denunciar todo. Las dos fueron condenadas a 40 años en prisión, la pena máxima en aquella época.

