“Las Muertas” llega con gran expectativa: su estreno en Netflix está previsto para el 10 de septiembre, y si buscas entenderla a profundidad, no puedes dejar de ver primero la película “Las Poquianchis” (1976). Este clásico del cine mexicano dirigido por Felipe Cazals retrata con crudeza el caso de las hermanas González Valenzuela, origen de la obra contemporánea.

¿CÓMO ES LA PELÍCULA “LAS POQUIANCHIS”?

La cinta de 1976 se inspira directamente en los aterradores hechos ocurridos entre 1945 y 1964, cuando cuatro hermanas gestionaban una red de burdeles en Guanajuato y Jalisco, explotando y asesinando a jóvenes engañadas o secuestradas, llegando a un número estimado de víctimas de hasta 150 personas. Sus rostros femeninos ocultan uno de los episodios más brutales de la historia criminal de México.

"Las Poquianchis" es una película mexicana inspirada en el caso de las hermanas González Valenzuela (Foto: IMDb)

Este filme no solo abordó el horror con una narrativa directa y sin concesiones, sino que fue realizado por Felipe Cazals, uno de los cineastas sociales más destacados del país. Su mirada objetiva mantiene la crudeza del caso, evitando sensacionalismos barrocos y poniendo el foco en la desolación humana que rodea estos crímenes.

Aunque “Las Muertas” y “Las Poquianchis” se inspiran en los mismos hechos reales, difieren en tono y perspectiva. Felipe Cazals opta por un relato sombrío y directo; Luis Estrada, en cambio, apuesta por una crítica más mordaz, irónica y reflexiva, donde los personajes pueden provocar tanto risa como escalofrío.

Ver primero “Las Poquianchis” te permite sentir el horror crudo, la atmósfera de crueldad sin redención, mientras que “Las muertas” ofrece una capa adicional: cuestiona lo social, lo político, lo mediático, y lo hace con estilo, humor negro y una puesta en escena monumental que nos recuerda que la historia puede repetirse.

NO TE PIERDAS “LAS MUERTAS” EN NETFLIX

“Las Muertas”, bajo la dirección de Luis Estrada, llega como una adaptación de la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia. La serie plantea una sátira feroz sobre corrupción, impunidad y violencia, manteniendo el humor negro característico del autor, pero con una sensibilidad contemporánea que refleja la realidad mexicana de hoy.

A través de seis capítulos concebidos como pequeñas películas, Estrada reimagina el caso bajo el lente crítico y sarcástico de Ibargüengoitia, recreando un país con las mismas estructuras de poder cuestionables y miserias morales que la generación anterior, pero desde una estética poderosa y adornada con absurdo satírico.

