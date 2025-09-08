En muchas ocasiones la realidad supera a la ficción. Un ejemplo es la historia de Las Poquianchis, mujeres cuyo nombre quedó grabado en la memoria de México por los crímenes cometidos a mediados del siglo XX. Esta oscura y perturbadora historia, que inspiró a la novela “Las Muertas” de Jorge Ibargüengoitia, llega ahora a Netflix bajo la dirección del implacable Luis Estrada, en una serie que promete ser una de las más comentadas del año.

La serie “Las Muertas” no es solo una recreación de hechos, sino también una reflexión. Inspirada en la novela homónima publicada en 1977, busca mirar de frente a la violencia, la muerte y el papel de la mujer en una sociedad marcada por el machismo y la impunidad.

Estrada ha señalado que “esta historia no tiene spoilers, porque todo el mundo conoce el destino de Las Poquianchis”, y aún así, la producción se perfila como una experiencia escalofriante.

LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE LA SERIE “LAS MUERTAS”

Detrás de la ficción hay un caso real que sacudió a México entre 1945 y 1964. Las Poquianchis, un grupo de hermanas de apellido González Valenzuela, dirigían burdeles donde se perpetraban secuestros, asesinatos, entierros clandestinos y hasta rituales de tinte satánico. Se calcula que cometieron alrededor de 91 asesinatos confirmados, aunque algunos estiman que pudieron llegar a 150 víctimas. Su brutalidad las convirtió en las asesinas seriales más prolíficas del país.

En la vida real, estas hermanas eran Delfina, María del Carmen, María Luisa “Eva” y María de Jesús. Sin embargo, la serie decide concentrar la historia en dos personajes ficticios: Arcángela Baladro, interpretada por Arcelia Ramírez, y Serafina Baladro, encarnada por Paulina Gaitán. Esta decisión responde al espíritu de la novela de Ibargüengoitia, que advirtió desde el inicio que todos los personajes eran imaginarios, aunque inspirados en la investigación de hechos reales.

Las Poquianchis eran cuatro mujeres que entre 1945 y 1964 asesinaron a decenas de personas (Foto: CITRU)

Los crímenes de Las Poquianchis se desarrollaron principalmente en El Salto, Jalisco, y en las ciudades de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, en Guanajuato, donde incluso enterraban clandestinamente a sus víctimas. Para dar vida a este pasado oscuro, la producción fue rodada en escenarios de los Estudios Churubusco, así como en Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, dotando a la serie de un realismo visual que refuerza su impacto narrativo.

La novela “Las Muertas”, publicada en 1977, apenas una década después del final de los crímenes, causó un enorme revuelo social y cultural. Su humor ácido y su tono crítico no solo entretuvieron, sino que también abrieron un espacio de reflexión sobre la violencia estructural y la condición de la mujer en un México que prefería callar antes que confrontar estas realidades. Hoy, con la llegada de la serie, esa conversación cobra nueva vigencia.

Luis Estrada, conocido por películas como “La ley de Herodes” y “El infierno”, se une a Netflix en una alianza que promete potencia creativa. Esta es, probablemente, una de las producciones más ambiciosas del año, un ejemplo claro de cómo la intertextualidad narrativa conecta la realidad, la literatura y ahora la televisión.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE PODRÁ VER LA SERIE “LAS MUERTAS”?

La serie “Las Muertas” se estrena el 10 de septiembre en Netflix, y se convierte en una invitación directa a volver a la novela de Jorge Ibargüengoitia.

