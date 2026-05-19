“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se ha convertido en un fenómeno mundial. Con cuatro temporadas, el anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge es uno de los más exitosos de todos los tiempos, y la última película “Infinity Castle” hizo historia tras superar varios récords en taquilla, recibir numeroso premios y reconocimientos. Con todo esto, sin duda es el título más popular de Ufotable, pero no es el único del estudio de animación. De hecho, el último proyecto de Ufotable promete ser igual de aclamado y exitoso.

El estudio que es mundialmente reconocido por su impecable integración de animación 3D y efectos visuales digitales de alta fidelidad también cuenta con títulos como la franquicia “Fate” (especialmente “Fate/Zero” y “Fate/stay night: Unlimited Blade Works”) y la saga de películas “The Garden of Sinners” (“Kara no Kyoukai”).

Pero la última que se suma a su lista es “Witch on the Holy Night”, anime basado en la aclamada novela ligera de Kinoko Nasu, desarrollada y publicada por TYPE-MOON. El proyecto se anunció en 2021 y tras años sin información al respecto finalmente se anunció que se estrenaría en 2026.

Además, se sabe que la historia es parte del Nasuverse y sirve como precuela/historia de fondo para los personajes de Tsukihime. Aunque aún no ha revelado su fecha de estreno, el estudio compartió otra actualización.

En la película anime "Witch on the Holy Night", Aoko es una maga que acaba de ingresar a la preparatoria y es la protagonista principal de la historia (Foto: Ufotable)

LAS NUEVAS IMÁGENES DE LA PELÍCULA ANIME “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

La cuenta oficial de “Witch on the Holy Night” en X compartió tres nuevas imágenes de la película anime ambientada a finales de la era Shōwa (años 80)y que sigue a Aoko Aozaki, una joven maga que comienza a aprender brujería con Alice Kuonji mientras lidian con intrusos en su mansión y la aparición de Sōjūrō Shizuki.

Se trata de las ilustraciones del trío protagonista de la historia independiente que es precuela directa de “Tsukihime” y comparte el mismo universo (“Nasuverse”) que la franquicia “Fate”.

Aoko Aozaki, con la voz de Haruka Tomatsu.

Shizuki Soujurou, con la voz de Yusuke Kobayashi.

Alice Kunoji, con la voz de Kana Hanazawa.

Las ilustraciones de los protagonistas de “Witch on the Holy Night” incluyen una breve descripción de cada uno.

Aozaki Aoko: Una bruja moderna. Sin embargo, es una aprendiz. Al ingresar a la escuela secundaria, hereda el legado de su abuelo como mago.

Kuonji Arisu: Una bruja que vive escondida en la época moderna. Asiste a la Academia Femenina Reien, una prestigiosa escuela para chicas.

Shizuki Soujurou: Un chico de campo que ha llegado a la era moderna. Un día, se transfiere a la escuela secundaria a la que asisten Aoko y los demás.

En la película anime "Witch on the Holy Night", Alice es una bruja que vive en una mansión aislada y estudia en una prestigiosa academia para chicas (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en la mansión de la colina vivían dos brujas...Estamos a finales de los años ochenta, en el ocaso de una era de belleza y vigor. Un chico se muda a la ciudad, y por poco no se topa con dos brujas que viven en la época actual. El niño lleva una vida completamente normal. Se comporta con orgullo galante. La niña lleva una vida tranquila y apartada. Cada uno recorre un sendero iluminado por las estrellas. Nadie esperaría que sus caminos se cruzaran. Pronto se contará la historia de cómo estas tres personas tan diferentes se conocieron.”

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí