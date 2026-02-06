Basadas en historias reales y dramas deportivos: las películas de fútbol americano que puedes ver en streaming antes del Super Bowl LX ya son, de por sí, un gancho poderoso para millones que viven en Estados Unidos y que este domingo 8 de febrero se reunirán frente al televisor para ver el partido más importante del año. En ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago o Nueva York, este evento no solo es un algo deportivo, sino una especie de fiesta cultural que mezcla anuncios millonarios, show de medio tiempo, comida abundante y, por supuesto, maratones de cine y series en plataformas digitales. Para quienes crecieron entre el fútbol soccer y el fútbol americano, o para quienes llegaron después a territorio norteamericano y han ido adoptando poco a poco la NFL como ritual dominical, las cintas del mencionado deporte se vuelven una puerta de entrada ideal: explican códigos, rituales y emociones del emparrillado, pero también cuentan historias de migración, esfuerzo, racismo, pobreza y sueños rotos que conectan de lleno con muchas experiencias latinas. Desde biopics emocionantes de jugadores que salieron de la nada hasta comedias disparatadas para ver en familia, el catálogo de streaming ofrece un menú casi inagotable para calentar el ambiente antes del kickoff.

En este contexto, el Super Bowl LX del domingo 8 de febrero se convierte en el gran pretexto para que muchas familias latinas en Estados Unidos armen un plan completo de fin de semana: antojitos, reunión con amigos, jersey del equipo favorito y, antes del partido, una o varias películas que marquen el tono de la jornada. No importa si en casa se habla más español que inglés, si el abuelo solo entiende de soccer y el nieto domina todas las estadísticas de la NFL; el cine deportivo tiene la ventaja de que traduce el lenguaje de las jugadas a emociones universales: miedo a fallar, orgullo, presión familiar, discriminación, ganas de “salir adelante”. Ese es el puente que hace que estos títulos funcionen muy bien para el público hispano, incluso para quienes todavía están aprendiendo las reglas del juego.

Además, las plataformas de streaming que hoy dominan el consumo en Estados Unidos —Netflix, Max, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, entre otras— están llenas de historias de fútbol americano que van mucho más allá del “partido final”. Hay relatos basados en hechos reales de jugadores que crecieron en barrios pobres y encontraron en el deporte una oportunidad, dramas de institutos de Texas donde todo el pueblo vive pendiente del marcador, biopics de estrellas que pasaron por supermercados antes de levantar el trofeo, y documentales que muestran el lado más duro del vestuario. Para una audiencia latina que se mueve entre trabajos, estudios y familias en ciudades diversas, ver reflejadas esas luchas en pantalla ayuda a entender por qué el Super Bowl moviliza tanto a la sociedad estadounidense.

Pero el menú no se queda solo en historias inspiradoras. También hay comedias ligeras perfectas para ver con niños y adolescentes —incluyendo películas con perros que anotan touchdowns o equipos de “inadaptados” que le plantan cara a los favoritos del pueblo—, así como sátiras que desmontan con humor el machismo, los excesos y la mercantilización del deporte. Para quienes viven su primera temporada de NFL en Estados Unidos, estos títulos son una especie de guía emocional: muestran desde la locura de las fiestas universitarias hasta la seriedad de los contratos millonarios, pasando por entrenadores míticos, discursos motivacionales y tradiciones tan curiosas como las “tailgate parties” en los estacionamientos.

En las siguientes líneas, la nota se concentra en películas basadas en historias reales y documentales que muestran cómo el fútbol americano puede ser una herramienta de movilidad social, integración y resistencia, así como ficciones y comedias que exageran los códigos del deporte para hacerlos más accesibles y entretenidos. La idea es que, vivas donde vivas —desde un apartamento en el Bronx hasta una casa en Phoenix o un trailer en las afueras de Dallas—, encuentres al menos una película que hable de algo que conoces: el peso de la familia, la importancia de la comunidad, el choque cultural, la nostalgia por el país de origen o el orgullo por una nueva identidad. Con esa brújula, el Super Bowl LX deja de ser solo un partido de domingo y se convierte en el cierre de un fin de semana completo de historias frente a la pantalla.

PELÍCULAS QUE PUEDES VER SOBRE FÚTBOL AMERICANO

1. “Remember the Titans” (2000, 2 horas)

En la Virginia de 1971, un instituto se ve obligado a integrar a sus alumnos blancos y negros, y el equipo de fútbol americano se convierte en el escenario simbólico de esa batalla. El nuevo entrenador, un técnico afroamericano que reemplaza a un ídolo local blanco, debe ganarse a una ciudad entera mientras intenta que sus jugadores aprendan a respetarse para poder ganar juntos. El film combina escenas de vestuario y partidos con momentos íntimos en los que se ve cómo el deporte puede ser, a la vez, campo de conflicto y herramienta de reconciliación. Dónde verla en EE. UU.: Disney+ y alquiler/compra digital (Prime Video, Apple TV).

2. “Rudy” (1993, 2 horas)

Daniel “Rudy” Ruettiger crece en un entorno obrero soñando con jugar en Notre Dame, pese a que no tiene ni el tamaño, ni las notas, ni el dinero que suele exigirse a una estrella universitaria. Tras la muerte de su mejor amigo, renuncia a la relativa seguridad de la acería para encadenar trabajos mal pagados y estudios en un junior college, mientras lucha con una discapacidad de aprendizaje que le complica aún más el acceso. La película sigue años de entrenamientos, humillaciones y pequeños triunfos que culminan en un momento casi mítico, convirtiendo a Rudy en símbolo de perseverancia para toda la cultura del college football. Dónde verla en EE. UU.: suele rotar entre Paramount+ y el alquiler digital en Prime Video y Apple TV.

3. “Friday Night Lights” (2004, 1 hora con 55 minutos)

En Odessa, Texas, el equipo de secundaria es prácticamente una religión, y la autoestima de todo el pueblo parece depender de lo que ocurra cada viernes por la noche. Cuando su corredor estrella se lesiona en el primer partido, el entrenador Gary Gaines debe recomponer el plan de juego y, al mismo tiempo, sostener a un grupo de adolescentes que cargan con la presión de padres agresivos, becas en juego y expectativas irrealistas. La película muestra tanto la euforia de los estadios llenos como el vacío de quienes sospechan que su vida adulta nunca volverá a ser tan intensa como esa temporada. Dónde verla en EE. UU.: suele estar en Peacock y en alquiler/compra digital (Prime Video, Apple TV).

4. “We Are Marshall” (2006, 2 horas con 10 minutos )

Tras un accidente aéreo que mata a casi todo el equipo y parte del cuerpo técnico de Marshall University, la ciudad queda paralizada por el duelo. Un entrenador forastero decide aceptar el desafío de reconstruir el programa con jugadores jóvenes y transferidos, incluso cuando miembros influyentes de la institución consideran que lo más respetuoso sería abandonar el fútbol. El film alterna el dolor colectivo, la resistencia al cambio y los pequeños pasos hacia la sanación, usando cada partido como una forma de homenaje a quienes ya no están. Dónde verla en EE. UU.: suele encontrarse en Max y en alquiler digital (Prime Video, Apple TV).

5. “American Underdog” (2021, 1 hora con 50 minutos)

Kurt Warner pasa de ser un quarterback no drafteado que empaca productos en un supermercado a liderar un ataque histórico en la NFL y ganar el Super Bowl. La película recorre sus años de frustración en ligas menores, su relación con Brenda y los hijos de ella, y la oportunidad inesperada que recibe en los St. Louis Rams, donde su estilo agresivo y su fe se convierten en parte del relato mediático. Más que un resumen de partidos, el film funciona como biopic optimista sobre la perseverancia y la importancia del círculo íntimo en una carrera deportiva improbable. Dónde verla en EE. UU.: habitualmente en Starz/Lionsgate y en alquiler digital en Prime Video y Apple TV.

6. “The Blind Side” (2009, 2 horas con 10 minutos)

Michael Oher, un adolescente sin hogar, encuentra refugio en la casa de la familia Tuohy, una acomodada familia blanca del sur que decide apoyarlo primero por compasión y luego como uno más de los suyos. Mientras intenta ponerse al día académicamente y adaptarse a un entorno extraño, el joven descubre su potencial como tackle ofensivo y se transforma en objetivo de las grandes universidades, lo que atrae miradas interesadas y sospechas de que está siendo manipulado. La película combina partidos, entrenamientos y escenas domésticas para hablar de clase, raza, adopción y del poder —y límites— de las historias de “salvación” en el deporte. Dónde verla en EE. UU.: suele aparecer en Netflix EE. UU. por ventanas y se mantiene disponible en alquiler/compra digital.

7. “Any Given Sunday” (1999, 2 horas con 40 minutos)

En una liga profesional ficticia, un legendario entrenador ve cómo su equipo se desmorona: el quarterback veterano se lesiona gravemente, la nueva propietaria exige cambios drásticos y un joven mariscal suplente irrumpe con tanto talento como ego. Mientras médicos y directivos manipulan diagnósticos, contratos y tiempos de recuperación, los jugadores deben decidir cuánto están dispuestos a sacrificar por mantenerse en la élite. La película ofrece una mirada áspera a la maquinaria del football profesional, con vestuarios caóticos, discursos incendiarios y partidos filmados casi como campo de batalla. Dónde verla en EE. UU.: disponible vía AMC+ y otros paquetes de TV en streaming, y en alquiler/compra digital en Amazon Video y Apple TV en Estados Unidos.

8. “The Program” (1993, 1 hora con 50 minutos)

Un programa de fútbol universitario de primer nivel intenta regresar a la élite en plena tormenta mediática, con jugadores que dependen de esteroides, fiestas descontroladas y privilegios académicos. La película sigue a varias figuras clave —el quarterback presionado por las expectativas, el linebacker violento, el novato inseguro— y muestra cómo el sistema tolera conductas peligrosas mientras haya resultados. Aunque los personajes son ficticios, la trama funciona como comentario sobre la cultura del college football y las líneas difusas entre deporte, negocio y explotación juvenil. Dónde verla en EE. UU.: alquiler/compra digital (Prime Video, Apple TV y otros).

9. “Draft Day” (2014, 1 hora con 50 minutos)

En las horas previas al draft de la NFL, el gerente general de los Cleveland Browns debe decidir si arriesga el futuro de la franquicia por una promesa universitaria muy cotizada o apuesta por jugadores menos “vendibles” pero quizá más fiables. Entre llamadas, filtraciones y presiones de dueños, entrenadores y aficionados, va desvelando secretos de los prospectos y de sí mismo, mientras la cámara lo sigue casi en tiempo real. El film apuesta por el backstage del deporte, con pizarras, intercambios de picks y la televisión en directo como motor de tensión dramática. Dónde verla en EE. UU.: suele estar disponible en Prime Video (incluido o con anuncios), AMC+ y en alquiler digital.

10. “Jerry Maguire” (1996, 2 horas con 20 minutos)

Un agente deportivo top tiene una crisis de conciencia y escribe un memo en el que propone reducir el número de clientes y priorizar su bienestar antes que el negocio, lo que le cuesta el trabajo de inmediato. Solo una asistente y un receptor veterano, carismático pero infravalorado, deciden seguirlo, obligándolo a reconstruir su carrera con recursos mínimos y bajo el escrutinio de la prensa. La película mezcla romance, humor y crítica al capitalismo deportivo, con el fútbol americano como escenario donde se negocian contratos millonarios y lealtades afectivas. Dónde verla en EE. UU.: suele rotar entre Netflix y Paramount+ en EE. UU. y se mantiene en alquiler/compra digital.

11. “The Waterboy” (1998, 1 hora con 30 minutos)

Bobby Boucher es el aguatero tímido y sobreprotegido de un pequeño programa universitario, objeto de burlas constantes por parte de jugadores y rivales. Cuando un entrenador descubre que su rabia contenida se traduce en placajes devastadores, Bobby pasa del margen del campo al centro de la defensa, desatando una racha inesperada de victorias. La película explota el humor físico y los acentos caricaturescos, pero también cuenta una historia de emancipación frente a una madre controladora y una comunidad que siempre lo subestimó. Dónde verla en EE. UU.: habitualmente en el bundle Disney+/Hulu y en alquiler digital.

12. “The Longest Yard” (2005, 1 hora con 53 minutos)

Un ex–quarterback de la NFL, encarcelado por un incidente de conducción, es presionado por el director de la prisión para organizar un partido entre reclusos y guardias. A medida que recluta a delincuentes de distintos grupos y rivalidades internas, el equipo de presos se convierte en una comunidad inesperada que ve en el encuentro una forma de dignidad y revancha. Entre gags físicos y golpes de humor negro, la película mantiene la tensión sobre si el protagonista jugará para ganar o se plegará al poder del sistema carcelario. Dónde verla en EE. UU.: suele estar en Netflix EE. UU. por ventanas y en alquiler digital.

13. “The Replacements” (2000, 1 hora con 58 minutos)

Durante una huelga de jugadores profesionales, una franquicia recurre a un grupo de “suplentes” y descartes: un quarterback exuniversitario con un trauma famoso, un guardia que trabaja de portero, un velocista de otras disciplinas y hasta exconvictos. Bajo las órdenes de un entrenador veterano que nunca se adaptó a las estrellas caprichosas, este grupo improbable comienza a construir química y a ofrecer un estilo de juego más arriesgado y emocional. La cinta equilibra comedia y momentos de auténtico espíritu de vestuario, subrayando el encanto del underdog colectivo frente a la arrogancia del sistema. Dónde verla en EE. UU.: suele encontrarse en Max y en alquiler/compra digital.

14. “Little Giants” (1994, 1 hora con 47 minutos)

En un pueblo donde el fútbol infantil es la puerta de entrada al prestigio local, el equipo oficial solo recluta a los chicos más atléticos, dejando fuera a niños más pequeños, torpes o simplemente diferentes. El hermano “perdedor” del entrenador decide formar un equipo alternativo con todos esos descartados, lo que desata una rivalidad familiar que culmina en un partido a todo o nada. Entre gags físicos, rivalidad entre hermanos y guiños al empoderamiento femenino (con una niña que juega de tú a tú con los chicos), la película se ha convertido en un clásico familiar del género. Dónde verla en EE. UU.: The Roku Channel con anuncios y alquiler digital en Estados Unidos.

15. “Fantasy Football” (2022, 1 hora con 35 minutos)

Una adolescente descubre que, al cambiar la alineación de su equipo de fantasy en una app, puede controlar el rendimiento de su padre, un running back profesional que lucha por conservar su puesto. Lo que empieza como un truco divertido para mejorar estadísticas y conseguir jugadas espectaculares se transforma en un dilema ético cuando sus decisiones empiezan a afectar contratos, relaciones dentro del vestuario y la autoestima del propio jugador. La película mezcla cultura gamer, backstage de la NFL moderna y dinámica padre‑hija, con un tono ligero pensado para un público familiar. Dónde verla en EE. UU.: exclusiva de Paramount+ en Estados Unidos.

16. “Undefeated” (2011, 1 hora con 49 minutos, documental)

En North Memphis, el instituto Manassas nunca ha ganado un solo partido de playoff en más de cien años de historia, y su programa de fútbol está marcado por la falta de recursos, la violencia en el barrio y el fracaso escolar. Un empresario local que fue entrenador en el pasado decide hacerse cargo del equipo como voluntario y se obsesiona con enseñar disciplina y carácter a un grupo de adolescentes que apenas creen en sí mismos. La cámara sigue durante la temporada a varios jugadores clave, sus problemas familiares, lesiones y tentaciones de abandonar, mientras el equipo empieza a ganar y la comunidad se ilusiona con una hazaña que va mucho más allá del marcador. Dónde verla en EE. UU.: suele estar disponible en servicios de suscripción como Netflix por ventanas y en alquiler/compra digital (Prime Video, Apple TV).

17. “Tim Tebow: On a Mission” (2012, 1 hora con 10 minutos, documental)

El documental repasa la trayectoria de Tim Tebow desde sus años de estrella universitaria en Florida, donde ganó títulos nacionales y el Trofeo Heisman, hasta su turbulenta carrera profesional en la NFL. A través de entrevistas, imágenes de archivo y comentarios de entrenadores y periodistas, se exploran tanto sus logros deportivos como el impacto de su fe cristiana abiertamente expresada en un entorno tan mediático como la liga. El foco está en cómo Tebow intenta mantenerse fiel a sus convicciones mientras lidia con críticas a su estilo de juego y constantes cambios de equipo. Dónde verla EE. UU.: suele encontrarse en Prime Video y Apple TV (alquiler/compra) dentro de Estados Unidos.

18. “Reggie White” (doc ESPN, 2014, 1 hora, documental)

Este especial producido en el entorno de ESPN repasa la vida y carrera de Reggie White, uno de los pass rushers más dominantes de la historia de la NFL, conocido también como “el Ministro de Defensa”. Se abordan sus años en la USFL, los Eagles y los Packers, su influencia en el vestuario y su labor como pastor ordenado, así como su muerte prematura. El documental combina imágenes de archivo, testimonios de compañeros y entrenadores, y reflexiones sobre el papel de la fe en la carrera de una superestrella. Dónde verlo en EE. UU.: suele estar disponible en ESPN+ y en el catálogo de documentales deportivos de Hulu en Estados Unidos.

19. “My All-American” (2015, 1 hora con 55 minutos)

La película sigue a Freddie Steinmark, un safety de baja estatura que consigue una plaza en la University of Texas gracias a su ética de trabajo y tenacidad. A medida que el equipo se convierte en contendiente nacional y él en pieza clave de la defensa, empieza a sentir dolores en la pierna que resultan ser síntomas de un cáncer agresivo. La historia muestra cómo enfrenta el diagnóstico, las cirugías y la posibilidad de no volver a jugar, mientras su rol pasa de estrella en el campo a inspiración silenciosa para compañeros y aficionados. Dónde verla en EE. UU.: suele formar parte del catálogo de Hulu en EE. UU. y está disponible en alquiler digital (Prime Video, Apple TV).

20. “Woodlawn” (2015, 2 horas)

A principios de los años 70, el equipo de la Woodlawn High School en Birmingham, Alabama, se encuentra en el epicentro de tensiones raciales tras la integración de estudiantes negros en una escuela antes exclusivamente blanca. Un masivo avivamiento cristiano llega al instituto y muchos jugadores —blancos y negros— se convierten, lo que empieza a transformar la dinámica en el vestuario y en la grada. La película sigue de cerca a un running back afroamericano talentoso, al entrenador que intenta mantener unido al grupo y al capellán que predica reconciliación en un contexto de violencia y segregación. Dónde verla en EE. UU.: suele encontrarse en Prime Video (incluida o en alquiler) y en Apple TV en Estados Unidos.

21. “12 Mighty Orphans” (2021, 1 hora con 58 minutos)

Durante la Gran Depresión, un profesor y exjugador de fútbol llega a un orfanato de Texas donde los chicos están acostumbrados a ser mano de obra barata y a no esperar nada del futuro. Decide formar un equipo de fútbol americano con ellos y, pese a la falta de recursos, inventa jugadas creativas y un estilo veloz para compensar la desventaja física frente a los grandes institutos del estado. A medida que comienzan a ganar, estos “Mighty Mites” se convierten en símbolo de esperanza para niños que nunca habían tenido a nadie animándolos en la grada. Dónde verla en EE. UU.: suele estar disponible en Starz en EE. UU. y en alquiler/compra digital en Prime Video y Apple TV.

22. “North Dallas Forty” (1979, 1 hora con 59)

Inspirada en la experiencia real de un exjugador pero con nombres cambiados, la película sigue a un receptor veterano de un equipo profesional ficticio que sobrevive a base de analgésicos, inyecciones y trucos para pasar los exámenes médicos. Mientras el club exige rendimiento perfecto y disciplina, tolera el abuso de drogas y la violencia siempre que los domingos haya resultados. Entre escenas de vestuario crudas y momentos de humor negro, el film cuestiona el precio físico y moral que paga un jugador por prolongar su carrera. Dónde verla en EE. UU.: suele estar disponible en alquiler/compra digital (Prime Video, Apple TV) en Estados Unidos.

23. “Varsity Blues” (1999, 1 hora con 46 minutos)

En un pueblo de Texas donde el equipo de secundaria lo es todo, un quarterback suplente de mentalidad más académica y rebelde debe entrar al campo cuando la estrella se lesiona. Al tiempo que empieza a ganar partidos, se enfrenta a un entrenador autoritario que roza el abuso y a una comunidad que solo valora a los chicos por lo que hacen en el césped. La película combina drama adolescente, crítica a la cultura del deporte-obsesión y escenas de vestuario que se volvieron icónicas para toda una generación. Dónde verla en EE. UU.: suele encontrarse en Paramount+ y en alquiler digital en EE. UU.

24. “All the Right Moves” (1983, 1 hora con 30 minutos)

En una ciudad industrial en declive, un joven jugador de secundaria ve en una beca de fútbol universitario su única salida para no terminar en la fábrica como sus padres. Un conflicto con el entrenador y un escándalo local amenazan con arruinar sus posibilidades justo cuando los scouts empiezan a fijarse en él. El film explora la tensión entre lealtad al equipo, orgullo de clase trabajadora y el deseo de escapar de un entorno sin oportunidades. Dónde verla en EE. UU.: suele estar en Hulu y en plataformas de alquiler digital (Prime Video, Apple TV) en Estados Unidos.

25. “The Best of Times” (1986, 1 horas con 44 minutos)

Años después de fallar una recepción clave que pudo cambiar el destino de su pequeño pueblo, un hombre obsesionado con esa jugada convence a su exquarterback y a la comunidad para reproducir el partido contra el viejo rival. El regreso de viejas glorias, rencores y amistades pone en evidencia cuánto pesa el pasado en la vida adulta y hasta qué punto el deporte puede convertirse en una cárcel emocional. Entre humor nostálgico y drama ligero, la película habla de segundas oportunidades y de la necesidad de soltar los fantasmas de la adolescencia. Dónde verla en EE. UU.: disponible habitualmente en alquiler/compra digital (Prime Video, Apple TV) en EE. UU.

26. “The Slaughter Rule” (2002, 1 hora con 50 minutos)

Tras ser cortado sin demasiadas explicaciones del equipo oficial, un adolescente de Montana es reclutado por un entrenador adulto con un pasado incierto para jugar six‑man football en una liga semiorganizada. La relación entre ambos, marcada por la admiración, la dependencia y ciertas ambigüedades, se convierte en el centro de un drama que va mucho más allá del deporte. La película usa el fútbol como marco para hablar de masculinidad frágil, soledad rural y búsqueda de figuras paternas en un entorno duro. Dónde verla en EE. UU.: suele encontrarse solo en alquiler/compra digital en Estados Unidos (Prime Video, Apple TV u otros).

27. “The Comebacks” (2007, 1 hora con 28 minutos)

Un entrenador perdedor crónico recibe una última oportunidad con un equipo universitario desastroso y decide aplicar todos los clichés que ha visto en otras películas deportivas de superación. El film es una parodia directa de títulos como " , " o " , con gags que exageran discursos motivacionales, jugadas imposibles y montajes de entrenamiento. No busca realismo, sino reírse de la fórmula del underdog que tantas veces ha usado Hollywood. Dónde verla en EE. UU.: suele estar disponible en alquiler/compra digital (Prime Video, Apple TV, Google Play) en EE. UU.

28. “The Turkey Bowl” (2019, 2 horas)

Un ejecutivo que ha dejado atrás su pueblo natal es engañado para regresar un fin de semana de Acción de Gracias con la excusa de una boda, pero en realidad lo esperan para terminar un partido de fútbol americano de secundaria que se suspendió por una tormenta quince años antes. El reencuentro con viejos amigos, rivales y amores pendientes convierte el partido en ajuste de cuentas con la vida que dejó y con la versión adolescente de sí mismo que el pueblo todavía idealiza. La película mezcla nostalgia, humor de borrachera y un partido final donde el resultado importa menos que cerrar heridas abiertas. Dónde verla en EE. UU.: suele estar en Hulu en EE. UU. y en alquiler digital en otras tiendas.

29. “Air Bud: Golden Receiver” (1998, 1 hora con 30 minutos)

Secuela del famoso perro basquetbolista, ahora centrada en el fútbol americano: después del divorcio de sus padres, un niño tiene problemas para adaptarse y encuentra apoyo en su perro Buddy, que resulta ser sorprendentemente hábil atrapando pases. Cuando el equipo local descubre el talento del animal, lo convierten en receptor estrella, lo que despierta tanto la atención del vecindario como de villanos que quieren explotar comercialmente al perro. El film conserva el tono de comedia blanca y mensaje de amistad que caracteriza a la saga. Dónde verla en EE. UU.: suele estar disponible en Disney+ y en alquiler/compra digital en Estados Unidos.

