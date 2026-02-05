Si tienes planeado ver el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero del 2026, HBO Max te trae una buena noticia: no tendrás que elegir entre el partido y tus series favoritas. Y es que la famosa plataforma de streaming confirmó que adelantará el estreno del episodio 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” (en español: “El caballero de los siete reinos”) y el episodio 5 de la temporada 4 de “Industry”. Así, para alegría de millones de personas, ¡ambos capítulos estarán disponibles dos días antes de su emisión habitual!

Vale precisar que el Super Bowl LX enfrentará a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots, exactamente a las 6:30 p.m. (ET) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Y, como muchos sabemos, se trata del evento deportivo más visto en Estados Unidos, lo que reduce la audiencia de cualquier contenido que compita en el mismo horario.

Por eso, HBO Max repite la estrategia de modificar la fecha de estreno de sus series más populares: hizo lo mismo con “True Detective: Night Country”, en el 2024, y con la segunda temporada de “The Last of Us”, en el 2025.

HORARIOS EXACTOS DEL ESTRENO ADELANTADO DE LOS NUEVOS EPISODIOS DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS” E “INDUSTRY”

Los suscriptores de HBO Max podrán acceder a los nuevos episodios de “A Knight of the Seven Kingdoms” e “Industry” a partir del viernes 6 de febrero del 2026 .

A nivel internacional, se respetarán los siguientes horarios de lanzamiento:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET). México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

Sin embargo, es importante señalar que la emisión tradicional en el canal HBO se mantendrá para el domingo 8 de febrero:

“Industry” a las 9:00 p.m. (ET)

“A Knight of the Seven Kingdoms” a las 10:00 p.m. (ET)

¿QUÉ ESPERAR DE LOS NUEVOS EPISODIOS DE LAS SERIES DE HBO MAX?

1. El episodio 5 de “Industry” - Temporada 4

La cuarta temporada de este drama sigue a Harper (Myha’la) y Yasmin (Marisa Abela) en una nueva etapa de sus carreras.

Además, la entrega marca un giro para la ficción: abandona parcialmente las paredes del banco de inversión para adentrarse en el mundo ‘fintech’, con la empresa Tender como nuevo escenario de conflictos y ambiciones.

Charlie Heaton como James Dycker en una escena de la temporada 4 de la serie "Industry" (Foto: HBO / BBC One)

Su quinto capítulo se titula “Eyes Without a Face”, está dirigido por Luke Snellin y tiene como guionista a Joseph Charlton.

Calendario restante de “Industry” - Temporada 4:

Episodio 6 - “Dear Henry”: domingo 15 de febrero del 2026

domingo 15 de febrero del 2026 Episodio 7 - “Points of Emphasis”: domingo 22 de febrero del 2026

domingo 22 de febrero del 2026 Episodio 8 - “Both, And” (Final): domingo 1 de marzo del 2026

2. El episodio 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms”

Por otro lado, la serie protagonizada por Peter Claffey (Ser Duncan el Alto) y Dexter Sol Ansell (Egg) arranca la segunda mitad de su primera temporada.

Y, como muchos recordamos, el tercer capítulo dejó a los espectadores con una revelación importante: Egg finalmente confesó su verdadera identidad como miembro de la Casa Targaryen ante un Duncan en peligro.

Por lo tanto, este capítulo—titulado "Seven"—explora las consecuencias de aquella confesión.

Cabe resaltar que la precuela de “Game of Thrones”, basada en las novelas “Tales of Dunk and Egg” de George R.R. Martin, se sitúa aproximadamente 90 años antes de los eventos de la serie original, cuando los Targaryen aún gobernaban Poniente y el recuerdo del último dragón seguía vivo.

Calendario restante de “A Knight of the Seven Kingdoms”:

Episodio 5 - “In the Name of the Mother”: domingo 15 de febrero del 2026

domingo 15 de febrero del 2026 Episodio 6 - “The Morrow” (Final): domingo 22 de febrero del 2026

