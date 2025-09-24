Las nuevas temporadas de las series más populares de NBC llegan en la segunda mitad del 2025 y mientras esperas los nuevos episodios de los programas de la familia “One Chicago”: “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” y “Chicago Med”, que estarán disponibles a partir del 1 de octubre, puedes disfrutar de las nuevas entregas de los dramas “Law & Order”, “Law & Order: SVU” y “Law & Order: Organized Crime”. ¿Cuándo se estrenarán? ¿Cómo cada capítulo?
Estas series que pertenecen a la misma franquicia y que también tienen a Dick Wolf a la cabeza regresan con emocionantes persecuciones criminales e impactantes enfrentamientos judiciales, además de las complejas investigaciones de los detectives y la incansable búsqueda de justicia de los fiscales.
Las dos longevas series y la que se unió a la franquicia hace pocos años cuenta con el retorno de sus actores principales, así que no te puedes perder los nuevos capítulos de “Law & Order: SVU”, “Law & Order” y “Law & Order: Organized Crime”.
“LAW & ORDER: SVU” - TEMPORADA 27
¿Cómo y a qué hora ver la temporada 27 de “Law & Order: SVU”?
La temporada 27 de “Law & Order: SVU”, drama policial procesal creado por Dick Wolf, se estrenará el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 9/8c en Estados Unidos a través de NBC.
Cada nuevo capítulo de “Law & Order: SVU” estará disponible en Peacock al día siguiente.
¿Qué pasará en la temporada 27 de “Law & Order: SVU”?
De acuerdo a la sinopsis oficial de “In the Wind” (27x01), primer episodio de la temporada 27 de “Law & Order: SVU”, “el peligro se arremolina alrededor del escuadrón mientras investigan a un sospechoso de violación y tratan de proteger a su testigo clave; un nuevo jefe de detectives pone a Benson a prueba; un Fin fuera de servicio intenta detener un asalto en curso.”
Reparto de “Law & Order: SVU”
- Mariska Hargitay como Olivia Benson
- Ice T como el sargento Odafin ‘Fin’ Tutuola
- Peter Scanavino como A.D.A. Dominick ‘Sonny’ Carisi Jr.
- Kelli Giddish como la sargento Amanda Rollins
- Kevin Kane como el detective Terry Bruno
- Aimé Donna Kelly como la capitana Donna Curry
“LAW & ORDER” - TEMPORADA 25
¿Cómo y a qué hora ver la temporada 25 de “Law & Order”?
La temporada 25 de “Law & Order”, serie policial y legal creada por Dick Wolf, se estrenará el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 8/7c en Estados Unidos a través de NBC.
Cada nuevo capítulo de “Law & Order” estará disponible en Peacock al día siguiente.
¿Qué pasará en la temporada 25 de “Law & Order”?
De acuerdo a la sinopsis oficial de “Street Justice” (25x01), primer episodio de la temporada 25 de “Law & Order”, “el equipo de Brady investiga la muerte de un sospechoso de asesinato exculpado, con indicios hacia la ADA Maroun. Price sopesa las consecuencias de una condena.”
Reparto de “Law & Order”
- Hugh Dancy como el fiscal del distrito ejecutivo Nolan Price
- Odelya Halevi como ADA Samantha Maroun
- Maura Tierney como la teniente Jessica Brady
- Tony Goldwyn como el fiscal de distrito Nicholas Baxter
- Reid Scott como Vincent Riley
“LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME” TEMPORADA 5
¿Cómo y a qué hora ver la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”?
La temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”, drama criminal creado por Dick Wolf, Ilene Chaiken y Matt Olmstead, se estrenará el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 10/9c en Estados Unidos a través de NBC.
Cada nuevo capítulo de “Law & Order: Organized Crime” estará disponible en Peacock al día siguiente.
¿Qué pasará en la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”?
De acuerdo a la sinopsis oficial de “Lost Highway” (5x01), primer episodio de la quinta temporada de “Law & Order: Organized Crime”, “Stabler se hace pasar por conductor de un camión de carga para exponer una red internacional de contrabando; mientras se adapta a su nueva identidad, conoce a las ‘chicas trabajadoras’ y surge un patrón de desapariciones.”
Reparto de “Law & Order: Organized Crime”
- Christopher Meloni como el detective Elliot Stabler
- Danielle Moné Truitt como la sargento Ayanna Bell
- Ainsley Seiger como el detective Jet Slootmaekers
- Rick Gonzalez como el detective Bobby Reyes
- Tate Ellington como el genio tecnológico de OCCB y especialista en inteligencia artificial Kyle Vargas
