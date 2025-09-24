Las nuevas temporadas de las series más populares de NBC llegan en la segunda mitad del 2025 y mientras esperas los nuevos episodios de los programas de la familia “One Chicago”: “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” y “Chicago Med”, que estarán disponibles a partir del 1 de octubre, puedes disfrutar de las nuevas entregas de los dramas “Law & Order”, “Law & Order: SVU” y “Law & Order: Organized Crime”. ¿Cuándo se estrenarán? ¿Cómo cada capítulo?

Estas series que pertenecen a la misma franquicia y que también tienen a Dick Wolf a la cabeza regresan con emocionantes persecuciones criminales e impactantes enfrentamientos judiciales, además de las complejas investigaciones de los detectives y la incansable búsqueda de justicia de los fiscales.

Las dos longevas series y la que se unió a la franquicia hace pocos años cuenta con el retorno de sus actores principales, así que no te puedes perder los nuevos capítulos de “Law & Order: SVU”, “Law & Order” y “Law & Order: Organized Crime”.

“LAW & ORDER: SVU” - TEMPORADA 27

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 27 de “Law & Order: SVU”?

La temporada 27 de “Law & Order: SVU”, drama policial procesal creado por Dick Wolf, se estrenará el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 9/8c en Estados Unidos a través de NBC.

Cada nuevo capítulo de “Law & Order: SVU” estará disponible en Peacock al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 27 de “Law & Order: SVU”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “In the Wind” (27x01), primer episodio de la temporada 27 de “Law & Order: SVU”, “el peligro se arremolina alrededor del escuadrón mientras investigan a un sospechoso de violación y tratan de proteger a su testigo clave; un nuevo jefe de detectives pone a Benson a prueba; un Fin fuera de servicio intenta detener un asalto en curso.”

Reparto de “Law & Order: SVU”

Mariska Hargitay como Olivia Benson

Ice T como el sargento Odafin ‘Fin’ Tutuola

Peter Scanavino como A.D.A. Dominick ‘Sonny’ Carisi Jr.

Kelli Giddish como la sargento Amanda Rollins

Kevin Kane como el detective Terry Bruno

Aimé Donna Kelly como la capitana Donna Curry

El sargento Odafin "Fin" Tutuola (Ice T), la capitana Olivia Benson (Mariska Hargitay), Amanda Rollins (Kelli Giddish) y el detective Corgan (John Clarence Stewart) en en la temporada 27 de "Law & Order: SVU" (Foto: NBC)

“LAW & ORDER” - TEMPORADA 25

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 25 de “Law & Order”?

La temporada 25 de “Law & Order”, serie policial y legal creada por Dick Wolf, se estrenará el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 8/7c en Estados Unidos a través de NBC.

Cada nuevo capítulo de “Law & Order” estará disponible en Peacock al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 25 de “Law & Order”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Street Justice” (25x01), primer episodio de la temporada 25 de “Law & Order”, “el equipo de Brady investiga la muerte de un sospechoso de asesinato exculpado, con indicios hacia la ADA Maroun. Price sopesa las consecuencias de una condena.”

Reparto de “Law & Order”

Hugh Dancy como el fiscal del distrito ejecutivo Nolan Price

Odelya Halevi como ADA Samantha Maroun

Maura Tierney como la teniente Jessica Brady

Tony Goldwyn como el fiscal de distrito Nicholas Baxter

Reid Scott como Vincent Riley

El detective Vincent Riley (Reid Scott) y la teniente Jessica Brady (Maura Tierney) en el episodio 18 de la temporada 24 de la serie "Law & Order" (Foto: NBC)

“LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME” TEMPORADA 5

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”?

La temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”, drama criminal creado por Dick Wolf, Ilene Chaiken y Matt Olmstead, se estrenará el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 10/9c en Estados Unidos a través de NBC.

Cada nuevo capítulo de “Law & Order: Organized Crime” estará disponible en Peacock al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Lost Highway” (5x01), primer episodio de la quinta temporada de “Law & Order: Organized Crime”, “Stabler se hace pasar por conductor de un camión de carga para exponer una red internacional de contrabando; mientras se adapta a su nueva identidad, conoce a las ‘chicas trabajadoras’ y surge un patrón de desapariciones.”

Reparto de “Law & Order: Organized Crime”

Christopher Meloni como el detective Elliot Stabler

Danielle Moné Truitt como la sargento Ayanna Bell

Ainsley Seiger como el detective Jet Slootmaekers

Rick Gonzalez como el detective Bobby Reyes

Tate Ellington como el genio tecnológico de OCCB y especialista en inteligencia artificial Kyle Vargas

Vargas (Tate Ellington) y el detective Elliot Stabler (Chris Meloni) aparecen en la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime” (Foto: NBC)

