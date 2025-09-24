Mariska Hargitay retoma el rol de la indomable capitana Olivia Benson en la temporada 27 de "Law & Order: SVU" (Foto: NBC)
Mariska Hargitay retoma el rol de la indomable capitana Olivia Benson en la temporada 27 de "Law & Order: SVU" (Foto: NBC)
Las nuevas temporadas de las series más populares de NBC llegan en la segunda mitad del 2025 y mientras esperas , que estarán disponibles a partir del 1 de octubre, puedes disfrutar de las nuevas entregas de los dramas “Law & Order”, “Law & Order: SVU” y “”. ¿Cuándo se estrenarán? ¿Cómo cada capítulo?

Estas series que pertenecen a la misma franquicia y que también tienen a Dick Wolf a la cabeza regresan con emocionantes persecuciones criminales e impactantes enfrentamientos judiciales, además de las complejas investigaciones de los detectives y la incansable búsqueda de justicia de los fiscales.

Las dos longevas series y la que se unió a la franquicia hace pocos años cuenta con el retorno de sus actores principales, así que no te puedes perder los nuevos capítulos de “Law & Order: SVU”, “Law & Order” y “Law & Order: Organized Crime”.

“LAW & ORDER: SVU” - TEMPORADA 27

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 27 de “Law & Order: SVU”?

La temporada 27 de “, drama policial procesal creado por Dick Wolf, .

Cada nuevo capítulo de “Law & Order: SVU” estará disponible en al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 27 de “Law & Order: SVU”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “In the Wind” (27x01), primer episodio de la temporada 27 de “Law & Order: SVU”, “el peligro se arremolina alrededor del escuadrón mientras investigan a un sospechoso de violación y tratan de proteger a su testigo clave; un nuevo jefe de detectives pone a Benson a prueba; un Fin fuera de servicio intenta detener un asalto en curso.

Reparto de “Law & Order: SVU”

  • Mariska Hargitay como Olivia Benson
  • Ice T como el sargento Odafin ‘Fin’ Tutuola
  • Peter Scanavino como A.D.A. Dominick ‘Sonny’ Carisi Jr.
  • Kelli Giddish como la sargento Amanda Rollins
  • Kevin Kane como el detective Terry Bruno
  • Aimé Donna Kelly como la capitana Donna Curry
El sargento Odafin "Fin" Tutuola (Ice T), la capitana Olivia Benson (Mariska Hargitay), Amanda Rollins (Kelli Giddish) y el detective Corgan (John Clarence Stewart) en en la temporada 27 de "Law & Order: SVU" (Foto: NBC)
El sargento Odafin "Fin" Tutuola (Ice T), la capitana Olivia Benson (Mariska Hargitay), Amanda Rollins (Kelli Giddish) y el detective Corgan (John Clarence Stewart) en en la temporada 27 de "Law & Order: SVU" (Foto: NBC)

“LAW & ORDER” - TEMPORADA 25

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 25 de “Law & Order”?

La temporada 25 de “, serie policial y legal creada por Dick Wolf,

Cada nuevo capítulo de “Law & Order” estará disponible en al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 25 de “Law & Order”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Street Justice” (25x01), primer episodio de la temporada 25 de “Law & Order”, “el equipo de Brady investiga la muerte de un sospechoso de asesinato exculpado, con indicios hacia la ADA Maroun. Price sopesa las consecuencias de una condena.

Reparto de “Law & Order”

  • Hugh Dancy como el fiscal del distrito ejecutivo Nolan Price
  • Odelya Halevi como ADA Samantha Maroun
  • Maura Tierney como la teniente Jessica Brady
  • Tony Goldwyn como el fiscal de distrito Nicholas Baxter
  • Reid Scott como Vincent Riley
El detective Vincent Riley (Reid Scott) y la teniente Jessica Brady (Maura Tierney) en el episodio 18 de la temporada 24 de la serie "Law & Order" (Foto: NBC)
El detective Vincent Riley (Reid Scott) y la teniente Jessica Brady (Maura Tierney) en el episodio 18 de la temporada 24 de la serie "Law & Order" (Foto: NBC)

“LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME” TEMPORADA 5

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”?

La temporada 5 de “, drama criminal creado por Dick Wolf, Ilene Chaiken y Matt Olmstead,

Cada nuevo capítulo de “Law & Order: Organized Crime” estará disponible en al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Lost Highway” (5x01), primer episodio de la quinta temporada de “Law & Order: Organized Crime”, “Stabler se hace pasar por conductor de un camión de carga para exponer una red internacional de contrabando; mientras se adapta a su nueva identidad, conoce a las ‘chicas trabajadoras’ y surge un patrón de desapariciones.

Reparto de “Law & Order: Organized Crime”

  • Christopher Meloni como el detective Elliot Stabler
  • Danielle Moné Truitt como la sargento Ayanna Bell
  • Ainsley Seiger como el detective Jet Slootmaekers
  • Rick Gonzalez como el detective Bobby Reyes
  • Tate Ellington como el genio tecnológico de OCCB y especialista en inteligencia artificial Kyle Vargas
Vargas (Tate Ellington) y el detective Elliot Stabler (Chris Meloni) aparecen en la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime” (Foto: NBC)
Vargas (Tate Ellington) y el detective Elliot Stabler (Chris Meloni) aparecen en la temporada 5 de “Law & Order: Organized Crime” (Foto: NBC)

