Desde hace unas semanas, no he dejado de ver comentarios sobre “Bon appétit, majestad”, esa serie coreana de Netflix que se convertido en una sensación en todo el mundo. Si ya viste la serie y estás a la espera de los últimos episodios, seguro te enganchaste con el carisma de Lee Chae-min, quien interpreta al rey Yi Heon. Incluso, es probable que se haya convertido en tu nuevo artista favorito.

Y ahora, para alegría de todos esos nuevos fans del actor, Baro Entertainment —su agencia— anunció algo que muchos esperaban: Lee Chae-min se va de gira por Asia con su primer fanmeeting tour oficial. Esto no solo celebra el cierre de su exitoso drama con Lim Yoon-a, sino que también marca un momento importante en su carrera como uno de los actores jóvenes con más proyección dentro del entretenimiento coreano.

“Bon appétit, majestad” (título original: “Bon Appétit, Your Majesty”), emitida por tvN y distribuida internacionalmente por Netflix, fue todo un fenómeno. Su episodio 10 alcanzó un 15.8 % de audiencia nacional en Corea del Sur, y se mantuvo durante dos semanas consecutivas en el primer lugar de la categoría de series de habla no inglesa a nivel global dentro de Netflix. Este tipo de impacto es raro, incluso dentro del boom actual de los K-dramas, así que no es sorpresa que ahora su protagonista esté listo para salir a agradecer en persona todo ese cariño que ha recibido.

La gira no será solo un evento para tomarse fotos o dar autógrafos. Desde la agencia explicaron que el tour —titulado oficialmente como LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’— incluirá presentaciones en vivo, interacción directa con el público y momentos preparados especialmente para cada país. En otras palabras, es una oportunidad única para conectar con Lee en un ambiente más íntimo y auténtico. Sin embargo, la lista de países no es muy amplia.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE VISITARÁ LEE CHAE-MIN?

Aquí te dejo la lista oficial de paradas confirmadas para la gira de Lee Chae-min, que comenzará en octubre de 2025:

Seúl, Corea del Sur – 24 y 25 de octubre

Yakarta, Indonesia

Manila, Filipinas

Bangkok, Tailandia

Hong Kong

Chengdu, China

Taipéi, Taiwán

Tokio, Japón

¿POR QUÉ ESTE TOUR ES TAN IMPORTANTE PARA LEE CHAE-MIN?

Hay muchas razones por las que este fanmeeting tour marca un antes y un después para Lee Chae-min. Primero, porque llega justo después de su consolidación como actor principal gracias a “Bon appétit, majestad”. Segundo, porque en tan solo cuatro años desde su debut en tvN con “High Class2, ha logrado construir una carrera sólida.

Además, recientemente ocupó el primer lugar en el índice de reputación de marca del Korea Corporate Reputation Research Institute, algo que solo consiguen las figuras con más impacto en el entretenimiento coreano. Es decir, no solo es querido por los fans, sino que también se ha ganado el respeto de la industria.

