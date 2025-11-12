Historias que inspiran hay muchas, pero hay una que mezcla drama y deporte, un complemento perfecto para quienes adoran las emociones intensas y la superación personal. Así es “Lefter: La historia de un maestro del fútbol”, la película turca que aterriza en Netflix para mostrarnos un relato sobre el esfuerzo, la resiliencia y el talento. En los siguientes párrafos una guía completa de esta producción.

Aquí Lefter, la leyenda que venció todos los obstáculos (Foto: Ark Pictures / TAFF Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “LEFTER: LA HISTORIA DE UN MAESTRO DEL FÚTBOL”?

“Lefter: La historia de un maestro del fútbol” nos presenta a un prodigio del balompié que logra alcanzar la fama, pero para lograrlo tuvo que enfrentar conflictos internos no sólo en su hogar, ya que su padre tenía otros planes para él, sino también en su propia tierra, por lo que atravesó diversos obstáculos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA TURCA SOBRE EL FUTBOLISTA LEFTER?

La película turca “Lefter: La historia de un maestro del fútbol” se estrena el 14 de noviembre de 2025 por Netflix; por tanto, para disfrutarla solamente debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Lefter Küçükandonyadis: de pescador a leyenda. La biografía que se vuelve cine en Netflix (Foto: Ark Pictures / TAFF Pictures)

¿“LEFTER: LA HISTORIA DE UN MAESTRO DEL FÚTBOL” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Sí. “Lefter: La historia de un maestro del fútbol” se basa en la vida de Lefter Küçükandonyadis, la leyenda turca de este deporte, reconocido como uno de los más grandes futbolistas del Fenerbahçe y de la selección de fútbol de Turquía. Nació el 22 de diciembre de 1924 y murió el 13 de enero de 2012, a los 87 años.

De origen griego, nació en Büyükada, provincia de Estambul. Era uno de los once hijos de una familia de pocos recursos económicos. Su padre fue un pescador y su madre era una sastre. Lefter desafió las estrictas expectativas de su padre Jristos para dedicarse al fútbol.

Pasó la mayor parte de su vida en su querida isla Büyükada como miembro de la minoría griega de Turquía. A pesar de haber sido traspasado a equipos de varias ciudades de Turquía y del exterior, él siempre volvió a la isla como jugador o entrenador.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LEFTER: LA HISTORIA DE UN MAESTRO DEL FÚTBOL”

ELENCO DE “LEFTER: LA HISTORIA DE UN MAESTRO DEL FÚTBOL”

A continuación, los actores que forman parte del reparto de “Lefter: La historia de un maestro del fútbol”:

Erdem Kaynarca como Lefter

Halit Ergenç como el padre de Lefter

Deniz Işın

Aslıhan Malbora

Aslıhan Gürbüz

FICHA SOBRE “LEFTER: LA HISTORIA DE UN MAESTRO DEL FÚTBOL”

Título original: Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi Año: 2025

2025 Duración: 126 min.

126 min. País: Turquía

Turquía Dirección: Can Ulkay

Can Ulkay Guion: Ayse Ilker Turgut

Ayse Ilker Turgut Música: Fahir Atakoglu

Fahir Atakoglu Fotografía: Jean-Paul Seresin

Jean-Paul Seresin Compañías: Ark Pictures y TAFF Pictures

Ark Pictures y TAFF Pictures Distribuidora: Netflix

Lefter junto a su padre, quien tenía otro planes para su hijo que no tenían nada que ver con el fútbol (Foto: Ark Pictures / TAFF Pictures)

¿DÓNDE SE RODÓ LA PELÍCULA DE LEFTER?

“Lefter: La historia de un maestro del fútbol” se garbó principalmente en Büyükada, también conocida como Prinkipos. Es la más grande de las nueve islas de los Príncipes del mar de Mármara. Oficialmente, es un barrio del distrito de Adalar de Estambul, Turquía.

“Hola soy Erdem Kaynarca. En esta película soy una de las mayores leyendas del fútbol turco: Lefter. Nos encontramos en Büyükada, donde se ambientó la historia (…). Sinceramente, cuando llegué aquí me quedé boquiabierto. Estoy en el muelle, pero en la década 1940”, dice el actor en un video.

