Si ya terminaste de ver “Legado” en Netflix, probablemente todavía estás procesando todo lo que pasó. Y no te culpo, a mí también me dejó con la cabeza dando vueltas. José Coronado vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes del drama español, esta vez interpretando a Federico Seligman, un magnate de los medios que regresa a su imperio después de dos años de ausencia... solo para descubrir que sus hijos han llevado el negocio por un camino que no reconoce, y mucho menos aprueba.

Lo que hace que “Legado” funcione tan bien es ese equilibrio entre el drama empresarial y las tensiones familiares. No se trata solo de quién toma el control, sino de los secretos que están enterrados justo debajo de la superficie. La serie tiene esa vibra de “Succession”, pero con su propio sello, más cercano y cargado de esa intensidad que solo las producciones españolas saben transmitir.

Y es que, si te atrapó el conflicto generacional, la lucha por el poder y ese ambiente tenso donde nadie es completamente inocente, te entiendo perfectamente. También me quedé con ganas de más historias parecidas, con personajes que se enfrentan tanto en la sala de juntas como en la mesa familiar.

Por eso, quiero compartirte cinco series que no te puedes perder si disfrutaste “Legado”. Todas tienen esa combinación irresistible de drama, ambición, secretos y lealtades puestas a prueba.

SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “LEGADO”

1. “Succession” (2018 – 2023)

Esta serie es una referencia obligada y la recomendación más lógica. “Succession” nos lleva al corazón de una familia multimillonaria que controla un imperio de medios. Logan Roy, el patriarca, debe decidir quién lo sucederá entre sus cuatro hijos, cada uno con sus propias ambiciones y estrategias. Es una historia cargada de diálogos brillantes, tensiones familiares extremas y decisiones que cambian el rumbo de todo. Si Legado te gustó por el juego de poder, aquí tienes la versión más afilada y provocadora.

2. “Yellowstone” (2018 – 2024)

Este drama tiene lugar en el rancho más grande de Estados Unidos, donde la familia Dutton lucha por proteger sus tierras de intereses externos. Aunque cambiamos el mundo de los medios por el del campo, mantiene ese tono de confrontación constante, decisiones difíciles y un patriarca dispuesto a todo por defender su legado. La fotografía es impresionante y cada episodio está cargado de tensión.

3. “Dinastía” (2017 – 2022)

Un poco más ligera y con mucho más glamour, “Dinastía” es un reinicio de la clásica telenovela de los años 80. Aquí seguimos a dos familias ricas que compiten por el poder, la riqueza y el control de sus empresas. Aunque tiene un tono más moderno y estilizado, mantiene los ingredientes clásicos del drama familiar: traiciones, alianzas inesperadas y muchas disputas por el poder. Es ideal si quieres algo más entretenido, pero igual de adictivo.

4. “Billions” (2016 – 2023)

Si te interesa el mundo de las finanzas, “Billions” es una excelente opción. La historia gira en torno a la lucha entre un fiscal federal y un magnate de los fondos de inversión. Ambos son inteligentes, calculadores y no dudan en usar cualquier táctica para ganar. Aunque no es una historia familiar, la batalla de egos y las intrigas empresariales recuerdan mucho al conflicto de Legado. Tiene un ritmo rápido, diálogos intensos y un guion muy bien trabajado.

5. “Bloodline” (2015 – 2017)

“Bloodline” es una serie más introspectiva, pero con una carga emocional muy potente. La historia comienza cuando Danny, el hijo mayor y problemático de los Rayburn, regresa a casa, sacando a la luz secretos que la familia prefería mantener enterrados. A partir de ahí, todo comienza a desmoronarse. Es un drama familiar intenso, con una atmósfera oscura y un desarrollo de personajes profundo. Si te gustan las historias que exploran lo que se esconde detrás de las apariencias, esta es para ti.

