Netflix suma a su catálogo “LEGO One Piece”, un especial animado que lleva a los Sombrero de Paja a un universo construido bloque a bloque. Y es que la producción recapitula las primeras aventuras de Luffy y su tripulación, ahora con una estética inspirada en los populares juguetes de construcción y un tono pensado para públicos de distintas edades. Así, la propuesta marca una nueva extensión para la franquicia dentro de la plataforma, tras la pausa del anime en el 2026 y justo cuando la adaptación live-action prepara su tercera temporada.

Vale precisar que esta es una producción conjunta entre el Grupo LEGO, la editorial japonesa Shueisha y el estudio de animación Atomic Cartoons, responsable también de la serie “Marvel’s Spidey and His Amazing Friends”.

Por otro lado, Tom Hyndman ejerce como showrunner, guionista y productor ejecutivo, mientras que Chelsea Ker dirige los dos episodios.

Y el mismísimo Eiichiro Oda, creador del manga original, participa como productor ejecutivo junto a Jill Wilfert, Keith Malone y Lars Danielsen por parte de LEGO, además de Marty Adelstein y Becky Clements por el lado de Tomorrow Studios.

¿DE QUÉ TRATA “LEGO ONE PIECE”?

Según Netflix Media Center, “LEGO One Piece” sigue a Usopp, descrito por la propia plataforma como el narrador “más electrizante pero menos fiable” de los Sombrero de Paja.

Resulta que él le cuenta a Chopper las aventuras de la tripulación por el Mar del Este y su llegada a la Gran Ruta, en el tramo previo a reencontrarse con el resto del grupo en la Isla Drum.

Y es que, como muchos recordamos, Luffy y compañía se enfrentaron a un payaso pirata, a la marina, a hombres pez y a una organización criminal, pero ahora el relato está todo salpicado por la “licencia dramática” que Usopp se toma al narrar los hechos.

Cabe resaltar que la idea del especial nació del showrunner Tom Hyndman, quien buscó que ese carismático pirata fuera la voz conductora de la historia.

Así, su intención era facilitar la llegada de nuevos espectadores a la franquicia, sin dejar de ofrecerle a los fans de siempre una manera fresca de revivir los hechos de las dos primeras temporadas de la serie live-action.

MIRA EL TRÁILER DE “LEGO ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LEGO ONE PIECE”?

Los dos capítulos de “LEGO One Piece” se estrenan el martes 29 de septiembre del 2026 en Netflix.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de este especial apto para toda la familia (7+), asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉN LE PONE LA VOZ A LOS SOMBRERO DE PAJA EN “LEGO ONE PIECE”?

Para alegría de los fans, todo el elenco protagónico de la versión live-action repite su papel asignado en este formato animado.

En ese sentido, la voz de los personajes principales de “LEGO One Piece” corre a cargo de:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

como Monkey D. Luffy Emily Rudd como Nami

como Nami Mackenyu como Roronoa Zoro

como Roronoa Zoro Jacob Romero Gibson como Usopp

como Usopp Taz Skylar como Sanji

como Sanji Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

como Tony Tony Chopper Charithra Chandran como Miss Wednesday/Vivi

como Miss Wednesday/Vivi Katey Sagal como la doctora Kureha

como la doctora Kureha Jeff Ward como Buggy

como Buggy Callum Kerr como Smoker

El especial "LEGO One Piece" es una reimaginación cómica que condensa los eventos de la primera y segunda temporada de la serie live-action (Foto: LEGO Group / Shueisha / Atomic Cartoons / Netflix)

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