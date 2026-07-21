“LEGO One Piece” es una miniserie y especial de dos partes en Netflix que reimagina las primeras temporadas de la serie live-action “One Piece” en versión LEGO, y es uno de los nuevos proyectos del universo basado en la obra de Eiichiro Oda. Esta producción se suma a la tercera entrega de la serie de acción real protagonizada por Iñaki Godoy que se estrenará en 2027 y al remake anime que la plataforma de streaming de la N roja prepara junto a WIT Studio para febrero del próximo año. El especial de LEGO se anunció el 7 de abril de 2026 y unos meses después se compartió el primer tráiler, miembros del reparto y más.

La nueva adaptación del famoso universo pirata a los clásicos bloques de construcción y a la animación con un toque de humor cuenta con Eiichiro Oda como productor ejecutivo, junto con Marty Adelstein y Becky Clements de Tomorrow Studios, y Jill Wilfert y Keith Malone de LEGO. Mientras que Chelsea Ker se encarga de la dirección a partir del guion de Tom Hyndman.

“Queríamos crear algo que facilitara la entrada de los nuevos espectadores al vasto mundo de ‘One Piece’, al mismo tiempo que ofreciera a los fans de siempre una perspectiva nueva y divertida para ver las historias icónicas de las dos primeras temporadas”, explicó Hyndman a Netflix.

El showrunner, guionista y productor ejecutivo Tom Hyndman se sintió atraído por la idea de que Usopp, un narrador exuberante, contara la historia en "LEGO One Piece" (Foto: Netflix)

EL NUEVO TRÁILER DE “LEGO ONE PIECE”

El 20 de julio de 2026, Netflix compartió un nuevo tráiler de “LEGO One Piece”. El avance muestra que el especial se ambienta justo después de que Tony Tony Chopper se une a la tripulación en la Isla Drum. Por lo tanto, Usopp aprovecha para relatar el viaje desde el East Blue, pero lo hace a su peculiar manera y se presenta como el verdadero gran héroe de la tripulación.

Por supuesto, los Sombrero de Paja intervienen para aclarar que los eventos no ocurrieron de esa forma, pero Usopp es el que tiene el control de la narrativa de este especial animado que se dividirá en dos partes.

Por otro lado, Atomic Cartoons, que ha trabajado en otros proyectos de LEGO como las versiones de “Star Wars” y Marvel y con Netflix en “CoComelon Lane”, “Red Fish Blue Fish” y “Dogs in Space”, es el estudio detrás de “LEGO One Piece”.

FECHA DE ESTRENO DE “LEGO ONE PIECE”

El especial animado de “LEGO One Piece” se estrenará el 29 de septiembre de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver esta nueva producción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿DE QUÉ TRATA “LEGO ONE PIECE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en este especial de dos partes, Usopp cuenta la historia de cómo los Sombrero de Paja atravesaron el mar del Este hasta alcanzar la Gran Ruta Marítima, antes de conocer a Chopper.”

Usopp altera por completo los hechos reales para hacerse pasar por el líder supremo y el gran héroe de todas las batallas del East Blue, cambiando de forma cómica lo que realmente hicieron Luffy, Zoro, Nami y Sanji.

REPARTO DE “LEGO ONE PIECE”

El reparto de voces de “LEGO One Piece” está conformado principalmente por los mismos actores de la serie live-action de Netflix, quienes regresan para interpretar a sus personajes en versión de minifigura de LEGO.

“Fue increíble contar con ellos”, contó Hyndman a Tudum. “Nos permitió dar rienda suelta a nuestra creatividad durante las grabaciones, ya que no tuvimos que dedicar tiempo extra a que encontraran el personaje: ellos mismos eran el personaje. Esta libertad dio lugar a momentos de improvisación sumamente divertidos que enriquecieron enormemente los episodios”.

Iñaki Godoy como Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Zoro

Jacob Romero (Jacob Romero Gibson) como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Charithra Chandran como Miss Wednesday/Nefertari Vivi

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

Katey Sagal como Dr. Kureha

Jeff Ward como Buggy The Clown

Callum Kerr como Captain Smoker

"LEGO One Piece" es un especial de dos partes, con múltiples capítulos, que se estrena el 29 de septiembre de 2026 (Foto: Netflix)

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