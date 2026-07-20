El proyecto "LEGO One Piece" reimagina con humor los eventos de las primeras dos temporadas de la serie live-action de la franquicia. En ambas producciones, Monkey D. Luffy está interpretado por el actor Iñaki Godoy (Fotos: Netflix / LEGO / Shueisha / Atomic Cartoons)
El proyecto "LEGO One Piece" reimagina con humor los eventos de las primeras dos temporadas de la serie live-action de la franquicia. En ambas producciones, Monkey D. Luffy está interpretado por el actor Iñaki Godoy (Fotos: Netflix / LEGO / Shueisha / Atomic Cartoons)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

es el especial animado con el que se prepara para llevar la historia de Luffy y compañía a un formato distinto, construido con bloques de plástico y pensado como un repaso de sus primeras aventuras. Así, la plataforma de streaming de la “N” roja ha confirmado quiénes le pondrán voz a esta versión, y la respuesta alegrará a muchos fans de la : ni más ni menos que los protagonistas de la exitosa . Es decir, Iñaki Godoy, Mackenyu y más estrellas.

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Vale precisar que la producción está pensada como un repaso divertido de las dos primeras temporadas del live-action, contado con el estilo característico de LEGO.

En ese sentido, la historia sigue a Usopp narrando las aventuras de la tripulación a Chopper, quien recién se une al grupo y necesita ponerse al día con todo lo vivido: la formación del equipo original, el enfrentamiento contra los piratas Arlong, la llegada al Grand Line y el choque con los asesinos de Baroque Works.

Antes de continuar, mira el tráiler de “LEGO One Piece”:

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE VOCES DE “LEGO ONE PIECE”?

Tal como reporta , los cinco protagonistas del live-action repetirán su papel en el especial animado:

  • Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
  • Mackenyu como Roronoa Zoro
  • Emily Rudd como Nami
  • Jacob Romero como Usopp
  • Taz Skylar como Sanji

A ellos se suma Mikaela Hoover, quien se incorporó como Tony Tony Chopper en la segunda temporada de la serie.

También participan:

  • Charithra Chandran como Miss Wednesday (Vivi)
  • Katey Sagal como la doctora Kureha
  • Jeff Ward como Buggy
  • Callum Kerr como el capitán de la Marina Smoker
Los actores de la serie live-action "One Piece" le dan voz a sus respectivos personajes en el especial animado "LEGO One Piece" (Fotos: Netflix / LEGO / Shueisha / Atomic Cartoons)
Los actores de la serie live-action "One Piece" le dan voz a sus respectivos personajes en el especial animado "LEGO One Piece" (Fotos: Netflix / LEGO / Shueisha / Atomic Cartoons)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LEGO ONE PIECE”?

“LEGO One Piece” llega a Netflix el martes 29 de septiembre del 2026 en dos partes.

Por lo tanto, para disfrutar del especial animado sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “LEGO ONE PIECE”?

“LEGO One Piece” está dirigido por Tom Hyndman, guionista de la serie live-action que asume el rol de showrunner, con la participación del propio Eiichiro Oda como productor ejecutivo.

Además, el proyecto reúne a Netflix, LEGO Group, Shueisha y el estudio Atomic Cartoons, responsable también de “LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy” y “LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar”.

Importante: el primer avance oficial del especial se compartió el pasado 20 de julio, lo que adelantó las primeras imágenes de los personajes en su versión de minifiguras.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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