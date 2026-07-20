“LEGO One Piece” es el especial animado con el que Netflix se prepara para llevar la historia de Luffy y compañía a un formato distinto, construido con bloques de plástico y pensado como un repaso de sus primeras aventuras. Así, la plataforma de streaming de la “N” roja ha confirmado quiénes le pondrán voz a esta versión, y la respuesta alegrará a muchos fans de la franquicia: ni más ni menos que los protagonistas de la exitosa serie live-action. Es decir, Iñaki Godoy, Mackenyu y más estrellas.

Vale precisar que la producción está pensada como un repaso divertido de las dos primeras temporadas del live-action, contado con el estilo característico de LEGO.

En ese sentido, la historia sigue a Usopp narrando las aventuras de la tripulación a Chopper, quien recién se une al grupo y necesita ponerse al día con todo lo vivido: la formación del equipo original, el enfrentamiento contra los piratas Arlong, la llegada al Grand Line y el choque con los asesinos de Baroque Works.

Antes de continuar, mira el tráiler de “LEGO One Piece”:

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE VOCES DE “LEGO ONE PIECE”?

Tal como reporta What’s on Netflix, los cinco protagonistas del live-action repetirán su papel en el especial animado:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

como Monkey D. Luffy Mackenyu como Roronoa Zoro

como Roronoa Zoro Emily Rudd como Nami

como Nami Jacob Romero como Usopp

como Usopp Taz Skylar como Sanji

A ellos se suma Mikaela Hoover, quien se incorporó como Tony Tony Chopper en la segunda temporada de la serie.

También participan:

Charithra Chandran como Miss Wednesday (Vivi)

como Miss Wednesday (Vivi) Katey Sagal como la doctora Kureha

como la doctora Kureha Jeff Ward como Buggy

como Buggy Callum Kerr como el capitán de la Marina Smoker

Los actores de la serie live-action "One Piece" le dan voz a sus respectivos personajes en el especial animado "LEGO One Piece" (Fotos: Netflix / LEGO / Shueisha / Atomic Cartoons)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LEGO ONE PIECE”?

“LEGO One Piece” llega a Netflix el martes 29 de septiembre del 2026 en dos partes.

Por lo tanto, para disfrutar del especial animado sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “LEGO ONE PIECE”?

“LEGO One Piece” está dirigido por Tom Hyndman, guionista de la serie live-action que asume el rol de showrunner, con la participación del propio Eiichiro Oda como productor ejecutivo.

Además, el proyecto reúne a Netflix, LEGO Group, Shueisha y el estudio Atomic Cartoons, responsable también de “LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy” y “LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar”.

Importante: el primer avance oficial del especial se compartió el pasado 20 de julio, lo que adelantó las primeras imágenes de los personajes en su versión de minifiguras.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí