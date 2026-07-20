“LEGO One Piece” es el especial animado con el que Netflix se prepara para llevar la historia de Luffy y compañía a un formato distinto, construido con bloques de plástico y pensado como un repaso de sus primeras aventuras. Así, la plataforma de streaming de la “N” roja ha confirmado quiénes le pondrán voz a esta versión, y la respuesta alegrará a muchos fans de la franquicia: ni más ni menos que los protagonistas de la exitosa serie live-action. Es decir, Iñaki Godoy, Mackenyu y más estrellas.
Vale precisar que la producción está pensada como un repaso divertido de las dos primeras temporadas del live-action, contado con el estilo característico de LEGO.
En ese sentido, la historia sigue a Usopp narrando las aventuras de la tripulación a Chopper, quien recién se une al grupo y necesita ponerse al día con todo lo vivido: la formación del equipo original, el enfrentamiento contra los piratas Arlong, la llegada al Grand Line y el choque con los asesinos de Baroque Works.
Antes de continuar, mira el tráiler de “LEGO One Piece”:
¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE VOCES DE “LEGO ONE PIECE”?
Tal como reporta What’s on Netflix, los cinco protagonistas del live-action repetirán su papel en el especial animado:
- Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
- Mackenyu como Roronoa Zoro
- Emily Rudd como Nami
- Jacob Romero como Usopp
- Taz Skylar como Sanji
A ellos se suma Mikaela Hoover, quien se incorporó como Tony Tony Chopper en la segunda temporada de la serie.
También participan:
- Charithra Chandran como Miss Wednesday (Vivi)
- Katey Sagal como la doctora Kureha
- Jeff Ward como Buggy
- Callum Kerr como el capitán de la Marina Smoker
¿CUÁNDO SE ESTRENA “LEGO ONE PIECE”?
“LEGO One Piece” llega a Netflix el martes 29 de septiembre del 2026 en dos partes.
Por lo tanto, para disfrutar del especial animado sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “LEGO ONE PIECE”?
“LEGO One Piece” está dirigido por Tom Hyndman, guionista de la serie live-action que asume el rol de showrunner, con la participación del propio Eiichiro Oda como productor ejecutivo.
Además, el proyecto reúne a Netflix, LEGO Group, Shueisha y el estudio Atomic Cartoons, responsable también de “LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy” y “LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar”.
Importante: el primer avance oficial del especial se compartió el pasado 20 de julio, lo que adelantó las primeras imágenes de los personajes en su versión de minifiguras.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí