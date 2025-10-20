“Bahar: Esencia de mujer” llegó a su fin pero Telemundo ya tiene otra telenovela turca para cubrir la franja de las 10:00 p.m. y completar la renovación que ha experimentado el prime time en las últimas semanas.

“Lejos de ti” (“Uzak Şehir”, en su idioma original) es la serie que acompañará a “La Isla: Desafío Extremo” y “Dinastía Casillas” desde este lunes 20 de octubre y que llega con el rótulo de éxito en la televisión turca: cada episodio en su emisión original reunió a más de 10 millones personas. Es decir, la apuesta de Telemundo es fuerte, ¿pero lo suficiente como para hacer temblar el dominio de Univision?

Protagonizada por Sinem Ünsal (“Doctor milagro”) y Ozan Akbaba (“La gran familia”), la telenovela sigue a Alya Albora, una doctora radicada en Canadá que, tras la repentina muerte de su esposo, viaja a Turquía con su hijo para cumplir su último deseo, sin sospechar que la familia de su difunto marido la terminará arrastrando a un mundo de secretos, traiciones y rivalidades de sangre.

¿Quién es quién en la serie? Quizá recuerdas a Sinem Ünsal por su papel de la doctora Nazli en “Doctor milagro”, pero para tener un poco más claro su rol en “Lejos de ti”, y el del resto de sus coestrellas, revisa a continuación la guía oficial del show, que comenzó a emitirse en Turquía en noviembre de 2024 y que actualmente continúa al aire con su segunda temporada.

GUÍA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TELENOVELA TURCA “LEJOS DE TI”

1. Alya Albora (Sinem Ünsal)

Es una joven doctora y madre dedicada. Tras la muerte de su esposo, regresa a Turquía desde Canadá para cumplir su último deseo. Como viuda extranjera, enfrenta el rechazo y la presión de la poderosa familia de su esposo, luchando con determinación por quedarse junto a su hijo Deniz en un entorno hostil y lleno de secretos.​

Sinem Ünsal es Alya Albora en la telenovela turca "Lejos de ti". La actriz es conocida por su trabajo en series como "Kızım", "Siyah Beyaz Aşk" y "Mucize Doktor" (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

2. Cihan Albora (Ozan Akbaba)

Es el jefe de la familia Albora y cuñado de Alya. Hombre de gran autoridad y aparente dureza, se enfrenta a su sentido del deber y a heridas del pasado, sobre todo con la llegada de Alya. La relación prohibida y los sentimientos que desarrolla por ella marcan el rumbo de la serie

Ozan Akbaba es Cihan Albora en la telenovela turca "Lejos de ti". Entre los años 2015 y 2021, Akbaba fue parte del elenco de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz". Además, fue uno de los protagonistas de la serie médica "Kasaba Doktoru" (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

3. Sadakat Albora (Gonca Cilasun)

Matriarca de la familia Albora, firme y tradicional. Hace todo lo posible por proteger la unidad familiar y mantener las costumbres, no dudando en presionar a Alya para que su nieto crezca en Turquía.​

Gonca Cilasun es Sadakat Albora en la telenovela turca "Lejos de ti". Entre otros, la actriz es conocida por "Barbaroslar: Akdeniz'in Kilici", "Gülizar" y "Çarpisma" (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

4. Demir Baybars (Ferit Kaya)

Amigo cercano y hombre de confianza de Cihan. Involucrado en los conflictos familiares y los secretos que salen a la luz tras la llegada de Alya.​

Ferit Kaya es Demir Baybars en la telenovela turca "Lejos de ti". Kaya saltó a la fama tras aparecer en "Öyle Bir Geçer Zaman ki" como Resul (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

5. Şahin Albora (Alper Çankaya)

Hermano de Cihan, con aspiraciones de poder dentro de la familia. Sus rivalidades y ambiciones generan tensiones adicionales en la trama.​

Alper Çankaya es Şahin Albora en la telenovela turca "Lejos de ti". Es conocido por "Cam Perde", "Gaddar" y "¿De quién huimos, mamá?" (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

6. Ecmel Albora (Müfit Kayacan)

Patriarca anciano y figura de respeto en la familia, aunque muchas veces sus decisiones pasan por la fuerza de carácter de Sadakat.​

Müfit Kayacan es Ecmel Albora en la telenovela turca "Lejos de ti". Además de actor, Kayacan es director de teatro (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

7. Nare Albora Bulut (Sahra Şaş)

Prima de los Albora, joven rebelde y sensible, que conecta especialmente con Alya y su hijo, representando la generación más joven de la familia.​

Sahra Şaş es Nare Albora Bulut en la telenovela turca "Lejos de ti". Şaş debutó como actriz en la serie "Tatar Ramazan", en 2023 (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

8. Deniz Cihan Albora (Kuzey Gezer)

Hijo de Alya, su custodia está en el centro del conflicto familiar, ya que representa el vínculo entre el pasado y el futuro de la familia Albora.​

Kuzey Gezer es Deniz Cihan Albora en la telenovela turca "Lejos de ti". De más pequeño también apareció en "Pecado original" (Foto: Ay Yapım / AyNA Yapım)

¿CÓMO VER “LEJOS DE TI”?

El drama turco “Lejos de ti” se emite de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 10:00 p.m./9c.

La serie también podrá verse en simultáneo o bajo demanda a través de Peacock, donde están disponibles las principales series y telenovelas de Telemundo.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “LEJOS DE TI”?

La primera temporada de “Lejos de ti” consta de 28 episodios y la segunda se encuentra en estos momentos en emisión.

Como cada capítulo dura alrededor de 2 horas en su transmisión original, el número de episodios que llegaría a Telemundo sería mayor debido a la adaptación de la telenovela al formato internacional de 1 hora de duración.

¿“LEJOS DE TI” ESTÁ BASADA EN OTRA SERIE?

Sí. La producción es una adaptación turca de la exitosa serie libanesa de 2017 “Al-Hayba”.

¿DÓNDE SON LAS GRABACIONES DE “LEJOS DE TI”?

Fue grabada principalmente en Mardin y Estambul, dos escenarios emblemáticos del sureste y oeste de Turquía.

En suma, “Lejos de ti” promete convertirse en el nuevo fenómeno nocturno de Telemundo, siempre que logre capitalizar la popularidad que las series turcas han conseguido entre el público latinoamericano en los últimos años.

