La televisión hispana se prepara para recibir una nueva historia que promete conquistar corazones: “Lejos de ti”, la telenovela turca que combina drama, misterio y emoción en cada escena. Ambientada entre los paisajes de Turquía y el recuerdo de un amor que no se olvida, esta producción se perfila como una de las más esperadas del año. Con un elenco de gran talento y una narrativa que une destinos separados por la distancia, Telemundo invita al público a sumergirse en una trama donde el pasado y el presente se enfrentan en un viaje cargado de secretos y emociones.

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “LEJOS DE TI”

El estreno oficial de “Lejos de ti” será este lunes 20 de octubre por Telemundo, en el horario estelar de las 10 p.m./9 c (hora de EE. UU.) .

En España, los nuevos capítulos estarán disponibles a partir de las 4:00 a.m., hora peninsular, del día siguiente a su emisión en Telemundo. En México, el estreno se podrá disfrutar a las 8:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador se emitirá a las 9:00 p.m.

Desde ese día, la serie se transmitirá de lunes a viernes , siguiendo la tradición de las grandes telenovelas que acompañan cada noche con un nuevo capítulo lleno de intriga y pasión. Una cita diaria para quienes buscan un respiro de rutina y desean dejarse llevar por una historia profundamente humana.

"Lejos de Ti" ha recibido aclamación internacional por su narrativa épica, sus interpretaciones intensas y su calidad cinematográfica (Foto: Telemundo)

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LEJOS DE TI”?

La trama sigue a una doctora que, tras la pérdida de su esposo, decide regresar a Turquía —el país natal de él— junto a su pequeño hijo. Allí, entre costumbres que le resultan ajenas y vínculos familiares que esconden más de lo que aparentan, descubrirá que el amor y la verdad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. “Lejos de ti” combina la emoción del melodrama con el misterio y la belleza de las tradiciones turcas, logrando una narrativa visualmente poderosa y emocionalmente intensa.

El estreno de esta serie marca otro paso en la estrategia de Telemundo por acercar producciones internacionales de alta calidad al público hispanohablante. Con “Lejos de ti”, la cadena refuerza su compromiso de ofrecer historias que trascienden fronteras y reflejan las distintas maneras en que el amor, la pérdida y la familia se viven en todo el mundo.

Cabe mencionar que en su país de origen, Turquía, la serie se conoce como “Uzak Şehir” y ya ha logrado cautivar a millones de espectadores. Hasta la fecha se han emitido 33 episodios distribuidos en dos temporadas, y la producción sigue actualmente en emisión, lo que mantiene viva la expectativa de lo que vendrá. Esta continuidad garantiza que el público de Telemundo podrá disfrutar de una historia extensa, en desarrollo y llena de giros narrativos.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “LEJOS DE TI”?

Los fanáticos podrán ver los episodios en vivo por Telemundo o ponerse al día en la app de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store), en Peacock, o directamente en telemundo.com. Además, podrán seguir las novedades de la serie en redes sociales oficiales de Telemundo en Facebook, Instagram, X y TikTok.

Todo está listo para que este 20 de octubre, Telemundo nos transporte a una historia donde la distancia no solo separa corazones, sino que también pone a prueba el destino.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.