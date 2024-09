Todos aquellos que siguieron el juicio de Erik y Lyle Menendez, los hermanos acusados y condenados por asesinar a sus padres, seguro recuerdan a la abogada Leslie Abramson. Resulta que ella se robó la atención del jurado y del público general como defensora de Erik y, hasta el día de hoy, muchos creen que fue pieza clave para que su cliente evitara la inyección letal. Pero, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora? Pues, en las siguientes líneas, te cuento lo que se sabe sobre esta profesional del Derecho.

Vale precisar que Leslie Abramson está interpretada por Ari Graynor en ”Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (en español: “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”), la serie de Netflix sobre el oscuro caso del asesinato de José y Mary Louise “Kitty” Menendez.

Así, el show analiza el histórico relato que conmocionó al mundo, despertó la fascinación del público actual por los crímenes reales y, además, nos plantea una pregunta: ¿quiénes son los verdaderos monstruos?

¿QUIÉN ES LESLIE ABRAMSON?

Leslie Abramson es reconocida por muchos como la abogada de Erik Menendez. Sin embargo, antes de eso, ella se licenció en la UCLA y aprobó el examen del Colegio de Abogados del Estado de California en 1970, tal como revela InTouch.

Más adelante, trabajó para la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles durante seis años, hasta que centró su atención en casos complejos como el de los hermanos Menendez.

Así, también ha defendido a clientes como Arnel Salvatierra, quien solo tenía 17 años cuando mató a su padre; el Dr. Khalid Parwez, quien mató a su hijo de 11 años y fue declarado inocente; Phil Spector, quien disparó y mató a la actriz Lana Clarkson; y Ricky Sanders, el único de ellos que recibió la pena de muerte.

LESLIE ABRAMSON EN EL CASO MENENDEZ

El argumento central de la defensa de Abramson al presentar el caso Menendez fue que los hermanos actuaron en defensa propia, tras años de presuntos abusos a manos de sus padres.

De esta manera, el trabajo de la abogada logró que tanto Erik como Lyle se salvaran de la inyección letal y, en vez de la pena de muerte, fueran condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En declaraciones para The Washington Post, ella señaló al respecto: “He representado a personas acusadas de asesinato durante 27 años y estos chicos no están a la altura de nadie a quien haya representado. No son asesinos. Son chicos problemáticos en un entorno familiar muy difícil y grotesco, y se quebraron”.

¿DÓNDE ESTÁ AHORA LESLIE ABRAMSON?

Tras defender a los hermanos Menendez, Abramson continuó su carrera jurídica y escribió un libro titulado “The Defense Is Ready: Life In The Trenches Of Criminal Law”, que salió a la venta en febrero de 1997.

En el texto, ella ofrecía a los lectores una visión de su trabajo en el sistema judicial y de cómo era realmente involucrarse en casos tan impresionantes.

Eventualmente, Leslie se retiró de la vida profesional y ha podido ver cómo ha sido retratada en series de ficción como “La Ley y el Orden”.

Lo cierto es que Abramson prefirió no hacer comentarios sobre su versión ficticia en la producción, pero el showrunner René Balcer le aseguró a EW que ella “está teniendo una vida agradable, una jubilación agradable”.

Se sabe también que ha estado casada dos veces y tiene dos descendientes: una hija llamada Laine de su primer matrimonio y un hijo adoptado de su segundo compromiso.

En la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", la actriz Ari Graynor interpreta a la abogada Leslie Abramson (Foto: Netflix)