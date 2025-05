En el 2002, Disney estrenó "Lilo & Stitch", una entrañable película de animación que marcó la infancia de toda una generación con una trama centrada en la importancia de la familia. Así, 23 años después, el estudio lanza el remake live-action de la historia, con la pequeña Maia Kealoha liderando el elenco. En ese sentido, ¿te gustaría conocer la lista completa de actores y personajes del largometraje? Pues, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Quizá encuentres varios rostros conocidos!

Vale precisar que la cinta del director Dean Fleischer-Camp se desarrolla a lo largo de 108 minutos de metraje, tiempo en el que la ciencia ficción, la comedia y la fantasía cobran especial importancia en el relato.

De esta manera, nos acercamos a la historia de una niña hawaiana solitaria y su relación con un extraterrestre fugitivo, quien la ayuda a recomponer su familia rota.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Lilo y Stitch”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LILO & STITCH”?

1. Maia Kealoha como Lilo Pelekai

Para saber quién es quién en la película de Disney, empiezo la lista con la protagonista: Lilo. Ella es una niña hawaiana de seis años que se caracteriza por ser imaginativa, rebelde y tener una afinidad especial por las cosas “asquerosas”.

Está interpretada por la joven estrella Maia Kealoha, quien hace su debut artístico en el filme.

2. Chris Sanders como la voz de Stitch

Stitch es el resultado de un experimento genético alienígena ilegal. Él es conocido como Experimento 626 y, al llegar a la Tierra, es adoptado por Lilo.

Al igual que en la película animada, el actor que le da voz al personaje es Chris Sanders, también director y guionista del largometraje original.

3. Sydney Elizebeth Agudong como Nani Pelekai

Nani es la hermana mayor de Lilo y su tutora legal tras la muerte de los padres de ambas. Ella es descrita como una joven inteligente y atlética.

La actriz que asume este rol es Sydney Elizebeth Agudong, reconocida por su trabajo previo en "West Michigan“, ”Trapped in the Farmhouse“, ”Infamously in Love" y "At Her Feet“.

4. Zach Galifianakis como el Dr. Jumba Jookiba

El Dr. Jumba Jookiba es el científico loco de Kweltikwan que creó a Stitch.

El artista que lo interpreta es Zach Galifianakis. En su filmografía, también se encuentran los títulos: "The Hangover“, ”Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)“, ”Into the Wild" y "Due Date“.

5. Billy Magnussen como Pleakley

Pleakley es un agente de la Federación Galáctica Unida que es enviado a la Tierra para evitar que Jumba dañe alguna de nuestras formas de vida mientras caza a Stitch.

El actor a cargo de este papel es Billy Magnussen, famoso por aparecer en proyectos como "Bridge of Spies“, ”Aladdin“, ”No Time to Die" y "Game Night“.

Otros actores y personajes de " Lilo & Stitch" (2025) :

6. Courtney B. Vance como Cobra Bubbles, un agente federal enviado para capturar a Stitch

un agente federal enviado para capturar a Stitch 7. Hannah Waddingham como la voz de la Gran Concejala, la líder de la Federación Galáctica Unida

la líder de la Federación Galáctica Unida 8. Kaipo Dudoit como David Kawena, un amigo de Nani

un amigo de Nani 9. Tia Carrere como la Sra. Kekoa, una trabajadora social

una trabajadora social 10. Amy Hill como Tūtū, la abuela de David

la abuela de David 11. Jason Scott Lee como el administrador del lūʻau

