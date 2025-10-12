“Limpia” es la película chilena de Netflix que está conmoviendo a la audiencia por el lazo profundo que forjan una empleada doméstica y la niña a su cuidado durante un verano tormentoso. Pese a que todo marcha bien entre ellas, la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia. A raíz de que su trama está dando de qué hablar, te doy a conocer en esta nota dónde se rodó el filme.

La cinta se basa en la galardonada novela homónima que fue escrita por Alia Trabucco Zerán. Está dirigida por Dominga Sotomayor y protagonizada por María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini, Ignacia Baeza Hidalgo, Benjamín Westfall y Rodrigo Palacios.

María Paz Grandjean como Estela en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)

LUGARES DE RODAJE DE “LIMPIA”

La película “Limpia” se rodó íntegramente en Chile entre finales de 2024 hasta enero de 2025. “¡Es un rodaje increíble! Estoy muy orgullosa de este increíble equipo; ¡falta mucha gente en la película! Gracias por estos días tan felices y cariñosos”, escribió su directora Dominga Sotomayor en redes sociales.

Vale precisar que la mayor parte de la trama se desarrolla en Santiago de Chile, en una zona donde vive gente adinerada, con el único de fin de retratar el estilo de vida de los padres de la menor.

Debido a que se usaron varios barrios y calles de Santiago, se puede apreciar monumentos y edificios de interés nacional. Vale precisar que en la capital se encuentran la Biblioteca Nacional de Chile, la Torre Entel, la Catedral Metropolitana de Santiago, la Gran Torre Costanera y el Museo Nacional de Bellas Artes.

Rosa Puga Vittini y María Paz Grandjean como Estela en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LIMPIA”?

“Limpia” se estrenó el 10 de octubre de 2025 en Netflix; por lo tanto, para ver la nueva película chilena solo necesitas una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Si tienes una cuenta podrás disfrutar del drama de 97 minutos (1 hora y 37 minutos).

