La Jump Festa, la gran exposición anual de Japón dedicada al manga y al anime, organizada por la editorial Shueisha, es uno de los eventos más esperados por los fans debido a que se presentan nuevos proyectos y tráilers, se anuncian fechas de estreno de importantes adaptaciones, se muestran ilustraciones originales, dibujos autografiados y se venden artículos de edición limitada. Además, en los paneles, participan los autores de los mangas más famosos junto con los actores de voz de las series. Entonces, ¿cuándo se realizará la edición de este año y qué títulos participarán?

La Jump Festa 2027 se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026. La sede física volverá a ser el tradicional centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón, aunque parte de las actividades se transmitirán a nivel mundial. Además, el evento estará dividido en tres plataformas principales con un total de 34 paneles confirmados

Mientras la Jump Super Stage está reservada para las franquicias masivas de la revista principal y reúne a los anuncios más importantes de animación, la Jump Studio se enfoca en las series secundarias, aniversarios y nuevos proyectos, y la Jump Station Online realiza se centra en transmisiones en vivo digitales y series de la aplicación Jump+.

Los fans de "Kimetsu no Yaiba" esperan algún anuncio relacionado con la segunda entrega de la trilogía de películas anime “Demon Slayer: Infinity Castle” (Foto: Ufotable)

LOS PRINCIPALES ANIMES CONFIRMADOS DE LA JUMP FEST 2026

Por supuesto, en la Jump Festa 2027, los fans del anime esperan novedades sobre la cuarta temporada de “ Jujutsu Kaisen”, adelantos de la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, detalles sobre el regreso de “One Piece” tras su pausa y el remake de WIT Studio, y más información de series como “Chainsaw Man”, “Sakamoto Days”, “Kagurabachi”, “Spy x Family” y “Dandadan”.

Además de los anuncios principales del Super Stage, se esperan novedades de series como “Witch Watch”, “Blue Exorcist”, “Bleach”, “Reborn!, Mashle”, “Kindergarten Wars”, “Kaiju No. 8” y “Dark Gathering”.

Jump Festa 2027 también contará con una transmisión en línea de Jump Station, que incluirá títulos como “Black Clover”, “Mission: Yozakura Family”, “Marriage Toxin”, “KochiKame” y más.

La Jump Festa 2027 también podría incluir más detalles de la primera temporada de "The One Piece", anime remake que contará con siete episodios (Foto: Wit Studio/ Netflix)

Entonces, estos son los animes que participarán en la Jump Festa 2027, divididos en las tres principales plataformas:

Jump Super Stage

One Piece

Naruto

Sakamoto Days

Akane-banashi

Kagurabachi

Haikyu!!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

My Hero Academia

Spy x Family

DAN DA DAN

Chainsaw Man

World Trigger

Oblivion Battery

The New Prince of Tennis

Jump Studio

Bleach

Witch Watch

Nue’s Exorcist

Katekyo Hitman REBORN!

Kindergarten Wars

Mashle: Magic and Muscles

Girl Meets Rock!

Kaiju No. 8

Dark Gathering

Phantom Busters

Jump Station

Black Clover

Kochikame

High School Family: Kokosei Kazoku

Mission: Yozakura Family

Chained Soldier

Marriagetoxin

Mr. Cliche

The Bugle Call

Gokurakugai

Denji en una imagen de la segunda temporada de "Chainsaw Man", que adpatará el Arco de los Asesinos Internacionales (International Assassins Arc) del manga de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

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