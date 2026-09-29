La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta la segunda parte de The Culling Game, está en producción. ¿Se revelarán novedades en la Jump Festa 2027? (Foto: Mappa)
La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta la segunda parte de The Culling Game, está en producción. ¿Se revelarán novedades en la Jump Festa 2027? (Foto: Mappa)
Nelly Osco
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, la gran exposición anual de Japón dedicada al manga y al anime, organizada por la editorial Shueisha, es uno de los eventos más esperados por los fans debido a que se presentan nuevos proyectos y tráilers, se anuncian , se muestran ilustraciones originales, dibujos autografiados y se venden artículos de edición limitada. Además, en los paneles, participan los autores de los mangas más famosos junto con los actores de voz de las series. Entonces, ¿cuándo se realizará la edición de este año y qué títulos participarán?

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La Jump Festa 2027 se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026. La sede física volverá a ser el tradicional centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón, aunque parte de las actividades se transmitirán a nivel mundial. Además, el evento estará dividido en tres plataformas principales con un total de 34 paneles confirmados

Mientras la Jump Super Stage está reservada para las franquicias masivas de la revista principal y reúne a los anuncios más importantes de animación, la Jump Studio se enfoca en las series secundarias, aniversarios y nuevos proyectos, y la Jump Station Online realiza se centra en transmisiones en vivo digitales y series de la aplicación Jump+.

Los fans de "Kimetsu no Yaiba" esperan algún anuncio relacionado con la segunda entrega de la trilogía de películas anime “Demon Slayer: Infinity Castle” (Foto: Ufotable)
Los fans de "Kimetsu no Yaiba" esperan algún anuncio relacionado con la segunda entrega de la trilogía de películas anime “Demon Slayer: Infinity Castle” (Foto: Ufotable)

LOS PRINCIPALES ANIMES CONFIRMADOS DE LA JUMP FEST 2026

Por supuesto, en la Jump Festa 2027, los fans del anime esperan novedades sobre , adelantos de la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, detalles sobre y el remake de WIT Studio, y más información de series como “Chainsaw Man”, “Sakamoto Days”, “Kagurabachi”, “Spy x Family” y “Dandadan”.

Además de los anuncios principales del Super Stage, se esperan novedades de series como “Witch Watch”, “Blue Exorcist”, “Bleach”, “Reborn!, Mashle”, “Kindergarten Wars”, “” y “Dark Gathering”.

Jump Festa 2027 también contará con una transmisión en línea de Jump Station, que incluirá títulos como “Black Clover”, “Mission: Yozakura Family”, “Marriage Toxin”, “KochiKame” y más.

La Jump Festa 2027 también podría incluir más detalles de la primera temporada de "The One Piece", anime remake que contará con siete episodios (Foto: Wit Studio/ Netflix)
La Jump Festa 2027 también podría incluir más detalles de la primera temporada de "The One Piece", anime remake que contará con siete episodios (Foto: Wit Studio/ Netflix)

Entonces, estos son los animes que participarán en la Jump Festa 2027, divididos en las tres principales plataformas:

Jump Super Stage

  • One Piece
  • Naruto
  • Sakamoto Days
  • Akane-banashi
  • Kagurabachi
  • Haikyu!!
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
  • My Hero Academia
  • Spy x Family
  • DAN DA DAN
  • Chainsaw Man
  • World Trigger
  • Oblivion Battery
  • The New Prince of Tennis

Jump Studio

  • Bleach
  • Witch Watch
  • Nue’s Exorcist
  • Katekyo Hitman REBORN!
  • Kindergarten Wars
  • Mashle: Magic and Muscles
  • Girl Meets Rock!
  • Kaiju No. 8
  • Dark Gathering
  • Phantom Busters

Jump Station

  • Black Clover
  • Kochikame
  • High School Family: Kokosei Kazoku
  • Mission: Yozakura Family
  • Chained Soldier
  • Marriagetoxin
  • Mr. Cliche
  • The Bugle Call
  • Gokurakugai
Denji en una imagen de la segunda temporada de "Chainsaw Man", que adpatará el Arco de los Asesinos Internacionales (International Assassins Arc) del manga de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)
Denji en una imagen de la segunda temporada de "Chainsaw Man", que adpatará el Arco de los Asesinos Internacionales (International Assassins Arc) del manga de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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