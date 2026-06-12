Como cada año, la Anime Expo 2026 presenta lo mejor del entretenimiento, la música, la moda y los videojuegos japoneses. Este evento masivo se realizará del 2 al 5 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, y ofrecerá enormes salas de exhibición, paneles de la industria, conciertos en vivo y el famoso Callejón de los Artistas. Por lo tanto, los fanáticos del anime están contando los días para asistir a la convención y enterarse de las novedades relacionadas con sus series favoritas.

Uno de los paneles más esperados de Crunchyroll es el de “Demon Slayer”, ya que los fans esperan novedades de las secuelas de “Infinity Castle”. Pero ese no es el único título importante de la popular plataforma de streaming. En su lista también aparecen “The Apothecary Diaries”, “Gachiakuta”, “Witch Hat Atelier”, “Overgeared”, entre otros.

Toho International, que es uno de los expositores, patrocinadores y colaboradores más importantes de la Anime Expo 2026, también compartió su programación para que reúne anualmente a más de 100,000 asistentes de todo el mundo.

Esta empresa estadounidense con sede en Los Ángeles, California, y que opera como la filial oficial en Norteamérica de la famosa compañía de entretenimiento japonesa Toho Co., está detrás de las próximas actualizaciones oficiales de animes destacados, como “My Hero Academia”, “Jujutsu Kaisen”, “The Apothecary Diaries”, “Frieren: Beyond Journey’s End”.

Crunchyroll traerá a invitados especiales directo desde Japón para discutir el éxito de la serie "The Apothecary Diaries" y dar detalles sobre su esperada temporada 3 (Foto: OLM / TOHO animation)

LA LISTA DE TOHO INTERNATIONAL PARA LA ANIME EXPO 2026

Este es el programa completo de la Toho International Anime Expo 2026. Se incluye la fecha y horario de cada uno de los paneles. Además, se menciona el lugar dónde se realizarán las principales exposiciones y los invitados con los que contará.

Viernes 3 de julio

The Apothecary Diaries (Presentado por Crunchyroll & NTV)

Horario: 8:30 PM – 9:30 PM

Lugar: Peacock Theater

Sábado 4 de julio

Though I Am an Inept Villainess

Horario: 10:00 AM – 11:20 AM

Lugar: Room 403AB

Invitados: Hana Hishikawa (Voz japonesa de Leelee), Makoto Furukawa (Voz japonesa de Ei Gyoumei)

My Hero Academia

Horario: 2:30 PM – 3:20 PM

Lugar: Crypto.com Arena

Invitados: Daiki Yamashita (Voz japonesa de Deku), Koki Uchiyama (Voz japonesa de Shigaraki)

Frieren: Beyond Journey’s End

Horario: 6:00 PM – 6:50 PM

Lugar: JW Platinum Ballroom

Invitados: Tomoya Kitagawa (Director), Keiichiro Saito (Director secundario), Keisuke Kojima (Diseñador de personajes), Yuichiro Fukushi (Productor de animación)

Domingo 5 de julio

Jujutsu Kaisen

Horario: 10:00 AM – 10:50 AM

Lugar: Crypto.com Arena

Invitados: Junya Enoki (Voz japonesa de Yuji Itadori), Adam McArthur (Voz en inglés de Yuji Itadori) y más.

El panel de "My Hero Academia" en la Anime Expo 2026 se realizará el sabado 4 de julio y contará con invitados especiales (Foto: Bones Film)

Experiencias en el Booth de TOHO animation

El stand interactivo de Toho en el Exhibit Hall estará enfocado en sumergir a los fans en sus franquicias más potentes de la actualidad.

My Hero Academia: Actividades especiales y mercancía exclusiva en el marco de las celebraciones por el décimo aniversario de la franquicia.

Jujutsu Kaisen: Exhibiciones temáticas dedicadas a los momentos más icónicos del anime basado en el manga de Koyoharu Gotōge.

Kaiju No. 8: Activaciones inmersivas y sets de fotografía para interactuar con el universo de la serie.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí