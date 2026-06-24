La vida perfecta de un exitoso y famoso agente inmobiliario, se convierte en un caos después de recibir una llamada que informa que su hermano está en el hospital tras sufrir una accidente. Sin embargo, el hermano de Rudd (John Cena) está perfectamente, ya que el hombre en la clínica en realidad es alguien que el protagonista de “Little Brother” conoció en un programa de mentores. Debido a la presión de su esposa, no puede desentenderse de ese sujeto y se ve obligado a invitarlo a su casa. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la nueva película de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Mira también: Las series y películas que abandonan Netflix en junio de 2026

La fotografía principal de esta comedia, dirigida por Matt Spicer (“Ingrid Goes West”) y producida por la compañía Middle Child Pictures, tuvo lugar en Nueva Jersey, bajo el título provisional de “Untitled Roommates Project”, en julio de 2025.

“Little Brother”, escrita por Jarrad Paul y Andrew Mogel, cuenta con John Cena, Eric André, Michelle Monaghan y Christopher Meloni en los roles protagónicos. Mientras que Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon, Ben Ahlers, Bryce Gheisar y Pilot Bunch también forman parte del reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LITTLE BROTHER”

1. John Cena como Rudd

John Cena, conocido por su trayectoria en la lucha libre profesional y sus recientes apariciones en WrestleMania de la WWE y Raw en Netflix, y por sus papeles en “The Suicide Squad”, “Peacemaker” y “Trainwreck”, asume el papel de Rudd, un agente inmobiliario que debe lidiar con un “hermano” al que conoció en el programa mentores “Big Brother / Little Brother”.

Aunque para Rudd ese “hermano” solo fue parte de un proyecto que debía cumplir, Marcus aún no recuerda y recurre a él cuando está en apuros.

En la comedia "Little Brother", para Rudd (John Cena), Marcus (Eric André) solo fue parte de un proyecto de la preparatoria (Foto: Netflix)

2. Eric André como Marcus Pinchel

Eric André, conocido por su programa homónimo “The Eric Andre Show” y que fue parte de la película “Desencanto” de Netflix y “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro”, da vida a Marcus Pinchel, el excéntrico y caótico “hermano pequeño” de Rudd. Se compromete a hacer volver al antiguo Rudd. Pero también esconde un secreto.

Rudd (John Cena) se ve obligado a ofrecerle ayuda a Marcis (Eric André) en la alocada comedia "Little Brother" (Foto: Netflix)

3. Michelle Monaghan como Deirdre

Michelle Monaghan, que apareció en “Kiss Kiss Bang Bang”, “Gone Baby Gone”, “Made of Honor”, “Eagle Eye”, “Trucker”, “Pixels”, “Patriots Day”, “Mission: Impossible III”, “Fallout”, “Echoes” y “The White Lotus”, interpreta a Deirdre, la esposa de Rudd que desea que su esposo vuelva a ser el mismo de antes.

Eric André asume el rol de Marcus Pinchel y Michelle Monaghan asume el rol de Deirdre en la comedia "Little Brother" (Foto: Netflix)

4. Christopher Meloni como Josh

Christopher Meloni, conocido por interpretar al detective Elliot Stabler del NYPD en la serie dramática legal de NBC “Law & Order: Special Victims Unit”, y por papeles en “12 Monkeys”, “Green Lantern: First Flight” y “Man of Steel”, asume el rol de Josh, el hermano de Rudd.

Christopher Meloni es el encargado de interpretar a Josh, el hermano de Rudd, en la película "Little Brother" (Foto: Netflix)

5. Ego Nwodim como Leonore

Ego Nwodim, que fue parte de películas como “The Broken Hearts Gallery”, “Scrambled “, “Baby Shark’s Big Movie!”, “Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever”, “Players”, “Gabby’s Dollhouse: The Movie” y “Hoppers”, interpreta a Leonore.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Little Brother”:

Sherry Cola como Mia

Caleb Hearon como Olly

Ben Ahlers

Bryce Gheisar como Cory

Pilot Bunch

¿DE QUÉ TRATA “LITTLE BROTHER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Little Brother’ gira en torno a un famoso agente inmobiliario (Cena) cuyo mundo cuidadosamente construido se ve trastocado cuando su excéntrico «hermano pequeño» (André) reaparece inesperadamente en su vida.”

¿CÓMO VER “LITTLE BROTHER”?

“Little Brother” se estrenará el viernes 26 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia de John Cena solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí