Cuando su adorable y caótico “hermanito” reaparece tras sufrir un accidente, la vida perfecta de Rudd (John Cena), un exitoso y famoso agente inmobiliario, da un vuelco radical en “Little Brother”. Aunque el protagonista intenta alejarse de esa persona que conoció en un programa de mentores, “Big Brother / Little Brother”, su esposa lo presiona para que permita quedarse en su casa y le ofrezca ayuda. Gracias a eso, el caos reinará en su hogar. ¿Cuándo se estrena esta nueva película de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Esta comedia estadounidense fue dirigida por Matt Spicer (“Ingrid Goes West”) a partir de un guion de Jarrad Paul y Andrew Mogel, y combina el caos de la comedia para adultos con momentos de vulnerabilidad emocional.

John Cena, Eric André, Michelle Monaghan y Christopher Meloni son los protagonistas de “Little Brother”, que también cuenta con las actuaciones de Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon, Ben Ahlers, Bryce Gheisar y Pilot Bunch.

Rudd (John Cena) se ve obligado a ofrecerle ayuda a Marcis (Eric André) en la alocada comedia "Little Brother" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LITTLE BROTHER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Little Brother’ gira en torno a un famoso agente inmobiliario (Cena) cuyo mundo cuidadosamente construido se ve trastocado cuando su excéntrico «hermano pequeño» (André) reaparece inesperadamente en su vida.”

Por lo visto en el tráiler, Rudd acude al hospital debido a que su hermano tuvo un accidente, sin embargo, cuando llega descubre que el hombre herido no es su hermano, sino alguien que conoció en un programa de mentores. Cuando su esposa Deirdre propone hospedarlos por unos días, el protagonista no puede negarse. En cuestión de horas la vida del agente inmobiliario se convierte en un caos.

Deirdre insiste en que Marcus se quede solo porque cree que él puede ayudar a Rudd a volver a ser el hombre antes de la fama. Pero Rudd solo quiere a su “hermano” fuera de su vida, además, descubre un pequeño secreto del recién llegado.

¿CÓMO VER “LITTLE BROTHER”?

“Little Brother” se estrenará el viernes 26 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia de John Cena solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “HERMANITO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LITTLE BROTHER”

John Cena como Rudd

Eric André como Marcus Pinchel

Michelle Monaghan como Deirdre

Christopher Meloni como Josh

Ego Nwodim como Leonore

Sherry Cola como Mia

Caleb Hearon como Olly

Ben Ahlers

Bryce Gheisar como Cory

Pilot Bunch

Eric André asume el papel de Marcus Pinchel y Michelle Monaghan asume el papel de Deirdre en la divertida comedia "Little Brother" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “HERMANITO”?

“Little Brother”, que cuenta con David Bernad y Ruben Fleischer como productores, tiene una duración de 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LITTLE BROTHER”?

La fotografía principal de “Hermanito”, producida por la compañía Middle Child Pictures, tuvo lugar en Nueva Jersey, bajo el título provisional de “Untitled Roommates Project”, en julio de 2025.

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