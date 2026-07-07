La familia Ingalls vuelve. Netflix ha decidido apostar por una reinvención de la historia clásica de los años 70 que ofrece una perspectiva mucho menos idílica y más realista sobre el entorno implacable de la frontera. Se trata de la serie “Little House on the Prairie” (“La casa de la pradera” en español) que sigue a Charles y Caroline Ingalls y sus hijas (Mary y Laura), quienes abandonan Wisconsin para mudarse a los agrestes paisajes del oeste estadounidense, donde tendrán que lidiar con varios desafíos como el clima extremo, las enfermedades y la escasez. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Mira también: Lista de estrenos de Netflix en julio de 2026

La encargada de reinventar las queridas novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder (que publicó en la década de 1930) para una nueva generación es la showrunner y productora ejecutiva Rebecca Sonnenshine. Mientras que Trip Friendly de Friendly Family Productions es uno de los productores.

“Desde hace mucho tiempo, he soñado con continuar el legado de mi padre y adaptar las historias clásicas estadounidenses de Wilder para el público del siglo XXI de una manera que reúna a los fans tanto de los libros como de la serie de televisión original”, indicó Friendly a Tudum.

“Little House on the Prairie”, que combina drama familiar, esperanza y una intensa lucha diaria por la supervivencia, cuenta con un elenco principal conformado por Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Jocko Sims, Warren Christie, Wren Zhawenim Gotts, Meegwun Fairbrother y Alyssa Wapanatâhk.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”

1. Alice Halsey como Laura Ingalls

Alice Halsey, conocida principalmente por interpretar a Rachel Black en la telenovela “Days of Our Lives”, da vida a Laura Ingalls, una joven heroína brillante, honesta y que cuestiona la autoridad. “Tiene mucha seguridad en sí misma. Es muy segura. Y creo que eso la beneficia a lo largo de toda la historia”, aseguró Halsey a Netflix.

Por su parte, Rebecca Sonnenshine señaló que a sus 10 años, Halsey posee una comprensión del mundo realmente notable y que se puede ver en sus ojos y en la forma en que interactúa con la gente. “Tiene una audacia, una franqueza, una curiosidad natural que se refleja en su actuación y en su personalidad, y que realmente captura la esencia de Laura”.

Alice Halsey asume el papel de Laura Ingalls, la que cuenta la historia de su familia, en la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

2. Luke Bracey como Charles Ingalls

Luke Bracey, conocido por su trabajo en películas como “Monte Carlo”, “GI Joe: Retaliation”, “The November Man”, “Point Break”, “Hacksaw Ridge” y “Elvis”, asume el papel de Charles Ingalls en “La casa de la pradera”. Se trata del apuesto y encantador padre de Laura. De acuerdo con la descripción del personaje es granjero, carpintero, artista, optimista, músico y narrador talentoso.

Luke Bracey da vida a Charles Ingalls, el patriarca de la familia, en la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

3. Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls

Crosby Fitzgerald, conocida principalmente por interpretar a Sylvia en la serie de comedia dramática “Palm Royale”, es la encargada de dar vida a Caroline Ingalls, la tranquila, paciente y práctica madre de Laura.

“Las mujeres fueron el pilar del Oeste americano”, dijo Sonnenshine en conversación con Tudum. “No eran hombres armados los que andaban por ahí; eran mujeres quienes apoyaban a sus maridos y formaban familias. Las familias fueron la razón por la que todo prosperó”.

Crosby Fitzgerald asume el rol de Caroline Ingalls, la madre de Laura y esposa de Charles, en la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

4. Skywalker Hughes como Mary Ingalls

Skywalker Hughes, conocida principalmente por interpretar a Sheridan Pickett en la serie dramática “Joe Pickett”, asume el papel de Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura y su polo opuesto, ya que es tranquila, estudiosa, siempre sigue las reglas y se esfuerza por ser la hija perfecta.

“Queríamos una María cariñosa, no una María regañona”, explicó Sonnenshine. “Hughes, que en la vida real era hermana mayor, aportó ese mismo espíritu protector al rodaje. Entre tomas, incluso le enseñó a Fitzgerald a tejer a ganchillo y a dos agujas.”

Skywalker Hughes interpreta a Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura, en la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

5. Jocko Sims como el Dr. George Tann

Jocko Sims, conocido por el papel de Anthony Adams en “Crash”, de Carlton Burk en la serie “The Last Ship”, del Dr. Floyd Reynolds en la serie de televisión de NBC “New Amsterdam”, interpreta al Dr. George Tann, que es un hombre generoso y bondadoso, cuyo trato amable con los pacientes lo convierte en un nexo de unión en la comunidad.

Jocko Sims da vida al Dr. George Tann, que es un nexo de unión en la comunidad, en la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La casa de la pradera”:

Warren Christie como John Edwards

Wren Zhawenim Gotts como Good Eagle

Meegwun Fairbrother como Mitchell

Alyssa Wapanatâhk como White Sun

Xander Cole como Little Puma

Willa Dunn como Nellie Oleson

Barrett Doss como Emily Henderson

Mary Holland como Jemma James

Michael Hough como Eli James

Kowen Cadorath como Caleb

Thosh Collins como Louis

Maclean Fish como Adam Scott

Rebecca Amzallag como Lacey Aubert

Rachelle Lefevre como Eva Beadle

Charlotte Sullivan como Margaret Oleson

¿DE QUÉ TRATA “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Little House on the Prairie” “sigue a la familia Ingalls mientras establecen su nuevo hogar en las afueras del pequeño pero pujante pueblo de Independence. La familia, junto con su perro Jack, se enfrenta a las duras condiciones de la vida en las praderas del siglo XIX. Esto trae consigo fiebre, lobos e incendios: obstáculos que los fans de siempre reconocerán de las novelas originales.”

¿CÓMO VER “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”?

“Little House on the Prairie” se estrenará el jueves 9 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la reinvención de la historia clásica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí