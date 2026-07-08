En julio de 2026, Netflix decide apostar una nueva versión de la serie clásica de la cadena NBC que se emitió entre 1974 y 1983, constó de 9 temporadas y 204 episodios. “Little House on the Prairie” (“La casa de la pradera” en español) no es una simple remasterización o continuación de la famosa serie de los años 70, sino de una reinterpretación fresca y moderna de la historia de Charles y Caroline Ingalls y sus hijas, Mary y Laura, quienes deben construir un hogar desde cero en medio de la nada, enfrentándose a la crudeza de la naturaleza, el aislamiento, las enfermedades y la falta de recursos. ¿Cuándo se estrenará?

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“Siempre me gusta decir que esta serie es una historia de amor sobre una familia. Es una familia con la que quieres estar, a la que quieres conocer, con la que quieres pasar tiempo”, indicó la creadora y productora ejecutiva Rebecca Sonnenshine (“The Vampire Diaries”, “The Boys”) a Tudum. “Esa es la esencia de ‘La casa de la pradera’: una familia que se apoya mutuamente, que se cuenta historias y que habla de sí misma”.

Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Jocko Sims, Warren Christie, Wren Zhawenim Gotts, Meegwun Fairbrother y Alyssa Wapanatâhk conforman el elenco principal de “Little House on the Prairie”, que combina drama familiar, esperanza y una intensa lucha diaria por la supervivencia.

Skywalker Hughes como Mary Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls, Luke Bracey como Charles Ingalls y Alice Halsey como Laura Ingalls en una escena de la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “LA CASA DE LA PRADERA”?

“La casa de la pradera” se basa en las novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder que se publicaron en la década de 1930. La primera temporada está inspirada en el tercer libro de la serie. La producción de Netflix también amplía la historia más allá de la perspectiva de la familia Ingalls.

“'Little House on the Prairie‘ se basa en la idea de que nunca es tarde para reinventarse y redescubrir quién eres, qué te importa, qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de aventuras quieres vivir y qué tipo de vida quieres buscar”, comentó Sonnenshine.

¿DE QUÉ TRATA “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Little House on the Prairie” “sigue a la familia Ingalls mientras establecen su nuevo hogar en las afueras del pequeño pero pujante pueblo de Independence. La familia, junto con su perro Jack, se enfrenta a las duras condiciones de la vida en las praderas del siglo XIX. Esto trae consigo fiebre, lobos e incendios: obstáculos que los fans de siempre reconocerán de las novelas originales.”

“Esta serie trata fundamentalmente sobre la perseverancia de la esperanza y lo que puede aportar a tu vida y cómo puede enriquecerla”, explicó Sonnenshine. “Mantener viva esa esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen un poco desesperanzadoras, es una parte muy importante de nuestra familia y una parte fundamental del espíritu de La casa de la pradera”.

Por lo visto en el tráiler, la familia Ingalls abandona Wisconsin para mudarse a los agrestes paisajes del oeste estadounidense, donde deben lidiar con varios desafíos como el clima extremo, las enfermedades y la escasez.

¿CÓMO VER “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”?

“Little House on the Prairie” se estrenará el jueves 9 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la reinvención de la historia clásica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LA CASA DE LA PRADERA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”

Alice Halsey como Laura Ingalls

Luke Bracey como Charles Ingalls

Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls

Skywalker Hughes como Mary Ingalls

Jocko Sims como el Dr. George Tann

Warren Christie como John Edwards

Wren Zhawenim Gotts como Good Eagle

Meegwun Fairbrother como Mitchell

Alyssa Wapanatâhk como White Sun

Xander Cole como Little Puma

Willa Dunn como Nellie Oleson

Barrett Doss como Emily Henderson

Mary Holland como Jemma James

Michael Hough como Eli James

Kowen Cadorath como Caleb

Thosh Collins como Louis

Maclean Fish como Adam Scott

Rebecca Amzallag como Lacey Aubert

Rachelle Lefevre como Eva Beadle

Charlotte Sullivan como Margaret Oleson

Skywalker Hughes interpreta a Mary Ingalls y Alice Halsey interpreta a Laura Ingalls en la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”?

“Little House on the Prairie”, que cuenta con Rebecca Sonnenshine, Dana Fox, Joy Gorman Wettels, Susanna Fogel y Trip Friendly como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA CASA DE LA PRADERA”?

La fotografía principal de “La casa de la pradera”, producida por las compañías Friendly Family Productions, Joy Coalition, Anonymous Content y CBS Studios, comenzó el 10 de junio de 2025 y terminó en octubre de 2025. Las locaciones de rodaje incluyen Winnipeg, Canadá.

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