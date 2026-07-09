Después de los primeros ocho episodios de “Little House on the Prairie” (“La casa de la pradera” en español) que sirvieron para conocer a la nueva familia Ingalls y los primeros retos que tienen que enfrentar en el lugar donde decidieron establecer su hogar, y considerando que la serie clásica de la cadena NBC que se emitió entre 1974 y 1983, y contó con nueve temporadas y más de 200 episodios, es inevitable pensar en una segunda entrega del remake de Netflix. Pero ¿ya fue confirmada? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

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En esta reinversión de la historia clásica de los años 70, Charles (Luke Bracey) y Caroline Ingalls (Crosby Fitzgerald), junto a sus hijas Mary (Skywalker Hughes) y Laura (Alice Halsey), cambian los bosques de Wisconsin por las vastas llanuras de Kansas. Aunque su nueva vida los acerca a una belleza impresionante, también los acerca a un peligro real.

Los problemas para los Ingalls empiezan incluso en el camino al pueblo de Independence. No obstante, consiguen llegar a su destino e inician la construcción de su casa. Cuando está casi terminada, un encuentro problemático hace que la familia se replantee su decisión de establecerse en ese lugar.

En el último episodio de la serie "Little House on the Prairie", un incendio destruye gran parte de la cosecha de la familia de Charles Ingalls (Luke Bracey) (Foto: Netflix)

“LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. “Little House on the Prairie” fue renovada para una segunda temporada incluso antes del estreno de los primeros capítulos. “Estamos ansiosos por compartir esta nueva adaptación de los libros de ‘La casita en la pradera’ con el mundo, y nos entusiasma que Netflix nos brinde la oportunidad de continuar la historia”, indicó la showrunner y productora ejecutiva Rebecca Sonnenshine a Tudum.

“Estamos encantados de renovar esta hermosa adaptación de ‘La casa de la pradera’ para una segunda temporada antes de su estreno en Netflix. El excepcional trabajo de Rebecca Sonnenshine y de todo el elenco y el equipo de la primera temporada ha sentado una sólida base narrativa para los años venideros. Con su espíritu esperanzador y su autenticidad emocional, confiamos en que ‘La casa de la pradera’ ofrecerá aún más de lo que los fans realmente adoran”, declaró Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de “Little House on the Prairie”? Aún es pronto para el anuncio de la fecha de estreno de los nuevos episodios, pero Netflix ya presentó a uno de los personajes más emblemáticos de la serie: Nellie Oleson, la archienemiga de Laura que será interpretada por Willa Dunn.

Charlotte Sullivan (“Law & Order: Organized Crime”) ​​también se une al elenco de la segunda temporada como Margaret Oleson, la madre de Nellie. Mientras que Rachelle Lefevre (“North by North”, “Liz Here Now”) será la encargada de dar vida a la querida maestra Eva Beadle.

Por supuesto, Sonnenshine regresa como showrunner y productora ejecutiva junto a Joy Gorman Wettels de Joy Coalition y Trip Friendly de Friendly Family Productions, que se encargó de la producción de las películas y la serie original que se emitió en NBC de 1974 a 1984.

Al final de la primera temporada de "Little House on the Prairie", Charles (Luke Bracey) y Caroline Ingalls (Crosby Fitzgerald), junto a sus hijas Mary (Skywalker Hughes) y Laura (Alice Halsey), parten a un lugar incierto (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”?

“Little House on the Prairie” está disponible en Netflix desde el 9 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la reinvención de la historia clásica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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