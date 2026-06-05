Si hay una franquicia de anime que mantiene a sus fans en modo alerta permanente, esa es “Jujutsu Kaisen”. Así, esta semana, los seguidores de la historia de Yuji Itadori tienen razones de sobra para ponerse en movimiento. Y es que la película que adapta el arco más emotivo de la segunda temporada de la serie acaba de aterrizar en Crunchyroll. Se trata de “Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” (en inglés: “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death"), un largometraje centrado en los días en los que Satoru Gojo y Suguru Geto todavía eran los mejores amigos del mundo.

Vale precisar que el estudio MAPPA y TOHO animation llevaron esta cinta a la pantalla grande con sonido remasterizado y contenido original adicional de la segunda entrega de la adaptación anime del manga de Gege Akutami.

Además, recorrió los cines durante el 2025, logrando alrededor de 9,4 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Detrás del proyecto están el director Shōta Goshozono y el guionista Hiroshi Seko, quienes ofrecieron una producción de acción y fantasía con la intensidad visual característica de la franquicia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido”:

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN: EL TESORO ESCONDIDO / EL TESORO PERDIDO”?

En esta película, la historia retrocede al año 2006 y sigue a Satoru Gojo y Suguru Geto en sus tiempos como estudiantes de la Escuela Superior de Jujutsu, donde son presentados como compañeros inseparables.

Aquí, la misión que define su destino llega cuando ambos reciben el encargo de proteger a Riko Amanai, la joven designada como el Recipiente de Plasma Estelar para fusionarse con Tengen, la entidad que equilibra el mundo de los hechiceros.

Y en este contexto, una secta religiosa y varios usuarios de maldiciones quieren a Riko muerta antes de que esa fusión ocurra.

Entonces, lo que empieza como una misión de escolta se convierte en una carrera contrarreloj que pone a prueba a nuestros dos protagonistas en formas que ninguno de los dos podría haber anticipado.

Cabe resaltar que el arco "Hidden Inventory / Premature Death" funciona como una precuela directa de “Jujutsu Kaisen 0” y de la primera temporada de la serie.

Asimismo, ofrece la respuesta a una de las preguntas que lleva rondando a la franquicia desde el principio: cómo es que Gojo y Geto, que un día fueron los mejores amigos del mundo, terminaron en lados opuestos.

¿QUIÉNES SON LAS VOCES DEL REPARTO DE “JUJUTSU KAISEN: EL TESORO ESCONDIDO / EL TESORO PERDIDO”?

En el elenco original de “Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido”, Yûichi Nakamura es la voz de Satoru Gojo, mientras que Takahiro Sakurai interpreta a Suguru Geto.

Por otro lado, Aya Endô le da vida a Shoko Ieiri, Anna Nagase encarna a Riko Amanai y Takehito Koyasu le presta su voz a Toji Fushiguro.

Es decir, el reparto de la segunda temporada del anime es el mismo para esta versión cinematográfica.

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN: EL TESORO ESCONDIDO / EL TESORO PERDIDO” EN EL STREAMING?

“Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” está disponible en Crunchyroll desde el pasado jueves 4 de junio del 2026.

La plataforma ofrece la versión en japonés con subtítulos y el doblaje al inglés, español y otros idiomas destacados.

Por lo tanto, para disfrutar de los 110 minutos de metraje de la película, asegúrate contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie" adapta uno de los arcos más emocionales y cruciales de toda la franquicia, profundizando de manera directa en el origen de dos personajes poderosos (Foto: MAPPA)

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