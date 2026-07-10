El anime ha dejado de ser un nicho para convertirse en un fenómeno cultural masivo. Incluso plataformas como Netflix han reportado que más de la mitad de sus usuarios consumen animación japonesa. Y gracias a servicios de streaming como Crunchyroll, los episodios de las series más populares se estrenan de forma simultánea a nivel mundial. Pero sin duda una de las producciones que hizo evidente el cambio en la dinámica fue “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), que rompió varios récords y consiguió un gran número de premios.

Una de las razones por las que el anime destaca a nivel mundial es por combinar una madurez narrativa única con una libertad visual que la animación occidental tradicionalmente no suele explorar. Además, tienen narrativas complejas y arcos de largo plazo. Pero ¿eso podría verse alterado si interviene la Inteligencia Artificial?

La IA está integrada en casi todos los aspectos de nuestra vida digital y cotidiana. Por lo tanto, también se ha incorporado a la animación. Pero el mundo del anime ¿también podría recurrir a esta herramienta? En una entrevista con Variety, Nishimoto Shu, nombrado presidente de Aniplex a principios del 2026, habló al respecto.

El nuevo presidente de la productora Aniplex también reveló cómo planea potenciar la saga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” dentro del ecosistema Sony (Foto: Ufotable)

LA DECLARACIÓN POLÉMICA DEL NUEVO PRESIDENTE DE ANIPLEX

Además de exponer la estrategia y la visión de Aniplex, la filial de Sony Music Entertainment Japan dedicada a la producción y distribución de anime, Nishimoto Shu compartió una postura controvertida sobre el uso de la inteligencia artificial.

Después del éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle”, “no queremos conformarnos con lo que hemos logrado hasta ahora”, declaró a Variety. “Partiendo de cada propiedad intelectual, seguiremos considerando las formas de distribución más adecuadas, incluyendo estrenos en cines, streaming, merchandising, videojuegos, eventos en vivo, exposiciones y otras oportunidades”.

Respecto a la IA, Nishimoto aclaró: “La máxima prioridad de Aniplex es crear obras en colaboración con los creadores, incluidos los animadores. Si la IA puede tener un impacto positivo en el trabajo de los creadores o contribuir al desarrollo del proceso creativo, estaríamos dispuestos a considerar cuidadosamente su uso”.

No obstante, el presidente de Aniplex habló de la importancia de preservar la originalidad del anime como forma de arte japonesa. “Creo que el anime japonés es una forma de contenido sumamente original, creada a través de una combinación única de las visiones del mundo, la dirección visual, la narrativa y el contexto cultural propios de Japón.”

Asimismo, señaló que, “en lugar de diluir la singularidad de nuestras propiedades intelectuales para adaptarlas al mercado global, creo que es importante preservar la esencia de la creatividad japonesa y transmitir su atractivo de forma más profunda a los fans de cada región”.

Lo que dijo el guionista y director principal de “Demon Slayer: Infinity Castle” sobre la IA

En la alfombra roja de los Premios Astra 2026, Hikaru Kondo, presidente de Ufotable, guionista y director principal de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Movie: Infinity Castle”, que adapta la primera parte del arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, expresó su opinión sobre la IA en el anime.

“Nuestro estudio, Aniplex y Ufotable, continuará trabajando con nuestros artistas de dibujo a mano, nuestros guionistas, nuestros actores de voz y el talento que ayuda a llevar esta emoción a la gran pantalla”, aseguró.

¿Significa que las próximas películas de la trilogía de "Demon Slayer: Infinity Castle" podrían utilizar la IA para acelerar su producción? (Foto: Ufotable)

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