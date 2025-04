No sé si a ti te pasa, pero cuando una serie me gusta mucho, me emociono tanto con la nueva temporada que, al sentarme a verla, se me olvidan los detalles importantes y es probable que esto vuelva a pasarme con “The Last Of Us”, teniendo en cuenta que han pasado 2 años desde la primera entrega. Pero para evitar que lleguen preguntas como: “¿Y esto por qué era así? ¿Qué fue lo último que pasó?”, lo mejor es refrescar la memoria.

Antes de que te pase lo mismo y te quedes con cara de “¿qué pasó con Joel y Ellie?”, decidí hacer este repaso, una especie de recordatorio para entrar a esta segunda parte con todo fresco porque, créeme, lo que pasó antes va a tener muchísimo peso en lo que viene ahora.

La segunda temporada de “The Last Of Us” se estrena este 13 de abril en Max y HBO, con siete episodios que saldrán cada domingo, y además ya está confirmada una tercera temporada. O sea, se viene algo grande. Y si ya tuviste la oportunidad de ver el tráiler o sabes algo de lo que se aproxima, sabrás que los conflictos van a ser aún más profundos. La historia se sitúa cinco años después del final de la primera temporada, y aunque Joel sigue siendo básicamente el mismo, Ellie ha cambiado mucho. Ahora tiene 19 años… y arrastra un pasado cargado.

Así que si tú también necesitas refrescar un poco la memoria (sin tener que volver a ver todos los capítulos), aquí te dejo los puntos clave que sí o sí deberías recordar antes de lanzarte a la segunda temporada. Y sí, alerta spoiler, porque aquí vamos a hablar de todo lo que pasó en la primera parte, sin filtros.

"The Last of Us 2" nos muestra escenarios donde veremos desarrollarse a Joel y Ellie, y nuevos personajes (Foto: HBO)

ESTO ES LO QUE DEBES RECORDAR SOBRE LA PRIMERA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”

El día en que el mundo se desmoronó

Todo comenzó con Joel, su hija Sarah y su hermano Tommy, Una familia normal que vivía su día a día hasta que un hongo, el Cordyceps, empezó a propagarse a través de harina contaminada y convirtió a las personas en criaturas violentas. Durante la huida, un soldado dispara contra Sarah y ella muere en brazos de su padre. Esa pérdida marcó un antes y un después en el protagoniista, que se volvió frío, distante y completamente cerrado al mundo. Veinte años después, lo encontramos viviendo en una zona de cuarentena en Boston, trabajando como contrabandista junto a Tess.

Ellie, la niña inmune

En medio del caos, aparece Ellie. Una chica de 14 años que ha sido mordida pero no se infectó. Es inmune, y las Luciérnagas —un grupo rebelde que se opone al control militar de FEDRA— creen que puede ser la clave para encontrar una cura. Marlene, la líder del grupo, le pide a Joel que la lleve fuera de la zona de cuarentena a cambio de una batería de coche. Al principio, la relación entre ellos es complicada, pues no se tienen confianza, pero todo cambia cuando Tess es mordida y decide sacrificarse para que Joel y Ellie escapen. A partir de ahí, comienza un viaje que les cambia la vida a ambos.

Las pérdidas que marcaron el camino

A lo largo de su recorrido, Joel y Ellie conocen a personajes inolvidables. El episodio de Bill y Frank es probablemente uno de los más hermosos y tristes de la serie: dos hombres que sobrevivieron al apocalipsis construyendo una vida juntos, hasta su último día. Luego están Henry y Sam, dos hermanos con quienes la adolescente conecta profundamente, pero cuya historia termina en tragedia. También está Riley, la mejor amiga de ella, con quien compartió una noche especial justo antes de que ambas fueran mordidas. Riley murió… y fue ahí cuando descubrió que era inmune.

El final que lo cambia todo

Después de pasar por mucho, Joel y Ellie llegan al hospital de las Luciérnagas. Pero lo que parecía ser el fin del viaje se convierte en otra pesadilla. Para intentar crear una cura, deben operar el cerebro de Ellie, lo que significaría su muerte. Joel no puede soportarlo. Mata a todos, incluyendo a Marlene, y se lleva a la joven sin decirle la verdad, ya que le miente, diciéndole que no era la única inmune y que no se podía hacer nada. Pero en el fondo, Ellie sospecha. En la última escena, ella le pregunta si todo lo que dijo es cierto… y Joel le responde que sí. Fin.

El actor chileno Pedro Pascal le da vida a Joel, uno de los protagonistas de la serie "The Last Of Us" (Foto: HBO)

TRÁILER DE “THE LAST OF US 2″