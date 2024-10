La película “Lo que hay dentro” (en español: “It’s What’s Inside”) es una de las grandes apuestas de misterio de Netflix para el mes de Halloween. Así, estrellas como Brittany O’Grady y James Morosini lideran el elenco de la cinta. Pero, ¿conoces a todos sus actores y personajes? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras algunos rostros conocidos!

Vale precisar que el filme está dirigido por Greg Jardin y se desarrolla a lo largo de 103 minutos de metraje, tiempo en el que una fiesta de preboda se convierte en una pesadilla existencial cuando un amigo que se había distanciado del grupo llega con una maleta que contiene un misterioso dispositivo que hace posible el intercambio de cuerpos.

Entonces, la pandilla cae en la tentación de un juego maquiavélico que hace aflorar verdades ocultas, deseos reprimidos y rencores que llevaban mucho tiempo guardados bajo llave.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Lo que hay dentro”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LO QUE HAY DENTRO”?

1. Brittany O’Grady como Shelby

Para saber quién es quién en la película de Netflix, debemos empezar con una de los protagonistas: Shelby. Ella se caracteriza por ser observadora y por su personalidad ansiosa. Es la pareja de Cyrus, pero se siente insegura y a veces no deseada en su relación.

La actriz que la interpreta es Brittany O’Grady, a quien también hemos visto en producciones como “The White Lotus”, “The Consultant”, “Black Christmas” y “Above Suspicion”.

Brittany O’Grady le da vida a Shelby en la película “It’s What’s Inside” (Foto: Netflix)

2. James Morosini como Cyrus

Como mencioné previamente, Cyrus es el novio de Shelby. Él un joven insensible que no ha puesto mucho empeño en su vida amorosa.

El artista que le da vida al personaje es James Morosini. En su filmografía, destacan los títulos: “The Sex Lives of College Girls”, “I Love My Dad”, “*Loosely Exactly Nicole”, entre otros.

James Morosini le da vida a Cyrus en la película “It’s What’s Inside” (Foto: Netflix)

3. Gavin Leatherwood como Dennis

Por otro lado, Dennis es un niño rico con una personalidad fuera de lo común. Está interpretado por Gavin Leatherwood, también integrante de los elencos de “Chilling Adventures of Sabrina”, “My Dead Ex” y, al igual que Morosini, “The Sex Lives of College Girls”.

Gavin Leatherwood le da vida a Dennis en la película “It’s What’s Inside” (Foto: Netflix)

4. Nina Bloomgarden como Maya

Maya, por su parte, es un espíritu libre con una fuerte inclinación por la espiritualidad. La estrella que se pone en la piel del personaje es Nina Bloomgarden, reconocida por su trabajo previo en “The Idea of You”, “Jane” y “The Resort”.

Nina Bloomgarden le da vida a Maya en la película “It’s What’s Inside” (Foto: Netflix)

5. Alycia Debnam-Carey como Nikki

Nikki es una influencer de las redes sociales que aparentemente lo tiene todo. La estrella que la interpreta es Alycia Debnam-Carey, quien también aparece en “Fear the Walking Dead”, “The Hundred”, “Into the Storm” y “The Lost Flowers of Alice Hart”.

Alycia Debnam-Carey le da vida a Nikki en la película “It’s What’s Inside” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Lo que hay dentro”:

Reina Hardesty como Brooke, una joven muy ecléctica y colorida

una joven muy ecléctica y colorida Devon Terrell como Reuben, el novio que invita a sus amigos a una última fiesta de soltero

el novio que invita a sus amigos a una última fiesta de soltero David W. Thompson como Forbes, quien sorprende a todos presentándose en la casa con una misteriosa maleta que permite a las personas intercambiar cuerpos

quien sorprende a todos presentándose en la casa con una misteriosa maleta que permite a las personas intercambiar cuerpos Madison Davenport como Beatrice