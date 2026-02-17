La temporada 2 de “The Last Thing He Told Me” (en español: “Lo último que me dijo”) ya tiene calendario de lanzamiento en Apple TV+: los nuevos episodios del thriller protagonizado por Jennifer Garner empezarán a estrenarse en febrero del 2026... con un total de 8 capítulos que llegarán semanalmente al catálogo de la plataforma. De esta manera, la adaptación del libro de Laura Dave confirma su regreso tres años después de su primera entrega. Entonces, si no te quieres perder el esperado retorno de la serie, esta nota es para ti.

Vale precisar que la segunda entrega del show televisivo se basa en “The First Time I Saw Him”, la novela de Dave que funciona como secuela directa de la historia original.

Aquí, Owen (Nikolaj Coster-Waldau) reaparece cinco años después de su huida, obligando a Hannah (Jennifer Garner) y Bailey (Angourie Rice) a reordenar de nuevo sus vidas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Last Thing He Told Me” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE LAST THING HE TOLD ME” - TEMPORADA 2

Los capítulos de la segunda entrega de la serie de Apple TV+ están programados para lanzarse entre febrero y abril del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “The Last Thing He Told Me”:

Episodio 1: viernes 20 de febrero del 2026

Episodio 2: viernes 27 de febrero del 2026

Episodio 3: viernes 6 de marzo del 2026

Episodio 4: viernes 13 de marzo del 2026

Episodio 5: viernes 20 de marzo del 2026

Episodio 6: viernes 27 de marzo del 2026

Episodio 7: viernes 3 de abril del 2026

Episodio 8 (Final de temporada): viernes 3 de abril del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE LAST THING HE TOLD ME” - TEMPORADA 2?

Es importante señalar que Apple TV+ suele habilitar sus nuevos capítulos la noche anterior a la fecha oficial que figura en el calendario de estrenos.

En ese sentido, el lanzamiento de los episodios de la temporada 2 de “The Last Thing He Told Me” respetaría el siguiente horario:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los jueves España 3:00 a.m. de los viernes

Por supuesto, esta programación es referencial y podría variar de acuerdo con la configuración de la plataforma en tu región.

¿CÓMO VER “THE LAST THING HE TOLD ME” - TEMPORADA 2?

“The Last Thing He Told Me” es una producción de intriga exclusiva del catálogo de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

FICHA TÉCNICA DE “THE LAST THING HE TOLD ME”

Año de estreno: 2023

2023 Duración promedio de episodios: 40 min.

40 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Creadores: Josh Singer y Laura Dave

Josh Singer y Laura Dave Guion: Josh Singer, Laura Dave, Jamie Rosengard, Isaac Gómez, Erica Tavera, Allegra Caldera, Harris Danow

Josh Singer, Laura Dave, Jamie Rosengard, Isaac Gómez, Erica Tavera, Allegra Caldera, Harris Danow Música: Danny Bensi, Saunder Jurriaans

Danny Bensi, Saunder Jurriaans Fotografía: Michael McDonough, Daryn Okada

Michael McDonough, Daryn Okada Compañías: 20h Television, Hello Sunshine, Red Om Films

20h Television, Hello Sunshine, Red Om Films Distribuidora: Apple TV

El póster de la temporada 2 de "The Last Thing He Told Me", serie basada en la obra homónima de Laura Dave (Foto: 20th Television / Apple TV+)

