“Lord of Mysteries” (“Señor de los Misterios” en español y “Guimi Zhi Zhu“ en su idioma original), el anime que combina elementos steampunk, horror lovecraftiano y Xianxia en un mundo inspirado en la era victoriana, empezó el 27 de junio de 2025, así que los fans de la serie basada en la novela web china escrita por Yuan Ye, bajo el seudónimo de Cuttlefish That Loves Diving, esperan con ansias cada nuevo episodio de la historia de Zhou Mingrui. ¿Cuándo se estrenará el capítulo 4?

Este nuevo anime que mezcla el thriller, la acción, las aventuras y la fantasía se ambienta en un mundo victoriano de vapor, barcos de guerra y horrores ocultos, y sigue a Zhou Mingrui después de que despierta como Klein Moretti. Mientras intenta regresar, queda atrapado en Iglesias en guerra.

En “The Notebook” (1x03), tercer episodio de “Lord of Mysteries”, los Halcones Nocturnos se enfrentaron a un poderoso enemigo para recuperar el códice del clan Antigonus. ¿Qué pasará con Klein Moretti tras enfrentarse a otro Beyonder?

"Lord of the Mysteries" es una producción de origen chino con capítulos dirigidos por Ke Xiong (Foto: B.CMay PICTURES)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “LORD OF MYSTERIES”?

El cuarto episodio de “Lord of Mysteries” se estrenará la noche del viernes 11 de julio del 2025 a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en la plataforma de streaming Crunchyroll.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “LORD OF MYSTERIES”?

El cuarto capítulo de “Lord of Mysteries” llega al streaming alrededor de las 8 p. m. del 11 de julio a Estados Unidos. ¿A qué hora puedes ver el episodio en otros países?

Países Horarios Estados Unidos 8:00 p.m. (PT) / 11:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:00 a.m. del sábado España 5:00 a.m. del sábado

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 4 DE “LORD OF MYSTERIES”?

Al igual que los primeros capítulos, el cuarto episodio de “Lord of Mysteries” estará disponible en Crunchyroll, así que necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 4 DE “LORD OF MYSTERIES”?

Hasta el momento, Crunchyroll no ha compartido la sinopsis del cuarto episodio “Lord of Mysteries”. No obstante, los avances muestran a Klein Moretti intentando vincularse con la Niebla Gris para utilizar su poder. Asimismo, el nuevo capítulo podría enfocarse en el protagonista aprendiendo más sobre la secuencia del payaso.

Klein Moretti se muestra interesado en la secuencia del payaso en el prmetedor anime "Lord of Mysteries" (Foto: B.CMay PICTURES)

