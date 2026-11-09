La tercera temporada de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” (en su idioma original: “The Lord of the Rings: The Rings of Power”), la famosa serie de fantasía de Amazon Prime Video, vuelve a llevar a las pantallas a los protagonistas que sostuvieron sus dos primeras entregas, pero también suma figuras que los fans de J. R. R. Tolkien esperaban ver en escena desde hace años. Así, con un reparto tan numeroso, saber quién interpreta a quién es importante. Por eso, si quieres conocer a todos los actores y personajes de esta entrega de la producción, esta guía del elenco es para ti.

Vale precisar que el cierre de la segunda temporada de la ficción dejó a Sauron en posesión de los Nueve Anillos de los Hombres.

Entonces, esta nueva tanda de episodios gira en torno a su búsqueda para forjar el Anillo Único.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” - Temporada 3:

¿QUIÉNES ENCABEZAN EL ELENCO DE LA TEMPORADA 3 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Debajo de estas líneas, conoce a los principales nombres del elenco de esta entrega de la serie de Amazon Prime Video:

1. Morfydd Clark como Galadriel

Empiezo la lista con la protagonista femenina de la historia: Galadriel, la elfa guerrera que sigue enfrentando la amenaza de Sauron y el destino de la Tierra Media.

La actriz que la interpreta es Morfydd Clark, reconocida por su trabajo previo en títulos como “Crawl”, “Dracula” y “Saint Maud”.

Morfydd Clark como Galadriel en una escena de la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: New Line Cinema / Warner Bros. Television / Amazon MGM Studios)

2. Charlie Vickers como Sauron

Sauron, por su parte, es el principal antagonista de la serie. Ahora, él está decidido a recuperar poder y forjar el Anillo Único.

El artista que asume este rol es Charlie Vickers, a quien también hemos visto en “The Lost Flowers of Alice Hart”, “The Survivors” y “Medici: The Magnificent”.

Charlie Vickers como Sauron en una escena de la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: New Line Cinema / Warner Bros. Television / Amazon MGM Studios)

3. Maxim Baldry como Isildur

Por otro lado, Isildur es el joven humano que comienza a entender el peso del destino que le espera.

El actor que se pone en la piel del personaje es Maxim Baldry, integrante de los elencos de “Mr. Bean’s Holiday”, “Rome” y “Years and Years”.

Maxim Baldry como Isildur en una escena de la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: New Line Cinema / Warner Bros. Television / Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes principales de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” - Temporada 3:

4. Robert Aramayo como Elrond, el elfo diplomático y estratega.

como Elrond, el elfo diplomático y estratega. 5. Ismael Cruz Córdova como Arondir, el elfo arquero.

como Arondir, el elfo arquero. 6. Cynthia Addai-Robinson como la reina regente Míriel.

como la reina regente Míriel. 7. Owain Arthur como el príncipe Durin IV, el heredero enano.

como el príncipe Durin IV, el heredero enano. 8. Sophia Nomvete como la princesa Disa, la esposa de Durin IV.

como la princesa Disa, la esposa de Durin IV. 9. Lloyd Owen como Elendil, el capitán númenóreano y padre de Isildur.

como Elendil, el capitán númenóreano y padre de Isildur. 10. Benjamin Walker como el alto rey Gil-galad, el líder de los elfos de Lindon.

como el alto rey Gil-galad, el líder de los elfos de Lindon. 11. Trystan Gravelle como Pharazôn, el ambicioso monarca de Númenor.

como Pharazôn, el ambicioso monarca de Númenor. 12. Ciarán Hinds como el Mago Oscuro, un misterioso y poderoso hechicero.

como el Mago Oscuro, un misterioso y poderoso hechicero. 13. Daniel Weyman como Gandalf, el mago conocido inicialmente como el Extraño.

como Gandalf, el mago conocido inicialmente como el Extraño. 14. Tyroe Muhafidin como Theo, el joven humano de las Tierras Brumas.

¿QUÉ PERSONAJES NUEVOS LLEGAN A LA TEMPORADA 3 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

1. Jamie Campbell Bower como Celeborn

Probablemente, el nuevo personaje más llamativo es Celeborn, el esposo de Galadriel. Y es que él no había aparecido antes en la serie, pero ahora se reencuentra con ella.

La estrella que lo interpreta es Jamie Campbell Bower, famoso por proyectos como “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, “Stranger Things” y “The Mortal Instruments: City of Bones”.

Jamie Campbell Bower como Celeborn en una escena de la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: New Line Cinema / Warner Bros. Television / Amazon MGM Studios)

2. Eddie Marsan como Thráin

Mientras tanto, Eddie Marsan es Thráin, el hermano de Durin IV y quien buscará quedarse con el trono.

Eddie Marsan como Thráin en la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: New Line Cinema / Warner Bros. Television / Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes nuevos de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” - Temporada 3:

3. Andrew Richardson como Anárion , hijo de Elendil y hermano de Isildur.

, hijo de Elendil y hermano de Isildur. 4. Zubin Varla como Khamûl , uno de los nueve hombres mortales.

, uno de los nueve hombres mortales. 5. Adam Young como Marnûkh, un orco que acompaña a Galadriel y Arondir.

¿QUIÉNES TIENEN VOCES Y PAPELES DE APOYO?

Finalmente, como voces y papeles de apoyo de esta entrega de la serie aparecen:

1. Simon Pegg como la voz del Balrog, la temible criatura de fuego y sombra que habita en las profundidades de Khazad-dûm.

como la voz del Balrog, la temible criatura de fuego y sombra que habita en las profundidades de Khazad-dûm. 2. Rory Kinnear como Tom Bombadil, un enigmático ser de la naturaleza.

como Tom Bombadil, un enigmático ser de la naturaleza. 3. Ben Daniels como Círdan, el anciano elfo carpintero y guardián de los Puertos Grises.

como Círdan, el anciano elfo carpintero y guardián de los Puertos Grises. 4. Kevin Eldon como Narvi, el enano herrero y aliado de Celebrimbor.

como Narvi, el enano herrero y aliado de Celebrimbor. 5. Will Keen como Lord Belzagar, el noble númenóreano que forma parte de la corte de Pharazôn.

como Lord Belzagar, el noble númenóreano que forma parte de la corte de Pharazôn. 6. Ema Horvath como Eärien, la hija de Elendil y hermana de Isildur.

como Eärien, la hija de Elendil y hermana de Isildur. 7. Leon Wadham como Kemen, el hijo de Pharazôn.

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