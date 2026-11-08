La Tierra Media vuelve a la pantalla. Y es que “El señor de los anillos: Los anillos de poder” (en su idioma original: “Lord of the Rings: The Rings of Power”), la serie de Amazon Prime Video que sigue el ascenso de Sauron (Charlie Vickers) y la forja de los anillos que cambiaron el destino de todo un mundo, regresa con su tercera temporada. Así, para quienes llevan tiempo esperando el gran retorno de Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) y compañía, aquí te presento el calendario de estreno de cada capítulo de esta entrega de la producción y su hora exacta de lanzamiento.

Vale precisar que esta tanda de episodios del show televisivo llega luego de un salto temporal de cinco años, con Sauron todavía tramando sus planes desde Mordor.

En ese sentido, la ficción propone una trama con más fantasía épica, conflictos de poder y consecuencias dramáticas para sus personajes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” - Temporada 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER” - TEMPORADA 3

La tercera entrega de la serie se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse a lo largo de noviembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodios 1, 2, 3 y 4: miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Episodios 5 y 6: miércoles 18 de noviembre del 2026

miércoles 18 de noviembre del 2026 Episodios 7 y 8 (Final): miércoles 25 de noviembre del 2026

Cabe resaltar que el lanzamiento de cuatro capítulos el mismo día responde a una decisión creativa.

Y es que el showrunner Patrick McKay le explicó a GamesRadar que el equipo quería tener toda la temporada disponible antes de las fiestas de fin de año, con la idea de que el público pudiera verla de corrido.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER” - TEMPORADA 3?

La temporada 3 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” ha fijado el estreno de sus episodios de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “El señor de los anillos: Los anillos de poder” es un título exclusivo del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de su tercera temporada sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El actor Charlie Vickers caracterizado como Sauron en la tercera temporada de la serie "Lord of the Rings: The Rings of Power" (Foto: New Line Cinema / Warner Bros. Television / Amazon MGM Studios)

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