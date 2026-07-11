A pesar de que aún estamos a mitad de año, U-Next ya tiene la lista de los mejores animes del 2026. “Jujutsu Kaisen” fue uno de los primeros títulos del año y sin duda, uno de los más esperados. Por lo tanto, no es una sorpresa que la tercera temporada, que adapta la primera parte del arco de Culling Game lidere este ranking elaborado por una de las plataformas de streaming y distribución digital más grandes de Japón. Pero ¿qué otras series populares aparecen en la lista?

Para esta clasificación de U-Next consideró los datos recopilados entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2026, y midió el total de espectadores dentro de la aplicación en lugar de la recepción de la crítica y o la repercusión en las redes sociales. Por lo tanto, a pesar de que recibieron buenas reseñas y calificaciones, “Re:Zero” y “Witch Hat Atelier” no aparecen en el ranking.

Mientras el primer lugar lo ostenta la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, el segundo puesto le pertenece a la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, que aunque no incluyó un conflicto principal tradicional se mantuvo como una de las favoritas de la audiencia japonesa.

"Frieren: Beyond Journey's End" fue renovada para una tercera temporada, que adaptará el aclamado arco de Golden Land (La tierra dorada), centrándose en el personaje de Macht, uno de los poderosos Siete Sabios (Foto: Madhouse)

ESTOS SON LOS MEJORES ANIMES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026

Jujutsu Kaisen - Temporada 3: Culling Game Arc Frieren: Beyond Journey’s End - Temporada 2 That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4 The Jack-of-All-Trades Kicked Out of the Hero’s Party Noble Reincarnation: Born Blessed, So I’ll Obtain Ultimate Power Oshi no Ko - Temporada 3 Nihon Sanguoku Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord Hell Mode: The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing Daemons of the Shadow Realm

La cuarta temporada de “That Time I Got Reincarnated as a Slime” se estrenó el 3 de abril de 2026 y narra los esfuerzos del Señor Demonio Rimuru Tempest por crear una alianza pacífica entre humanos y monstruos. Aunque Tempest prospera, se enfrenta a la oposición de figuras como Granville y Maribel Rozzo. Esta franquicia continúa siendo uno de los mayores éxitos isekai del anime y se ubica en el tercer puesto.

La cuarta temporada de "That Time I Got Reincarnated as a Slime", que se basa en la serie de novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Mitz Vah, ocupa el tercer lugar en este ranking (Foto: 8-Bit)

“Oshi no Ko”, anime basado en el manga del mismo nombre escrito por Aka Akasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari, también es parte de esta lista con su tercera temporada, que se enfoca en el arco del “escándalo”, la evolución de la carrera de Kana y los crecientes planes de venganza de Aqua y Ruby.

Aunque los primeros lugares los ocupan series reconocidas y con un gran número de seguidores, lo usuarios de U-Next también le dieron la oportunidad a nuevas producciones como “The Jack-of-All-Trades Kicked Out of the Hero’s Party”, “Noble Reincarnation: Born Blessed, So I’ll Obtain Ultimate Power” y “Daemons of the Shadow Realm”.

“Daemons of the Shadow Realm” (“Yomi no Tsugai”) es una historia de fantasía y misterio que sigue a los gemelos Yuru y Asa, conocidos como “los hijos que separan el día y la noche”. Ellos luchan por reencontrarse y dominar a poderosos seres sobrenaturales llamados Tsugai (daemons). Este anime se estrenó en abril del 2026 y recibió buenas calificaciones.

Algunos han comparado la intensidad y el giro argumental del primer capítulo de "Daemons of the Shadow Realm" con el impacto que generó el inicio de "Attack on Titan" (Foto: Bones Film)

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