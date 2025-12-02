Para los amantes del western, Netflix tiene un nuevo drama de acción del Lejano Oeste. Sea trata de “Los abandonados” (“The Abandons” en su idioma original) que se ambienta en el Territorio de Washington en 1854 y sigue a las matriarcas de dos familias muy diferentes. or un lado, los Van Ness, una dinastía de ricos y privilegiados liderada por Constance (Gillian Anderson), y por el otro, los Abandon, una familia de huérfanos y marginados, protegidos por Fiona Nolan (Lena Healey). El destino de ambos se une por una serie de eventos. ¿Quiénes conforman el elenco principal?

“Este primer capítulo de ‘The Abandons’ es una historia clásica estadounidense: la frontera, dos familias en guerra y enamoradas, [y] una batalla sobre quién es dueño de la tierra y quién impone las reglas”, explicó el productor ejecutivo Chris Keyser a Tudum. También se desempeñan como productores Kurt Sutter, Emmy Grinwis, Stephen Surjik, Otto Bathurst, Jon Paré y Robert Askins.

“Los abandonados”, creada por Kurt Sutter, cuenta con un reparto principal conformado por Lena Headey, Gillian Anderson, Lucas Till, Aisling Franciosi, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson y Natalia del Riego. A ellos se suman, Clayton Cardenas, Patton Oswalt, Brían F. O’Byrne, Elle-Máijá Tailfeathers, Michael Ornstein, Jack Doolan, Marc Menchaca, Sarah Grace White, Katelyn Wells, entre otros.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS ABANDONADOS”

1. Lena Headey como Fiona Nolan

Lena Headey, recordada por interpretar a Cersei Lannister en la serie “Game of Thrones” y por su participación en las películas “The Remains of the Day”, “The Jungle Book”, “The Purge”, “Pride and Prejudice and Zombies” y “Fighting with My Family”, asume el rol de Fiona Nolan, la feroz y religiosa matriarca de la familia que ha reunido. Ella se “niega a permitir que la poderosa familia Van Ness los expulse del rancho ganadero que construyó en Jasper Hollow, una zona rica en plata.”

Lena Headey da vida a Fiona Nolan, quien exige la lealtad de sus hijos adoptivos, en la serie "Los abandonados" (Foto: Netflix)

2. Gillian Anderson como Constance Van Ness

Gillian Anderson, que apareció en producciones como “The Crown”, “Sex Education”, “The X-Files” y “The House of Mirth”, da vida a Constance Van Ness, que según la descripción de Netflix es “una matriarca de voluntad férrea que no se detendrá ante nada para proteger y hacer crecer la fortuna minera que heredó de su esposo y luego duplicó. Su objetivo es consolidar el poder del clan Van Ness en la despiadada e implacable frontera”.

Gillian Anderson asume el papel de Constance Van Ness, quien busca consolidar el poder de su clan en la despiadada e implacable frontera, en "Los abandonados" (Foto: Netflix)

3. Nick Robinson como Elias Teller

Nick Robinson, que fue parte de “Maid”, “A Teacher”, “Love, Simon”, “Jurassic World”, “The Kings of Summer”, “The 5th Wave” y “Everything, Everything”, interpreta a Elias Teller en “The Abandons”. Se trata de uno de los hijos adoptivos de Fiona, al igual que su hermana Dahlia.

“Elias comienza a irritarse por las formas controladoras de Fiona, especialmente cuando se da cuenta de hasta dónde llegará ella en nombre de proteger a su familia de Constance.”

Nick Robinson da vida a Elias Teller, uno de los hijos adoptivos de Fiona, en la serie western "Los abandonados" (Foto: Netflix)

4. Diana Silvers como Dahlia Teller

Diana Silvers, que apareció en las películas “Glass”, “Ma”, “Booksmart”, “Ava”, “Space Force”, “Lonely Planet”, “Birds of Paradise”, “The Killer” y “Billy Knight”, asume el papel de Dahlia Teller, la hermana de Elias. “Disgustada por los esfuerzos de los Van Ness por expulsar a su familia de la Hondonada, Dahlia no teme enfrentarse al clan más poderoso. Pronto se deja llevar por la misma rabia y rebeldía que anima a Fiona.”

Nick Robinson interpreta a Elias Teller y Diana Silvers interpreta a Dahlia Teller en la serie western "Los abandonados" (Foto: Netflix)

5. Lucas Till como Garret Van Ness

Lucas Till, que fue parte de “Lightning Bug”, “The Spy Next Door”, “X-Men: First Class”, “X-Men: Apocalypse”, “Monster Trucks” y “Son of the South”, interpreta a Garret Van Ness, el hijo menor de los Van Ness. Aunque es el heredero ungido del negocio familiar, se cansa de la negativa de Constance a dejarlo participar en el manejo de los negocios.

Lucas Till asume el rol de Garret Van Ness, el hijo y heredero de Constance, en la serie western "Los abandonados" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Los abandonados”:

Aisling Franciosi como Trisha Van Ness

Lamar Johnson como Albert Mason

Natalia del Riego como Lilla Belle

Toby Hemingway como Willem Van Ness

Michiel Huisman como Roache

Michael Greyeyes como Jack Cree

Ryan Hurst como Miles Alderton

Clayton Cardenas como Quentin Serra

Patton Oswalt como el Mayor Nibley

Brían F. O’Byrne como Walter Paxton

Elle-Máijá Tailfeathers como Oma Serra

Michael Ornstein como Issac Marstein

Jack Doolan como Leslie Moran

Marc Menchaca como el Sheriff Hayworth

Sarah Grace White como Kiki

Katelyn Wells como Samara Alderton

Haig Sutherland como el pastor Collier

Jonathan Koensgen como Joseph Langley

¿DE QUÉ TRATA “LOS ABANDONADOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Los abandonados” se ambienta en 1854 en territorio de Washington. “Las matriarcas de dos familias muy diferentes, una rica y privilegiada, unida por lazos de sangre y otra formada por huérfanos y marginados, unida por el amor y la necesidad, verán sus destinos entrelazados por dos delitos, un oscuro secreto, un amor imposible y un terreno lleno de plata. Un choque que ilustra la lucha de clases en Estados Unidos, en un lugar donde la justicia brilla por su ausencia.”

¿CÓMO VER “LOS ABANDONADOS”?

“Los abandonados” se estrenará el jueves 4 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo western solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí