En diciembre del 2025, Netflix lanza un épico western que enfrenta a dos estrellas de la pantalla. Por un lado, Lena Headey (“Game of Thrones”); por el otro, Gillian Anderson (“The X-Files” & “The Crown”). Se trata de “Los abandonados” (en su idioma original: “The Abandons”) y, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre la producción. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Kurt Sutter, el showrunner detrás de “Sons of Anarchy” (“Hijos de la anarquía”).

Como polémica en el detrás de cámaras, se ha reportado que él abandonó la producción—tan solo tres semanas antes de finalizar el rodaje—debido a diferencias creativas con la plataforma.

Sea como sea, los directores Otto Bathurst y Stephen Surjik completaron el proyecto junto con el productor ejecutivo Chris Keyser.

Cabe resaltar que el show televisivo presenta una historia que promete reinventar el wéstern, al ofrecer una perspectiva femenina... alejándose de la típica visión masculina de varios títulos del género.

¿DE QUÉ TRATA “LOS ABANDONADOS”?

“Los abandonados” narra la historia de dos familias radicalmente opuestas que luchan por la supremacía en una frontera sin ley en 1854.

Por un lado, los Van Ness: una dinastía de riqueza y privilegio encabezada por Constance (Gillian Anderson), una viuda elegante e implacable que expandió el imperio minero heredado de su esposo fallecido.

Por el otro, los Nolan-Abandon: un clan improvisado de huérfanos y marginados unidos por amor y necesidad, liderado por Fiona Nolan (Lena Headey), una guerrera inquebrantable.​​

Así, la confrontación se vuelve inevitable cuando Constance pone sus ojos en Jasper Hollow, el rancho que Fiona considera un regalo divino.

Por si fuera poco, el conflicto se intensifica cuando Elias Teller (Nick Robinson), uno de los hijos adoptivos de Fiona, inicia un romance con Trisha Van Ness (Aisling Franciosi), la hija de Constance.

De esta manera, el choque de ambos bandos busca reflejar la lucha estadounidense entre los que tienen y los que no tienen, en un lugar fuera del alcance de la justicia.

MIRA EL TRÁILER DE “LOS ABANDONADOS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS ABANDONADOS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Los abandonados”:

Lena Headey como Fiona Nolan

Gillian Anderson como Constance Van Ness

Nick Robinson como Elias Teller

Diana Silvers como Dahlia Teller

Lamar Johnson como Albert Mason

Natalia del Riego como Lilla Belle

Lucas Till como Garret Van Ness

Aisling Franciosi como Trisha Van Ness

¿CÓMO VER “LOS ABANDONADOS”?

“Los abandonados” llega al catálogo de Netflix el jueves 4 de diciembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de cada capítulo de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "Los abandonados", serie protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson (Foto: Netflix)

